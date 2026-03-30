Hà Nội ghi nhận 29 ca COVID-19, người dân cần thực hiện 2 biện pháp phòng bệnh

Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 20/3 - 27/3, Hà Nội ghi nhận 17 trường hợp mắc COVID-19 tại 12 phường, xã. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 29 ca tại 22 phường, xã, không có ca tử vong. Số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025 (5 ca).

Cũng theo CDC Hà Nội, biến thể mới BA.3.2, còn được gọi là “Ve sầu” (Cicada), là một nhánh phụ của biến thể Omicron đang được theo dõi về khả năng lây lan. Trước thông tin này, người dân được khuyến cáo bình tĩnh, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan.

Hà Nội ghi nhận 29 ca COVID-19, người dân cần thực hiện nghiệm 2 biện pháp phòng ngừa

BA.3.2 là biến thể phụ của virus SARS-CoV-2, được phát hiện tại Nam Phi vào tháng 11/2024 và sau đó ghi nhận tại nhiều quốc gia. CDC Mỹ cho biết biến thể này đã xuất hiện tại hơn 20 quốc gia và đang được giám sát.

Tại Mỹ, BA.3.2 được phát hiện từ năm 2025 và đã ghi nhận tại ít nhất 25 bang. Dấu vết của virus cũng được phát hiện trong các mẫu giám sát môi trường như nước thải và phương tiện vận chuyển quốc tế. Tuy nhiên, hiện biến thể này chưa chiếm ưu thế, số ca liên quan vẫn ở mức thấp.

Các nghiên cứu ban đầu cho thấy BA.3.2 mang nhiều đột biến trên protein gai, có thể ảnh hưởng đến khả năng lây lan hoặc làm giảm một phần hiệu quả miễn dịch. Dù vậy, vaccine COVID-19 vẫn có vai trò quan trọng trong giảm nguy cơ bệnh nặng, nhập viện và tử vong.

Đến nay, chưa có bằng chứng cho thấy BA.3.2 gây bệnh nặng hơn các biến thể trước. Tuy nhiên, virus SARS-CoV-2 vẫn đang lưu hành và có thể tiếp tục xuất hiện biến thể mới.

Ngành y tế Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm 2 biện pháp phòng dịch: đeo khẩu trang tại cơ sở y tế, nơi đông người, không gian kín; đồng thời thường xuyên khử khuẩn, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Bên cạnh đó, người dân cần theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc khi có triệu chứng nghi ngờ. Trường hợp có dấu hiệu nặng như sốt cao, khó thở, đau ngực, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.