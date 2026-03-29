Bộ Y tế yêu cầu theo dõi chặt chẽ biến thể Covid 19 "ve sầu" lây nhanh tại Mỹ

Chủ Nhật, 13:46, 29/03/2026
VOV.VN - Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 được WHO và CDC đưa vào diện theo dõi, song đánh giá nguy cơ thấp, chưa ghi nhận làm tăng ca nặng, nhập viện hay tử vong.

Theo Bộ Y tế, cập nhật từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm đang theo dõi. WHO đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành.

Biến thể BA.3.2 được ghi nhận lần đầu tại Nam Phi ngày 22/11/2024. Các dữ liệu bước đầu cho thấy biến thể này có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy BA.3.2 làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong. WHO cũng nhận định các vaccine COVID-19 hiện hành vẫn tiếp tục bảo vệ hiệu quả trước nguy cơ bệnh tiến triển nặng và tử vong.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch và các biến thể trên thế giới. Hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu duy trì giám sát, phát hiện sớm và đánh giá nguy cơ để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.

Cơ quan này khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan. Mỗi người cần chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi cần thiết và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ. Những nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai cần đặc biệt lưu ý để hạn chế biến chứng.

Biến thể BA.3.2 – còn được gọi bằng cái tên “ve sầu” đã được phát hiện tại ít nhất 25 bang ở Mỹ, theo CDC. Tính đến đầu năm 2026, biến thể này đã được ghi nhận tại ít nhất 23 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Australia, Đức và nhiều nước châu Âu.

Giới chuyên gia đặc biệt lưu tâm đến BA.3.2 bởi số lượng đột biến lớn trên protein gai, “chìa khóa” giúp virus xâm nhập vào tế bào. Chính đặc điểm này khiến biến thể trở nên khác biệt so với các dòng virus đang lưu hành hiện nay.

Bệnh nhân nhiễm biến thể BA.3.2 mang triệu chứng tương tự các chủng Covid-19 trước đây như ho, sốt, ớn lạnh, đau họng, nghẹt mũi, mất vị giác và khứu giác. 

 

 

Linh Thương/VOV.VN
Tin liên quan

Đà Nẵng đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự vỉa hè
Đà Nẵng đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự vỉa hè

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Đà Nẵng đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự vỉa hè

Đà Nẵng đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự vỉa hè

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Đà Nẵng khẩn trương xử lý rác thải tồn đọng khu vực phía Nam
Đà Nẵng khẩn trương xử lý rác thải tồn đọng khu vực phía Nam

VOV.VN - Tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng kéo dài tại khu vực phía Nam Đà Nẵng đang trở thành vấn đề nóng, bởi nhiều điểm tập kết quá tải, phát sinh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước thực tế này, chính quyền thành phố đã yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

Đà Nẵng khẩn trương xử lý rác thải tồn đọng khu vực phía Nam

Đà Nẵng khẩn trương xử lý rác thải tồn đọng khu vực phía Nam

VOV.VN - Tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng kéo dài tại khu vực phía Nam Đà Nẵng đang trở thành vấn đề nóng, bởi nhiều điểm tập kết quá tải, phát sinh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước thực tế này, chính quyền thành phố đã yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

Khánh Hòa phấn đấu cắt giảm 50% thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính
Khánh Hòa phấn đấu cắt giảm 50% thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu trong năm 2026 sẽ cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ so với năm 2024, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Khánh Hòa phấn đấu cắt giảm 50% thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính

Khánh Hòa phấn đấu cắt giảm 50% thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu trong năm 2026 sẽ cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ so với năm 2024, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

