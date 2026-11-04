Hà Nội đưa 2 biệt thự khỏi Danh mục biệt thự nhóm 1

Sáng 4/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết chung, trong đó thống nhất chủ trương điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 xây dựng trước năm 1954 theo đề xuất của UBND thành phố, liên quan đến hai biệt thự tại số 68B Trần Hưng Đạo và số 62 Nguyễn Du.

Tại phiên họp, HĐND thành phố Hà Nội đã lấy phiếu xin ý kiến các đại biểu về đề xuất điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 xây dựng trước năm 1954. Kết quả, 105/106 đại biểu tham gia thống nhất, đạt tỷ lệ 99,06%.

Trước đó, theo Tờ trình của UBND thành phố Hà Nội, Danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND Thành phố ban hành danh mục các khu vực, di tích, di sản, công trình cần tập trung nguồn lực để bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa; Danh mục ô phố, tuyến phố đặc trưng, có giá trị văn hóa, lịch sử, danh mục công trình kiến trúc có giá trị để phục hồi, bảo vệ, phát huy giá trị trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 1), trong đó tại điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết quy định danh mục biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954, gồm 222 biệt thự xếp nhóm 1 và 356 biệt thự xếp nhóm 2.

Trong quá trình rà soát, hiện nay có 02 biệt thự không còn đáp ứng tiêu chuẩn là biệt thự nhóm 1, cụ thể đối với biệt thự số 68B Trần Hưng Đạo. Theo tài liệu lưu trữ tại Trung tâm công nghệ thông tin và chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường- Sở Nông nghiệp và Môi trường (Bằng khoán điền thổ số 31B khu Hàng Bài (Đồng Khánh); Sổ nhà cửa phản ánh thông tin liên quan đến số nhà 68B Trần Hưng Đạo; Phiếu đất phản ánh thông tin thửa đất số 394, tờ bản đồ số 22, khu chữ F), thể hiện: Nhà 68B Trần Hưng Đạo ghi tên ông Nguyễn Duy Hợi và vợ là Vũ Thị Quý.

Hiện nay, thửa đất nói trên đã được chia thành 3 mảnh đất khác nhau, gồm có: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số 10105035227 cấp ngày 22/03/2002 có diện tích là 271,5m2 đứng tên Bà Nguyễn Châu Sa (tức Nguyễn Thị Bình). Theo phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất ngày 10/12/2025 của Công ty TNHH Địa chính xây dựng Nam Hà Nội và Công ty cổ phần VBIT diện tích thửa đất hiện tại của nhà biệt thự là 270,6m2.

Trong khuôn viên biệt thự hiện tại có 2 công trình gồm: 1 công trình là nhà biệt thự 2 tầng; 1 nhà phụ 1 tầng (cửa hàng trà sữa mặt phố Trần Hưng Đạo, công trình phụ 1 tầng bên hông và phía sau biệt thự).

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số 10105035231 cấp ngày 19/4/2002 có diện tích là 154,7m2 (trong đó sử dụng chung là 41,6m2 , sử dụng riêng là 113,1m2 ), đứng tên ông Nguyễn Đông Hải và bà Nguyễn Thị Phụng. Trên mảnh đất này có nhà 03 tầng nằm lớp phía trong xây dựng sát hông nhà biệt thự.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số 10105035264 cấp ngày 11/7/2002 có diện tích là 123,8m2 (trong đó sử dụng chung là 56,4m2 , sử dụng riêng là 67,4m2 ), đứng tên ông Nguyễn Đông Hào. Trên mảnh đất này có nhà 03 tầng nằm ở mặt phố Trần Hưng Đạo gần mặt tiền nhà biệt thự. Hiện nay biệt thự này đã xuống cấp không còn đạt tiêu chuẩn là biệt thự nhóm 1, hiện tại chỉ đáp ứng tiêu chuẩn là biệt thự nhóm 3.

Đối với biệt thự số 62 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội cũng là biệt thự nhóm 1 theo Quyết định 1845/QĐ-UBND ngày 06/12/2022. Biệt thự có diện tích đất 762,6m2 , diện tích biệt thự 2 tầng 378,5m2. Biệt thự được UBND quận Hai Bà Trưng cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 954/QĐ-UB ngày 20/12/2025 cho nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hiện nay biệt thự này đã xuống cấp không còn đạt tiêu chuẩn là biệt thự nhóm 1, hiện tại chỉ đáp ứng tiêu chuẩn là biệt thự nhóm 3.