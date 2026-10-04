Hà Nội dẫn đầu chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026

Sáng 4/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026.

Theo kết quả PII 2026, Hà Nội đạt 63,80 điểm, xếp hạng 1. Tiếp theo là Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên.

Trong top 10 địa phương dẫn đầu, có 7 thành phố trực thuộc trung ương; 6 địa phương thuộc khu vực miền Bắc, 2 địa phương miền Trung và 2 địa phương miền Nam.

Hà Nội dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần, tập trung ở các nhóm về nghiên cứu và phát triển (NC&PT), đổi mới sáng tạo (ĐMST) như nhân lực NC&PT, chi cho NC&PT, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động NC&PT, hoạt động ĐMST. Thành phố cũng dẫn đầu nhiều chỉ số về tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, cùng các chỉ số về giảm nghèo và phát triển con người.

Công bố top 5 địa phương đạt Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026

TP.HCM dẫn đầu 12/52 chỉ số thành phần, trong đó có tổ chức khoa học và công nghệ, hạ tầng chung, tín dụng cho khu vực tư nhân, tài chính vi mô, mật độ doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động NC&PT, hoạt động ĐMST và doanh nghiệp mới thành lập. Một số chỉ số về tài sản trí tuệ, thành phố cùng dẫn đầu với Hà Nội.

Quảng Ninh đứng thứ 3 về số lượng chỉ số dẫn đầu, với 5/52 chỉ số, gồm hạ tầng số, tín dụng cho khu vực tư nhân, dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp, OCOP và tốc độ giảm nghèo.

Cơ sở thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

PII được triển khai tại Việt Nam từ năm 2022, khi Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và các cơ quan liên quan thử nghiệm tại một số địa phương. Từ năm 2023, Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức triển khai PII trên phạm vi toàn quốc.

Ở cấp quốc gia, từ năm 2017, Chính phủ sử dụng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) do WIPO công bố hằng năm để nhận diện điểm mạnh, điểm yếu về đổi mới sáng tạo của Việt Nam, qua đó xây dựng các giải pháp, chính sách phù hợp.

Theo dữ liệu được cung cấp, năm 2026, Việt Nam đứng thứ 43/139 nền kinh tế về GII, tăng 1 bậc so với năm trước. Từ năm 2013, thứ hạng GII của Việt Nam tăng 33 bậc, từ vị trí 76 lên 43.

Việc triển khai PII tại địa phương được kỳ vọng cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng, thực thi chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo công cụ đánh giá, so sánh năng lực và kết quả hoạt động giữa các địa phương.

Kết quả PII cũng là nguồn thông tin tham khảo cho nhà đầu tư, doanh nghiệp về môi trường đầu tư tại các địa phương; cung cấp dữ liệu phục vụ nghiên cứu và hỗ trợ các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ trong việc xem xét các hoạt động liên quan tại Việt Nam.