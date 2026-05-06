Hà Nội chốt lịch nghỉ hè 2026 bắt đầu từ 31/5

Thứ Tư, 14:46, 06/05/2026
VOV.VN - Sau khi hoàn tất năm học 2025 - 2026, học sinh Hà Nội sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ hè từ cuối tháng 5. Hiện thời điểm tựu trường năm học 2026 - 2027 vẫn chưa được công bố.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025–2026 do Sở GD-ĐT Hà Nội công bố, các trường mầm non, phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên sẽ hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Cụ thể, học kỳ II kết thúc vào ngày 29/5 (thứ Sáu), năm học khép lại vào ngày 30/5 (thứ Bảy). Như vậy, chậm nhất từ ngày 31/5, học sinh toàn thành phố sẽ chính thức nghỉ hè cho đến khi bước vào năm học mới 2026–2027.

Chậm nhất từ ngày 31/5, học sinh toàn thành phố sẽ chính thức nghỉ hè cho đến khi bước vào năm học mới 2026–2027

Hiện thời điểm tựu trường năm học 2026–2027 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo thông lệ những năm gần đây, học sinh Hà Nội thường tựu trường sớm hơn khoảng một tuần so với ngày khai giảng 5/9. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 có thể trở lại trường sớm hơn, khoảng hai tuần trước lễ khai giảng.

Theo nghị định mới của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trường chuyên biệt có thời gian nghỉ hè 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép năm.

Đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, thời gian nghỉ hè dao động từ tối thiểu 4 tuần đến tối đa 8 tuần, cũng đã bao gồm nghỉ phép. Trong thời gian này, giáo viên vẫn được hưởng đầy đủ lương và các khoản phụ cấp theo quy định.

Thu Hằng/VOV.VN
Sau công bố tỷ lệ chọi tuyển sinh lớp 10, có nên cho học sinh điều chỉnh đăng ký?
VOV.VN - Cùng công bố tỷ lệ chọi sau khi thí sinh đăng ký nguyện vọng, nhưng TP.HCM cho phép điều chỉnh còn Hà Nội giữ nguyên lựa chọn ban đầu. Sự khác biệt này đặt ra câu hỏi: khi thông tin đã minh bạch, học sinh có nên được trao thêm cơ hội điều chỉnh để đảm bảo quyền lợi trong một kỳ thi cạnh tranh cao?

Những mốc thời gian then chốt trong xét tuyển đại học 2026
VOV.VN - Thí sinh xét tuyển đại học thực hiện đăng kí, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng từ ngày 2/7 đến 17h00 ngày 14/7/2026. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép thay đổi nhiều lần, nhưng phải hoàn tất trước thời hạn quy định.

