Hà Nội cho phép người đã có nhà nhưng đi làm xa hơn 20km được mua nhà ở xã hội

Thứ Tư, 11:39, 29/04/2026
VOV.VN - Đối tượng có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 20 km trở lên đáp ứng điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội khi thỏa mãn các điều kiện theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 51/2026/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 về quy định về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định này quy định chi tiết khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Đối tượng áp dụng gồm: Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, hộ gia đình, cá nhân liên quan đến việc phát triển, quản lý sử dụng, sở hữu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng thời, Quyết định quy định chi tiết trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

Đối tượng có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 20 km trở lên đáp ứng điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội khi thỏa mãn các điều kiện sau: Có một nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khoảng cách từ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê mua đến địa điểm làm việc của đối tượng nhỏ hơn 2/3 khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc. Đáp ứng điều kiện về đối tượng và thu nhập theo quy định của pháp luật về nhà ở. Trường hợp người đứng đơn đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội là người đã kết hôn thì cả hai vợ chồng đều phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản này.

Nguyên tắc xác định khoảng cách được xác định theo chiều dài tuyến đường giao thông đường bộ ngắn nhất giữa hai địa điểm. Việc xác định khoảng cách được thực hiện trên nền tảng Google Maps (chế độ lái xe ô tô) tại thời điểm tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ.

Các địa điểm được sử dụng để xác định khoảng cách bao gồm: Địa điểm nhà ở thuộc sở hữu của đối tượng theo địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Địa điểm làm việc của đối tượng theo giấy tờ chứng minh địa điểm làm việc quy định tại Điều 4 Quyết định này. Địa điểm dự án nhà ở xã hội theo địa chỉ dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Hoàng Lâm/VOV.VN
Đề xuất dành 1% vốn của công trình công, nhà ở xã hội cho nghệ thuật khi xây dựng
VOV.VN - Đại biểu Bùi Hoài Sơn đề nghị nghiên cứu theo hướng đối với các công trình hạ tầng công cộng, bệnh viện, trường học, dự án nhà ở xã hội... dành một tỷ lệ nhất định trong tổng mức đầu tư, có thể là 1% để đầu tư cho hạng mục văn hóa, nghệ thuật gắn với công trình.

Dự án nhà ở xã hội 3.000 tỷ đồng lớn nhất ở Bắc Ninh sắp bàn giao cho khách hàng
Hà Nội quy định các trường hợp được mua nhà ở xã hội mà không cần bốc thăm
VOV.VN - Hà Nội vừa ban hành quy định về các tiêu chí để các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo từng trường hợp cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội.

