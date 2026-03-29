Bộ Y tế yêu cầu theo dõi chặt chẽ biến thể Covid 19 "ve sầu" lây nhanh tại Mỹ

Theo Bộ Y tế, cập nhật từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm đang theo dõi. WHO đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành.

Biến thể BA.3.2 được ghi nhận lần đầu tại Nam Phi ngày 22/11/2024. Các dữ liệu bước đầu cho thấy biến thể này có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy BA.3.2 làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong. WHO cũng nhận định các vaccine COVID-19 hiện hành vẫn tiếp tục bảo vệ hiệu quả trước nguy cơ bệnh tiến triển nặng và tử vong.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch và các biến thể trên thế giới. Hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu duy trì giám sát, phát hiện sớm và đánh giá nguy cơ để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.

Cơ quan này khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan. Mỗi người cần chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi cần thiết và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ. Những nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai cần đặc biệt lưu ý để hạn chế biến chứng.

Biến thể BA.3.2 – còn được gọi bằng cái tên “ve sầu” đã được phát hiện tại ít nhất 25 bang ở Mỹ, theo CDC. Tính đến đầu năm 2026, biến thể này đã được ghi nhận tại ít nhất 23 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Australia, Đức và nhiều nước châu Âu. Giới chuyên gia đặc biệt lưu tâm đến BA.3.2 bởi số lượng đột biến lớn trên protein gai, “chìa khóa” giúp virus xâm nhập vào tế bào. Chính đặc điểm này khiến biến thể trở nên khác biệt so với các dòng virus đang lưu hành hiện nay. Bệnh nhân nhiễm biến thể BA.3.2 mang triệu chứng tương tự các chủng Covid-19 trước đây như ho, sốt, ớn lạnh, đau họng, nghẹt mũi, mất vị giác và khứu giác.