English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chỉ trong 7 giờ, phát hiện hơn 4.000 trường hợp xe vận tải có dấu hiệu vi phạm

Thứ Năm, 15:00, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ trong 7 giờ khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe có dấu hiệu vi phạm quy định về thời gian làm việc, đồng thời kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc.

Theo Cục CSGT, thông qua dữ liệu hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải được truyền về Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, từ 0 giờ đến 7 giờ ngày 23/7/2026, lực lượng chức năng đã tổng rà soát 168 phương tiện kinh doanh vận tải (gồm xe khách, xe tải...) có dấu hiệu vi phạm.

chi trong 7 gio, phat hien hon 4.000 truong hop xe van tai co dau hieu vi pham hinh anh 1
Chỉ trong 7 giờ khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe có dấu hiệu vi phạm quy định về thời gian làm việc, đồng thời kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc.

Qua rà soát, Cục CSGT đã chuyển thông tin 18 phương tiện gồm 8 xe khách, 6 xe tải và 4 xe đầu kéo đang lưu thông trên các tuyến đường cao tốc đến các Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt để tổ chức dừng phương tiện kiểm tra theo quy định.

Kết quả kiểm tra, lực lượng CSGT đã xử lý 4 trường hợp vi phạm. Trong đó, 2 trường hợp điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc theo quy định; 2 trường hợp vi phạm khác gồm lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động và không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe. Đồng thời, lực lượng chức năng đã lập 4 biên bản đối với chủ phương tiện là doanh nghiệp về hành vi giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm theo quy định.

Đáng chú ý, từ dữ liệu thu nhận trong cùng khoảng thời gian, Cục CSGT đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc theo quy định. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ và gửi thông báo vi phạm đến doanh nghiệp, lái xe để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục CSGT, việc khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình và camera lắp trên phương tiện tại Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đây là giải pháp quan trọng giúp lực lượng CSGT chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của lái xe và phương tiện kinh doanh vận tải, góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách, hàng hóa, phòng ngừa tai nạn giao thông và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vận tải.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cháy ô tô trên cao tốc: Những kỹ năng thoát hiểm cần biết
Cháy ô tô trên cao tốc: Những kỹ năng thoát hiểm cần biết

VOV.VN - Những vụ cháy ô tô xảy ra gần đây cho thấy hỏa hoạn có thể bùng phát chỉ trong vài phút, thậm chí vài chục giây, khiến người trên xe rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Các chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh việc bảo dưỡng phương tiện định kỳ, người lái và hành khách cần trang bị kỹ năng thoát hiểm

Cháy ô tô trên cao tốc: Những kỹ năng thoát hiểm cần biết

Cháy ô tô trên cao tốc: Những kỹ năng thoát hiểm cần biết

VOV.VN - Những vụ cháy ô tô xảy ra gần đây cho thấy hỏa hoạn có thể bùng phát chỉ trong vài phút, thậm chí vài chục giây, khiến người trên xe rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Các chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh việc bảo dưỡng phương tiện định kỳ, người lái và hành khách cần trang bị kỹ năng thoát hiểm

Danh tính người điều khiển ô tô ủi một CSGT rồi tăng ga bỏ chạy trên phố Hà Nội
Danh tính người điều khiển ô tô ủi một CSGT rồi tăng ga bỏ chạy trên phố Hà Nội

VOV.VN - Cơ quan Công an đã xác định danh tính người điều khiển chiếc ô tô Ford Territory có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT, đẩy một cán bộ CSGT rồi tăng ga bỏ chạy tại khu vực nút giao Phạm Hùng – Nguyễn Hoàng (Hà Nội) vào sáng 20/7.

Danh tính người điều khiển ô tô ủi một CSGT rồi tăng ga bỏ chạy trên phố Hà Nội

Danh tính người điều khiển ô tô ủi một CSGT rồi tăng ga bỏ chạy trên phố Hà Nội

VOV.VN - Cơ quan Công an đã xác định danh tính người điều khiển chiếc ô tô Ford Territory có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT, đẩy một cán bộ CSGT rồi tăng ga bỏ chạy tại khu vực nút giao Phạm Hùng – Nguyễn Hoàng (Hà Nội) vào sáng 20/7.

Danh sách gần 8.000 xe máy bị phạt nguội ở Hà Nội trong tháng 6
Danh sách gần 8.000 xe máy bị phạt nguội ở Hà Nội trong tháng 6

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 1/6/2026 đến ngày 30/6/2026, thông qua hệ thống Camera AI giám sát giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện và ghi nhận 7.966 xe máy bị phạt nguội ở Hà Nội trong tháng 6.

Danh sách gần 8.000 xe máy bị phạt nguội ở Hà Nội trong tháng 6

Danh sách gần 8.000 xe máy bị phạt nguội ở Hà Nội trong tháng 6

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 1/6/2026 đến ngày 30/6/2026, thông qua hệ thống Camera AI giám sát giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện và ghi nhận 7.966 xe máy bị phạt nguội ở Hà Nội trong tháng 6.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục