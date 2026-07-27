English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội dự báo mưa dông diện rộng trong chiều nay (27/7)

Thứ Hai, 14:25, 27/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa dông trên nhiều khu vực Hà Nội và tiếp tục mở rộng trong 3h tới. Trong khi đó, Thái Nguyên và Bắc Ninh được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa rào và dông tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội.

ha noi du bao mua dong dien rong trong chieu nay 27 7 hinh anh 1
Định vị sét và ảnh ra đa thời tiết tại Hà Nội

Qua ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết, mưa dông đang xuất hiện tại các xã, phường gồm: Dân Hòa, Vân Đình, Hòa Xá, Yên Bài, Suối Hai, Tùng Thiện, Bình Minh, Hòa Phú, Hương Sơn, Hồng Sơn, Kim Anh, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Quảng Bị, Thanh Oai, Trung Giã, Trần Phú, Đa Phúc, Ứng Thiên...

Dự báo trong khoảng 3h tới, các khu vực trên và vùng lân cận tiếp tục có mưa rào và dông. Sau đó, vùng mây đối lưu sẽ mở rộng, gây mưa rào và dông trên các phường, xã khác của thành phố Hà Nội.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Cùng thời điểm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng phát cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Trong 1h qua (từ 11h đến 12h ngày 27/7), nhiều nơi tại hai địa phương đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa ghi nhận tại Xuân Lạc đạt 48,2mm, Lương Sơn 30,2mm (Thái Nguyên); Tân Yên 45mm (Bắc Ninh).

ha noi du bao mua dong dien rong trong chieu nay 27 7 hinh anh 2
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực 

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại 2 tỉnh  này đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 3-6h tới, Thái Nguyên và Bắc Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 90mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6h tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường của hai tỉnh, đặc biệt ở các khu vực đã được liệt kê trong bản tin cảnh báo.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Thái Nguyên và Bắc Ninh được cảnh báo ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng lưu ý lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, làm gián đoạn việc đi lại và gây thiệt hại đối với các công trình dân sinh, hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lập bàn thờ tạm trên nền nhà sau lũ quét kinh hoàng, mòn mỏi chờ người thân trở về
Lập bàn thờ tạm trên nền nhà sau lũ quét kinh hoàng, mòn mỏi chờ người thân trở về

VOV.VN - 3 ngày sau trận lũ quét ở bản Chít (Lai Châu), gia đình bà Nguyễn Thị Mai lập bàn thờ tạm trên ngôi nhà chỉ còn trơ nền, mòn mỏi chờ phép màu đưa người thân trở về.

Lập bàn thờ tạm trên nền nhà sau lũ quét kinh hoàng, mòn mỏi chờ người thân trở về

Lập bàn thờ tạm trên nền nhà sau lũ quét kinh hoàng, mòn mỏi chờ người thân trở về

VOV.VN - 3 ngày sau trận lũ quét ở bản Chít (Lai Châu), gia đình bà Nguyễn Thị Mai lập bàn thờ tạm trên ngôi nhà chỉ còn trơ nền, mòn mỏi chờ phép màu đưa người thân trở về.

Lũ ống, lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi
Lũ ống, lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi

VOV.VN - Lũ ống, lũ quét xảy ra sáng 17/7 tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến 3 người mất tích, 1 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, cuốn trôi. Mưa lớn kéo dài cũng làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lũ ống, lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi

Lũ ống, lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi

VOV.VN - Lũ ống, lũ quét xảy ra sáng 17/7 tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến 3 người mất tích, 1 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, cuốn trôi. Mưa lớn kéo dài cũng làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lai Châu cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn
Lai Châu cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

VOV.VN - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu vừa phát đi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại nhiều địa phương trong tỉnh do mưa lớn kéo dài.

Lai Châu cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Lai Châu cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

VOV.VN - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu vừa phát đi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại nhiều địa phương trong tỉnh do mưa lớn kéo dài.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục