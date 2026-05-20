Hà Nội đề xuất đền bù gấp 1,5 lần khi thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội đang triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện hàng loạt dự án lớn.

Bồi thường bằng 1,5 lần so với mức quy định

Theo nội dung Tờ trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề xuất mức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16): Theo đó, mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định; Mức bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bằng 1 lần so với mức quy định”.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho rằng, việc ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố là cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, thể chế hóa các định hướng lớn của Trung ương về phát triển Thủ đô, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đề ra, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để triển khai chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Việc ban hành Nghị quyết nhằm thực hiện thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16; ban hành các chính sách có tính vượt trội, ưu việt, đảm bảo hành lang pháp lý và đủ năng lực xử lý hiệu quả các vấn đề của Thủ đô Hà Nội; đáp ứng yêu cầu về huy động nguồn lực đất đai trong xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Tạo sự thống nhất, công bằng với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi

Về cơ sở thực tiễn, Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong giai đoạn từ ngày 1/7/2024 đến nay, trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024; các Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 và số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội; các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và các Nghị quyết của Quốc hội; các quy định của Thành phố (Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND ngày 27/01/2026; Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 06/9/2024, được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 38/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 và số 10/2026/QĐ-UBND ngày 18/01/2026, được thay thế bởi Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND ngày 02/4/2026).

Ngày 27/1/2026, Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND (thực hiện khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội), trong đó tại Điều 4 quy định: “Đối với dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15: mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 02 lần so với mức quy định; Đối với dự án quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15: mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định”.

UBND Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành quy định mức, biện pháp hỗ trợ khác về đất khi Nhà nước thu hồi đất phù hợp với thực tế trên địa bàn thành phố Hà Nội (khoản 1 Điều 19 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND ngày 2/4/2026).

Tuy nhiên, các quy định trên cũng tạo ra sự không thống nhất, chưa công bằng với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án không phải là dự án lớn, dự án quan trọng của Thủ đô.

"Từ thực tiễn trên, việc ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16) là cần thiết; đảm bảo hành lang pháp lý thống nhất thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội", nội dung Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết.