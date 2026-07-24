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Hà Nội cảnh báo mưa dông, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong 3 giờ tới

Thứ Sáu, 11:34, 24/07/2026
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VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cảnh báo trong khoảng 3 giờ tới, nhiều khu vực tại Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông, sau đó mở rộng ra các địa bàn khác. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Hà Nội cảnh báo mưa dông, lốc, sét trong 3 giờ tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết, mây đối lưu vẫn đang tồn tại và tiếp tục gây mưa tại các khu vực Yên Lãng, Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Yên Bài, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Thạch Thất, Hòa Lạc, Ứng Hòa, Hòa Xá và một số khu vực lân cận.

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Ảnh minh họa

Dự báo trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, mưa rào và dông sẽ tiếp tục xảy ra tại các khu vực trên, sau đó có khả năng lan sang các phường, xã khác thuộc thành phố Hà Nội.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao thông và các hoạt động ngoài trời.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

PV/VOV.VN
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