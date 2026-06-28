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Sét đánh núi Cao San, gần 3.500 m² rừng phòng hộ ở Ninh Bình bị thiêu rụi

Chủ Nhật, 16:31, 28/06/2026
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VOV.VN - UBND phường Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình) vừa có báo cáo về vụ cháy rừng phòng hộ xảy ra tại khu vực núi Cao San, thuộc tổ dân phố Đoài. Đám cháy bùng phát từ tối 27/6 và tiếp tục tái phát trong ngày 28/6/2026, khiến khoảng 3.000 - 3.500 m² rừng bị ảnh hưởng, chủ yếu là thảm thực bì, cây bụi và cây leo.

Theo báo cáo, khu vực cháy nằm trên sườn và đỉnh núi Cao San, giáp ranh phường Lý Thường Kiệt. Nguyên nhân ban đầu được xác định do sét đánh vào tối 27/6/2026.

Ngay sau khi phát hiện cháy, lãnh đạo phường Tam Chúc đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, kiểm lâm địa bàn cùng các đoàn thể và người dân triển khai chữa cháy theo phương châm “bốn tại chỗ”. Đến 22h30 ngày 27/6, đám cháy cơ bản được khống chế, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

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Lửa vẫn tiếp tục cháy tại khu vực núi ở Tam Chúc  Ảnh: Người dân cung cấp

Tuy nhiên, đến 10h ngày 28/6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại, buộc lực lượng chức năng phải tiếp tục khoanh vùng, dập lửa, đồng thời di dời một số hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng và tạm thời cấm phương tiện lưu thông qua khu vực trên Quốc lộ 21A.

Khoảng 200 người cùng nhiều phương tiện như xe chữa cháy chuyên dụng, dụng cụ thủ công và lực lượng tại chỗ đã được huy động tham gia ứng cứu.

Đến nay, vụ cháy không gây thiệt hại về người và tài sản. Chính quyền địa phương đang tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời tăng cường tuyên truyền, kiểm soát các hoạt động có nguy cơ gây cháy rừng trong mùa khô.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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