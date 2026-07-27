Hà Nội dự báo mưa dông diện rộng trong chiều nay (27/7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa rào và dông tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội.

Định vị sét và ảnh ra đa thời tiết tại Hà Nội

Qua ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết, mưa dông đang xuất hiện tại các xã, phường gồm: Dân Hòa, Vân Đình, Hòa Xá, Yên Bài, Suối Hai, Tùng Thiện, Bình Minh, Hòa Phú, Hương Sơn, Hồng Sơn, Kim Anh, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Quảng Bị, Thanh Oai, Trung Giã, Trần Phú, Đa Phúc, Ứng Thiên...

Dự báo trong khoảng 3h tới, các khu vực trên và vùng lân cận tiếp tục có mưa rào và dông. Sau đó, vùng mây đối lưu sẽ mở rộng, gây mưa rào và dông trên các phường, xã khác của thành phố Hà Nội.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Cùng thời điểm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng phát cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Trong 1h qua (từ 11h đến 12h ngày 27/7), nhiều nơi tại hai địa phương đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa ghi nhận tại Xuân Lạc đạt 48,2mm, Lương Sơn 30,2mm (Thái Nguyên); Tân Yên 45mm (Bắc Ninh).

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại 2 tỉnh này đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 3-6h tới, Thái Nguyên và Bắc Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 90mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6h tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường của hai tỉnh, đặc biệt ở các khu vực đã được liệt kê trong bản tin cảnh báo.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Thái Nguyên và Bắc Ninh được cảnh báo ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng lưu ý lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, làm gián đoạn việc đi lại và gây thiệt hại đối với các công trình dân sinh, hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.