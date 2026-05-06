Hà Nội chốt lịch nghỉ hè 2026 bắt đầu từ 31/5

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025–2026 do Sở GD-ĐT Hà Nội công bố, các trường mầm non, phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên sẽ hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Cụ thể, học kỳ II kết thúc vào ngày 29/5 (thứ Sáu), năm học khép lại vào ngày 30/5 (thứ Bảy). Như vậy, chậm nhất từ ngày 31/5, học sinh toàn thành phố sẽ chính thức nghỉ hè cho đến khi bước vào năm học mới 2026–2027.

Hiện thời điểm tựu trường năm học 2026–2027 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo thông lệ những năm gần đây, học sinh Hà Nội thường tựu trường sớm hơn khoảng một tuần so với ngày khai giảng 5/9. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 có thể trở lại trường sớm hơn, khoảng hai tuần trước lễ khai giảng.

Theo nghị định mới của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trường chuyên biệt có thời gian nghỉ hè 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép năm.

Đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, thời gian nghỉ hè dao động từ tối thiểu 4 tuần đến tối đa 8 tuần, cũng đã bao gồm nghỉ phép. Trong thời gian này, giáo viên vẫn được hưởng đầy đủ lương và các khoản phụ cấp theo quy định.