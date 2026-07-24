Hà Nội đẩy mạnh giao thông thông minh: AI dự báo ùn tắc, LED cảnh báo 24/24h

Theo Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội, 36 màn hình LED thông tin, cảnh báo giao thông điện tử được đưa vào vận hành từ 15/7 là hạng mục thuộc giai đoạn 2 của Đề án giao thông thông minh, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Trung tá Đào Việt Long, Phó Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

"Dự án giai đoạn 2 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị thông minh của Hà Nội", Trung tá Đào Việt Long nhấn mạnh.

Không chỉ cung cấp thông tin điều tiết giao thông theo thời gian thực, các màn hình LED còn liên tục hiển thị thông tin về tình hình tai nạn giao thông, các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và các quy định của pháp luật để người dân theo dõi, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Để nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin, đơn vị triển khai cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của người dân và điều chỉnh cỡ chữ hiển thị phù hợp với từng vị trí lắp đặt. Đối với các nút giao có điểm dừng chờ đèn đỏ, cỡ chữ sẽ được tăng kích thước để người dân có thể quan sát từ xa. Với các màn hình trên các tuyến đường, nội dung sẽ được thiết kế ngắn gọn, súc tích, giúp người điều khiển phương tiện dễ dàng tiếp nhận thông tin trong quá trình di chuyển.

Đáng chú ý, cùng với hệ thống màn hình LED, lực lượng CSGT Hà Nội đã chính thức đưa Trợ lý AI vào hệ thống điều hành giao thông thông minh. Công cụ này có khả năng tự động tổng hợp, phân tích dữ liệu và trả lời nhanh các câu hỏi liên quan đến tình hình giao thông như thống kê các nút giao thường xảy ra ùn tắc, tóm tắt tình hình tai nạn giao thông, sàng lọc phương tiện phục vụ công tác điều tra, giải quyết tai nạn và hỗ trợ dự báo nguy cơ ùn tắc.

Màn hình LED cảnh báo tình trạng giao thông theo thời gian thực.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, cán bộ trực ban chỉ cần đặt câu hỏi, Trợ lý AI sẽ khai thác dữ liệu từ hệ thống để nhanh chóng đưa ra kết quả với đầy đủ thông tin, hỗ trợ hiệu quả công tác thống kê, dự báo và tham mưu phương án điều hành giao thông.

Hiện Công an TP Hà Nội đã lắp đặt và đưa vào vận hành gần 5.000 camera AI phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Hệ thống camera thông minh có khả năng tự động đo đếm lưu lượng phương tiện, phân tích tốc độ lưu thông, chiều dài hàng xe chờ tại các nút giao và truyền dữ liệu theo thời gian thực về Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội.

Trung tá Phạm Quang Minh, cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT), cho biết từ dữ liệu do camera AI thu thập, hệ thống có thể phân tích lưu lượng phương tiện theo từng hướng, từng tuyến, từ đó điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, kết quả phân tích cũng được hiển thị trên các màn hình LED để người dân nắm bắt tình hình giao thông, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Theo Trung tá Phạm Quang Minh, nhờ khả năng tự động phân tích lưu lượng và tốc độ phương tiện, hệ thống AI còn có thể dự báo sớm các điểm có nguy cơ ùn tắc, giúp lực lượng CSGT điều hướng phương tiện từ xa, đưa ra các phương án phân luồng và gợi ý lộ trình thay thế, góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường trọng điểm.

Việc đồng bộ giữa hệ thống camera AI, trợ lý AI, màn hình LED và Trung tâm Điều khiển giao thông được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông, góp phần xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị thông minh và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.