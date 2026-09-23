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Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực nhà văn hóa Phú Nhiêu

Thứ Tư, 07:00, 23/09/2026
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VOV.VN - Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 7/2026 và trận mưa ngày 14/8/2026, tại khu vực Nhà văn hóa Phú Nhiêu (cũ), nay thuộc thôn Trung Hà, xã Vật Lại đã xảy ra sạt lở và xuất hiện các dấu hiệu mất ổn định

Ngày 21/9, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở nhà văn hóa Phú Nhiêu (cũ) nay thuộc thôn Trung Hà, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội.

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Sạt lở tại khu vực nhà văn hóa Phú Nhiêu (cũ). Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Vật Lại đăng tải ngày 16/8/2026

Theo Quyết định, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 7/2026 và trận mưa ngày 14/8/2026, tại khu vực Nhà văn hóa Phú Nhiêu (cũ), nay thuộc thôn Trung Hà, xã Vật Lại đã xảy ra sạt lở và xuất hiện các dấu hiệu mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình Nhà văn hóa và 8 hộ dân sinh sống lân cận.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, diễn biến khu vực sạt lở và các vùng lân cận, kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án đảm bảo an toàn và xử lý, ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện các biện pháp xử lý, gia cố tạm thời phù hợp để hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp tục phát triển.

Tổ chức thông báo, cắm biển cảnh báo, rào chắn, căng dây khoanh vùng nguy hiểm; bố trí lực lượng kiểm soát, không để người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở; tạm dừng toàn bộ hoạt động tại Nhà văn hóa cho đến khi cơ quan có thẩm quyền xác định đủ điều kiện an toàn.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết dấu hiệu, nguy cơ và các kỹ năng, biện pháp phòng, chống sạt lở. Trường hợp phải di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức di dời kịp thời, quyết định cưỡng chế sơ tán trong trường hợp cần thiết; bố trí nơi ở tạm thời, hỗ trợ nhu yếu phẩm và bảo đảm đời sống của người dân theo quy định.

Huy động mọi nguồn lực để xử lý sự cố sạt lở, mất an toàn trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm theo quy định hiện hành. Kịp thời thông tin, báo cáo, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc và các nội dung vượt khả năng, vượt thẩm quyền.

UBND xã Vật Lại được giao tổ chức áp dụng ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp theo quy định nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra.

Khu vực sự cố cần áp dụng các biện pháp phi công trình và công trình khẩn cấp để ứng phó, khắc phục hậu quả; triển khai thực hiện đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện dự án, công trình khẩn cấp, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định của pháp luật và Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND ngày 02/6/2026 của HĐND Thành phố.

Căn cứ diễn biến thiên tai hoặc kết quả khắc phục sự cố, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác tùy theo tính chất của tình huống thiên tai xảy ra và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chủ trì phối hợp với UBND xã Vật Lại tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai; theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai và các diễn biến sự cố có thể xảy ra, phối hợp, hướng dẫn UBND xã Vật Lại tổ chức xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”, thực hiện biện pháp gia cố phù hợp để ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ sạt lở tiếp tục phát triển.

Sở Xây dựng phối hợp hướng dẫn đánh giá mức độ an toàn của công trình Nhà văn hóa, tường bao; phối hợp hướng dẫn việc xử lý công trình xây dựng bị ảnh hưởng; hướng dẫn quản lý chất lượng xây dựng đối với công trình khắc phục khẩn cấp.

Sở Tài chính, trên cơ sở đề xuất của UBND xã Vật Lại và ý kiến của các cơ quan chuyên ngành, rà soát nhu cầu kinh phí thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả sạt lở; căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND Thành phố xem xét, bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các quy định có liên quan; hướng dẫn UBND xã Vật Lại quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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