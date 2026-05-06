Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Hơn 1,22 triệu thí sinh, 98,45% đăng ký trực tuyến

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tính đến 17h ngày 5/5 – thời điểm kết thúc đăng ký dự thi, cả nước có 1.223.776 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Chia sẻ với báo chí, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, trong tổng số thí sinh đăng ký, 1.159.932 thí sinh đang học lớp 12 (chiếm 94,78%), còn lại 63.844 thí sinh tự do (chiếm 5,22%).

Số thí sinh được miễn thi ngoại ngữ là 7.952 em (0,65%). Đáng chú ý, tỷ lệ đăng ký trực tuyến tiếp tục chiếm ưu thế với 1.204.806 thí sinh (98,45%), trong khi đăng ký trực tiếp là 18.970 thí sinh (1,55%).

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, thời gian từ nay đến kỳ thi chỉ còn hơn một tháng, do đó thí sinh cần chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập hợp lý, giữ gìn sức khỏe và bám sát hướng dẫn của nhà trường.

Bộ lưu ý, năm nay trong tuyển sinh đại học, dù xét theo phương thức nào thì tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt tối thiểu 15 điểm. Thí sinh cần đọc kỹ quy chế thi để tránh sai sót đáng tiếc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong các ngày 10–12/6, trong đó thí sinh làm bài thi chính thức vào 11 và 12/6.

Về cấu trúc, thí sinh thi 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng một bài thi gồm 2 môn tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ (định hướng công nghiệp hoặc nông nghiệp), Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh có thể chọn ngoại ngữ khác với môn đã học tại trường.

Đề thi năm nay vẫn nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12, có một phần kiến thức lớp 10 và 11, được thiết kế theo các mức độ tư duy: biết, hiểu và vận dụng.

Bộ GD&ĐT tiếp tục định hướng đề thi theo hướng đánh giá năng lực, phẩm chất người học, tăng cường câu hỏi vận dụng thực tiễn. Các môn trắc nghiệm gồm nhiều dạng câu hỏi như lựa chọn đáp án, đúng/sai và trả lời ngắn, với cơ chế tính điểm khác nhau giữa các câu.

Riêng môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa nhằm đánh giá khả năng đọc hiểu và tư duy của thí sinh.