English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội đẩy mạnh giao thông thông minh: AI dự báo ùn tắc, LED cảnh báo 24/24h

Thứ Sáu, 06:00, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo với gần 5.000 camera AI cùng 36 màn hình LED thông tin, cảnh báo giao thông điện tử. Hệ thống giúp cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực và dự báo nguy cơ ùn tắc, hỗ trợ lực lượng chức năng điều hành giao thông hiệu quả hơn.

Theo Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội, 36 màn hình LED thông tin, cảnh báo giao thông điện tử được đưa vào vận hành từ 15/7 là hạng mục thuộc giai đoạn 2 của Đề án giao thông thông minh, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức giao thông trên địa bàn Thủ đô.

ha noi day manh giao thong thong minh ai du bao un tac, led canh bao 24 24h hinh anh 1
Trung tá Đào Việt Long, Phó Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

"Dự án giai đoạn 2 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị thông minh của Hà Nội", Trung tá Đào Việt Long nhấn mạnh.

Không chỉ cung cấp thông tin điều tiết giao thông theo thời gian thực, các màn hình LED còn liên tục hiển thị thông tin về tình hình tai nạn giao thông, các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và các quy định của pháp luật để người dân theo dõi, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Để nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin, đơn vị triển khai cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của người dân và điều chỉnh cỡ chữ hiển thị phù hợp với từng vị trí lắp đặt. Đối với các nút giao có điểm dừng chờ đèn đỏ, cỡ chữ sẽ được tăng kích thước để người dân có thể quan sát từ xa. Với các màn hình trên các tuyến đường, nội dung sẽ được thiết kế ngắn gọn, súc tích, giúp người điều khiển phương tiện dễ dàng tiếp nhận thông tin trong quá trình di chuyển.

Đáng chú ý, cùng với hệ thống màn hình LED, lực lượng CSGT Hà Nội đã chính thức đưa Trợ lý AI vào hệ thống điều hành giao thông thông minh. Công cụ này có khả năng tự động tổng hợp, phân tích dữ liệu và trả lời nhanh các câu hỏi liên quan đến tình hình giao thông như thống kê các nút giao thường xảy ra ùn tắc, tóm tắt tình hình tai nạn giao thông, sàng lọc phương tiện phục vụ công tác điều tra, giải quyết tai nạn và hỗ trợ dự báo nguy cơ ùn tắc.

ha noi day manh giao thong thong minh ai du bao un tac, led canh bao 24 24h hinh anh 2
Màn hình LED cảnh báo tình trạng giao thông theo thời gian thực.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, cán bộ trực ban chỉ cần đặt câu hỏi, Trợ lý AI sẽ khai thác dữ liệu từ hệ thống để nhanh chóng đưa ra kết quả với đầy đủ thông tin, hỗ trợ hiệu quả công tác thống kê, dự báo và tham mưu phương án điều hành giao thông.

Hiện Công an TP Hà Nội đã lắp đặt và đưa vào vận hành gần 5.000 camera AI phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Hệ thống camera thông minh có khả năng tự động đo đếm lưu lượng phương tiện, phân tích tốc độ lưu thông, chiều dài hàng xe chờ tại các nút giao và truyền dữ liệu theo thời gian thực về Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội.

Trung tá Phạm Quang Minh, cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT), cho biết từ dữ liệu do camera AI thu thập, hệ thống có thể phân tích lưu lượng phương tiện theo từng hướng, từng tuyến, từ đó điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, kết quả phân tích cũng được hiển thị trên các màn hình LED để người dân nắm bắt tình hình giao thông, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Theo Trung tá Phạm Quang Minh, nhờ khả năng tự động phân tích lưu lượng và tốc độ phương tiện, hệ thống AI còn có thể dự báo sớm các điểm có nguy cơ ùn tắc, giúp lực lượng CSGT điều hướng phương tiện từ xa, đưa ra các phương án phân luồng và gợi ý lộ trình thay thế, góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường trọng điểm.

Việc đồng bộ giữa hệ thống camera AI, trợ lý AI, màn hình LED và Trung tâm Điều khiển giao thông được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông, góp phần xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị thông minh và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

du-lieu-phat-nguoi.jpg

Chỉ trong 7 giờ, phát hiện hơn 4.000 trường hợp xe vận tải có dấu hiệu vi phạm

VOV.VN - Chỉ trong 7 giờ khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe có dấu hiệu vi phạm quy định về thời gian làm việc, đồng thời kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội vận hành 36 màn hình LED giao thông giúp tài xế chủ động "né" tắc đường
Hà Nội vận hành 36 màn hình LED giao thông giúp tài xế chủ động "né" tắc đường

VOV.VN - Ngày 15/7, 36 màn hình LED giao thông thông minh chính thức hoạt động tại nhiều nút giao trọng điểm ở Hà Nội, liên tục cập nhật tình trạng ùn tắc, phân luồng và gợi ý lộ trình, giúp người dân chủ động lựa chọn hướng di chuyển.

Hà Nội vận hành 36 màn hình LED giao thông giúp tài xế chủ động "né" tắc đường

Hà Nội vận hành 36 màn hình LED giao thông giúp tài xế chủ động "né" tắc đường

VOV.VN - Ngày 15/7, 36 màn hình LED giao thông thông minh chính thức hoạt động tại nhiều nút giao trọng điểm ở Hà Nội, liên tục cập nhật tình trạng ùn tắc, phân luồng và gợi ý lộ trình, giúp người dân chủ động lựa chọn hướng di chuyển.

Hà Nội lắp 36 màn hình LED để cập nhật ùn tắc, ngập úng theo thời gian thực
Hà Nội lắp 36 màn hình LED để cập nhật ùn tắc, ngập úng theo thời gian thực

VOV.VN - Từ 15/7, Công an TP Hà Nội dự kiến đưa vào hoạt động 36 màn hình LED thông minh tại các nút giao trọng điểm. Hệ thống được kết nối trực tiếp với Trung tâm điều khiển giao thông, cung cấp thông tin ùn tắc, ngập úng và hướng dẫn lộ trình theo thời gian thực, giúp người dân chủ động di chuyển.

Hà Nội lắp 36 màn hình LED để cập nhật ùn tắc, ngập úng theo thời gian thực

Hà Nội lắp 36 màn hình LED để cập nhật ùn tắc, ngập úng theo thời gian thực

VOV.VN - Từ 15/7, Công an TP Hà Nội dự kiến đưa vào hoạt động 36 màn hình LED thông minh tại các nút giao trọng điểm. Hệ thống được kết nối trực tiếp với Trung tâm điều khiển giao thông, cung cấp thông tin ùn tắc, ngập úng và hướng dẫn lộ trình theo thời gian thực, giúp người dân chủ động di chuyển.

"5 thanh niên đi trên một chiếc xe máy", không ai đội mũ bảo hiểm bị xử phạt
"5 thanh niên đi trên một chiếc xe máy", không ai đội mũ bảo hiểm bị xử phạt

VOV.VN - Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về trường hợp xe mô tô biển kiểm soát 37AK-032.xx vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường liên xã Đại Đồng (tỉnh Bắc Ninh) ngày 17/5/2026, lực lượng CSGT đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

"5 thanh niên đi trên một chiếc xe máy", không ai đội mũ bảo hiểm bị xử phạt

"5 thanh niên đi trên một chiếc xe máy", không ai đội mũ bảo hiểm bị xử phạt

VOV.VN - Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về trường hợp xe mô tô biển kiểm soát 37AK-032.xx vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường liên xã Đại Đồng (tỉnh Bắc Ninh) ngày 17/5/2026, lực lượng CSGT đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục