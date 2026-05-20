中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội đề xuất đền bù gấp 1,5 lần khi thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn

Thứ Tư, 17:11, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội, việc ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách bồi thường nhằm đảm bảo có chính sách có tính vượt trội, ưu việt, đảm bảo hành lang pháp lý và đủ năng lực xử lý hiệu quả các vấn đề của Thủ đô Hà Nội.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

ha noi de xuat den bu gap 1,5 lan khi thu hoi dat thuc hien cac du an tren dia ban hinh anh 1
Hà Nội đang triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện hàng loạt dự án lớn.

Bồi thường bằng 1,5 lần so với mức quy định

Theo nội dung Tờ trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề xuất mức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16): Theo đó, mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định; Mức bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bằng 1 lần so với mức quy định”.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho rằng, việc ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố là cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, thể chế hóa các định hướng lớn của Trung ương về phát triển Thủ đô, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đề ra, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để triển khai chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Việc ban hành Nghị quyết nhằm thực hiện thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16; ban hành các chính sách có tính vượt trội, ưu việt, đảm bảo hành lang pháp lý và đủ năng lực xử lý hiệu quả các vấn đề của Thủ đô Hà Nội; đáp ứng yêu cầu về huy động nguồn lực đất đai trong xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Tạo sự thống nhất, công bằng với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi

Về cơ sở thực tiễn, Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong giai đoạn từ ngày 1/7/2024 đến nay, trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024; các Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 và số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội; các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và các Nghị quyết của Quốc hội; các quy định của Thành phố (Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND ngày 27/01/2026; Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 06/9/2024, được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 38/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 và số 10/2026/QĐ-UBND ngày 18/01/2026, được thay thế bởi Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND ngày 02/4/2026).

Ngày 27/1/2026, Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND (thực hiện khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội), trong đó tại Điều 4 quy định: “Đối với dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15: mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 02 lần so với mức quy định; Đối với dự án quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15: mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định”.

UBND Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành quy định mức, biện pháp hỗ trợ khác về đất khi Nhà nước thu hồi đất phù hợp với thực tế trên địa bàn thành phố Hà Nội (khoản 1 Điều 19 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND ngày 2/4/2026).

Tuy nhiên, các quy định trên cũng tạo ra sự không thống nhất, chưa công bằng với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án không phải là dự án lớn, dự án quan trọng của Thủ đô.

"Từ thực tiễn trên, việc ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16) là cần thiết; đảm bảo hành lang pháp lý thống nhất thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội", nội dung Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết.

Hoàng Lâm/VOV.VN
Tag: bồi thường thu hồi đất giải phóng mặt bằng dự án dự án trọng điểm nghị quyết chính sách bồi thường
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công nhân phơi mình dưới nắng nóng, tăng tốc giải phóng mặt bằng đường 2.5
Công nhân phơi mình dưới nắng nóng, tăng tốc giải phóng mặt bằng đường 2.5

VOV.VN - Những ngày đầu tháng 5, không khí tại nhiều phường ở Hà Nội "nóng" hơn bao giờ hết khi công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2.5 bước vào giai đoạn nước rút.

Công nhân phơi mình dưới nắng nóng, tăng tốc giải phóng mặt bằng đường 2.5

Công nhân phơi mình dưới nắng nóng, tăng tốc giải phóng mặt bằng đường 2.5

VOV.VN - Những ngày đầu tháng 5, không khí tại nhiều phường ở Hà Nội "nóng" hơn bao giờ hết khi công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2.5 bước vào giai đoạn nước rút.

Vành đai 2,5 tại Hà Nội nguy cơ chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng
Vành đai 2,5 tại Hà Nội nguy cơ chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Vành đai 2,5 được kỳ vọng giảm tải giao thông khu vực phía Tây Hà Nội đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Tuy nhiên, chỉ một số vị trí chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng cũng đủ khiến toàn tuyến bị chia cắt, gây áp lực lớn lên mục tiêu hoàn thành năm 2026.

Vành đai 2,5 tại Hà Nội nguy cơ chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng

Vành đai 2,5 tại Hà Nội nguy cơ chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Vành đai 2,5 được kỳ vọng giảm tải giao thông khu vực phía Tây Hà Nội đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Tuy nhiên, chỉ một số vị trí chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng cũng đủ khiến toàn tuyến bị chia cắt, gây áp lực lớn lên mục tiêu hoàn thành năm 2026.

Cận cảnh sau giải phóng mặt bằng tuyến đường 472m nối Đồng Tàu – Giải Phóng
Cận cảnh sau giải phóng mặt bằng tuyến đường 472m nối Đồng Tàu – Giải Phóng

VOV.VN - Sau khi thu hồi đất các trường hợp cuối cùng, dự án tuyến đường nối từ Khu đô thị Đồng Tàu ra đường Giải Phóng (phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) đã cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến đường dài hơn 472m được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, tăng kết nối khu vực phía Nam Thủ đô.

Cận cảnh sau giải phóng mặt bằng tuyến đường 472m nối Đồng Tàu – Giải Phóng

Cận cảnh sau giải phóng mặt bằng tuyến đường 472m nối Đồng Tàu – Giải Phóng

VOV.VN - Sau khi thu hồi đất các trường hợp cuối cùng, dự án tuyến đường nối từ Khu đô thị Đồng Tàu ra đường Giải Phóng (phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) đã cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến đường dài hơn 472m được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, tăng kết nối khu vực phía Nam Thủ đô.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục