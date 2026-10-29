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Hà Nội "chốt" xây dựng tuyến Vành đai 3,5 đoạn từ Quốc lộ 2 đến cầu Thượng Cát

Thứ Năm, 12:37, 29/10/2026
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VOV.VN - Tuyến đường dài khoảng 12,36km, đi qua 4 xã gồm Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh và Thiên Lộc. Điểm đầu giao với Quốc lộ 2, thuộc xã Nội Bài; điểm cuối tại phạm vi nút giao cầu Thượng Cát, thuộc xã Thiên Lộc.

Ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3,5, đoạn từ Quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 13.367 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

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Dự án nút giao đường Vành đai 3,5- Đại lộ Thăng Long (ảnh minh họa)

Tuyến đường dài khoảng 12,36km, đi qua 4 xã gồm Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh và Thiên Lộc. Điểm đầu giao với Quốc lộ 2, thuộc xã Nội Bài; điểm cuối tại phạm vi nút giao cầu Thượng Cát, thuộc xã Thiên Lộc.

Theo quy hoạch, tuyến đường có mặt cắt ngang rộng từ 80m đến 100m. Trong đó, đoạn đầu dài 3,5km rộng 80m; đoạn tiếp theo dài 8,86km rộng 100m, bao gồm nút giao đầu cầu Thượng Cát. Cả hai đoạn đều được định hướng bố trí đường chính 6 làn xe cơ giới và đường song hành 4 làn xe cơ giới.

Dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khung, tăng cường kết nối Quốc lộ 2, đường Võ Văn Kiệt, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cầu Thượng Cát và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tuyến đường cũng góp phần phân phối lưu lượng giao thông giữa khu vực đô thị trung tâm với phía Bắc thành phố, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu.

Dự án thuộc nhóm A, được chia thành 5 dự án thành phần. Trong đó, 4 dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật có tổng kinh phí khoảng 2.730 tỷ đồng, do UBND các xã làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường có tổng mức đầu tư sơ bộ 10.637,415 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ năm 2026 đến quý I/2028. Trong báo cáo thẩm tra, Ban Đô thị HĐND thành phố dẫn yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy về việc hoàn thành dự án chậm nhất trong quý I/2028, bảo đảm khớp nối với cầu Thượng Cát.

 

Đ. Hưng/VOV.VN
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