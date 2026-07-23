Chỉ trong 7 giờ, phát hiện hơn 4.000 trường hợp xe vận tải có dấu hiệu vi phạm

Theo Cục CSGT, thông qua dữ liệu hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải được truyền về Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, từ 0 giờ đến 7 giờ ngày 23/7/2026, lực lượng chức năng đã tổng rà soát 168 phương tiện kinh doanh vận tải (gồm xe khách, xe tải...) có dấu hiệu vi phạm.

Chỉ trong 7 giờ khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe có dấu hiệu vi phạm quy định về thời gian làm việc, đồng thời kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc.

Qua rà soát, Cục CSGT đã chuyển thông tin 18 phương tiện gồm 8 xe khách, 6 xe tải và 4 xe đầu kéo đang lưu thông trên các tuyến đường cao tốc đến các Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt để tổ chức dừng phương tiện kiểm tra theo quy định.

Kết quả kiểm tra, lực lượng CSGT đã xử lý 4 trường hợp vi phạm. Trong đó, 2 trường hợp điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc theo quy định; 2 trường hợp vi phạm khác gồm lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động và không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe. Đồng thời, lực lượng chức năng đã lập 4 biên bản đối với chủ phương tiện là doanh nghiệp về hành vi giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm theo quy định.

Đáng chú ý, từ dữ liệu thu nhận trong cùng khoảng thời gian, Cục CSGT đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc theo quy định. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ và gửi thông báo vi phạm đến doanh nghiệp, lái xe để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục CSGT, việc khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình và camera lắp trên phương tiện tại Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đây là giải pháp quan trọng giúp lực lượng CSGT chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của lái xe và phương tiện kinh doanh vận tải, góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách, hàng hóa, phòng ngừa tai nạn giao thông và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vận tải.