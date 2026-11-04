English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội đưa 2 biệt thự khỏi Danh mục biệt thự nhóm 1

Thứ Tư, 16:18, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai biệt thự tại số 68B Trần Hưng Đạo và số 62 Nguyễn Du được HĐND thành phố Hà Nội thống nhất đưa ra khỏi danh mục biệt thự nhóm 1 xây dựng trước năm 1954 do đã xuống cấp.

Sáng 4/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết chung, trong đó thống nhất chủ trương điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 xây dựng trước năm 1954 theo đề xuất của UBND thành phố, liên quan đến hai biệt thự tại số 68B Trần Hưng Đạo và số 62 Nguyễn Du.

Tại phiên họp, HĐND thành phố Hà Nội đã lấy phiếu xin ý kiến các đại biểu về đề xuất điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 xây dựng trước năm 1954. Kết quả, 105/106 đại biểu tham gia thống nhất, đạt tỷ lệ 99,06%. 

ha noi dua 2 biet thu khoi danh muc biet thu nhom 1 hinh anh 1

Trước đó, theo Tờ trình của UBND thành phố Hà Nội, Danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND Thành phố ban hành danh mục các khu vực, di tích, di sản, công trình cần tập trung nguồn lực để bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa; Danh mục ô phố, tuyến phố đặc trưng, có giá trị văn hóa, lịch sử, danh mục công trình kiến trúc có giá trị để phục hồi, bảo vệ, phát huy giá trị trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 1), trong đó tại điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết quy định danh mục biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954, gồm 222 biệt thự xếp nhóm 1 và 356 biệt thự xếp nhóm 2.

Trong quá trình rà soát, hiện nay có 02 biệt thự không còn đáp ứng tiêu chuẩn là biệt thự nhóm 1, cụ thể đối với biệt thự số 68B Trần Hưng Đạo. Theo tài liệu lưu trữ tại Trung tâm công nghệ thông tin và chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường- Sở Nông nghiệp và Môi trường (Bằng khoán điền thổ số 31B khu Hàng Bài (Đồng Khánh); Sổ nhà cửa phản ánh thông tin liên quan đến số nhà 68B Trần Hưng Đạo; Phiếu đất phản ánh thông tin thửa đất số 394, tờ bản đồ số 22, khu chữ F), thể hiện: Nhà 68B Trần Hưng Đạo ghi tên ông Nguyễn Duy Hợi và vợ là Vũ Thị Quý.

Hiện nay, thửa đất nói trên đã được chia thành 3 mảnh đất khác nhau, gồm có: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số 10105035227 cấp ngày 22/03/2002 có diện tích là 271,5m2 đứng tên Bà Nguyễn Châu Sa (tức Nguyễn Thị Bình). Theo phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất ngày 10/12/2025 của Công ty TNHH Địa chính xây dựng Nam Hà Nội và Công ty cổ phần VBIT diện tích thửa đất hiện tại của nhà biệt thự là 270,6m2.

Trong khuôn viên biệt thự hiện tại có 2 công trình gồm: 1 công trình là nhà biệt thự 2 tầng; 1 nhà phụ 1 tầng (cửa hàng trà sữa mặt phố Trần Hưng Đạo, công trình phụ 1 tầng bên hông và phía sau biệt thự).

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số 10105035231 cấp ngày 19/4/2002 có diện tích là 154,7m2 (trong đó sử dụng chung là 41,6m2 , sử dụng riêng là 113,1m2 ), đứng tên ông Nguyễn Đông Hải và bà Nguyễn Thị Phụng. Trên mảnh đất này có nhà 03 tầng nằm lớp phía trong xây dựng sát hông nhà biệt thự.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số 10105035264 cấp ngày 11/7/2002 có diện tích là 123,8m2 (trong đó sử dụng chung là 56,4m2 , sử dụng riêng là 67,4m2 ), đứng tên ông Nguyễn Đông Hào. Trên mảnh đất này có nhà 03 tầng nằm ở mặt phố Trần Hưng Đạo gần mặt tiền nhà biệt thự. Hiện nay biệt thự này đã xuống cấp không còn đạt tiêu chuẩn là biệt thự nhóm 1, hiện tại chỉ đáp ứng tiêu chuẩn là biệt thự nhóm 3.

Đối với biệt thự số 62 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội cũng là biệt thự nhóm 1 theo Quyết định 1845/QĐ-UBND ngày 06/12/2022. Biệt thự có diện tích đất 762,6m2 , diện tích biệt thự 2 tầng 378,5m2. Biệt thự được UBND quận Hai Bà Trưng cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 954/QĐ-UB ngày 20/12/2025 cho nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hiện nay biệt thự này đã xuống cấp không còn đạt tiêu chuẩn là biệt thự nhóm 1, hiện tại chỉ đáp ứng tiêu chuẩn là biệt thự nhóm 3.

Hoàng Lâm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội loại 14 khu đất làm nhà ở thương mại, tháo gỡ vướng mắc giao đất dịch vụ
Hà Nội loại 14 khu đất làm nhà ở thương mại, tháo gỡ vướng mắc giao đất dịch vụ

VOV.VN - HĐND thành phố Hà Nội thông qua việc đưa 14 khu đất với tổng diện tích 109,1ha ra khỏi danh mục thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại; đồng thời bổ sung hai khu đất mới với tổng diện tích 45,5ha.

Hà Nội loại 14 khu đất làm nhà ở thương mại, tháo gỡ vướng mắc giao đất dịch vụ

Hà Nội loại 14 khu đất làm nhà ở thương mại, tháo gỡ vướng mắc giao đất dịch vụ

VOV.VN - HĐND thành phố Hà Nội thông qua việc đưa 14 khu đất với tổng diện tích 109,1ha ra khỏi danh mục thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại; đồng thời bổ sung hai khu đất mới với tổng diện tích 45,5ha.

Hà Nội chi hơn 40.000 tỷ đồng tổ chức lại mạng lưới đường sắt
Hà Nội chi hơn 40.000 tỷ đồng tổ chức lại mạng lưới đường sắt

VOV.VN - Sáng 4/11, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề), xem xét và thông qua nhiều nội dung cấp thiết liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, quản lý đô thị và chính sách đất đai.

Hà Nội chi hơn 40.000 tỷ đồng tổ chức lại mạng lưới đường sắt

Hà Nội chi hơn 40.000 tỷ đồng tổ chức lại mạng lưới đường sắt

VOV.VN - Sáng 4/11, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề), xem xét và thông qua nhiều nội dung cấp thiết liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, quản lý đô thị và chính sách đất đai.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục