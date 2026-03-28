Trường Thiếu sinh quân miền Nam đặc biệt quan tâm trẻ mồ côi do COVID-19

Ngày 28/3, tại TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam - một mô hình giáo dục đặc thù, hướng đến đào tạo thế hệ trẻ vừa có tri thức, vừa có bản lĩnh chính trị, sẵn sàng phục vụ lâu dài trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trường Thiếu sinh quân miền Nam được thành lập theo Quyết định số 444 ngày 27/01/2026 của Bộ Quốc phòng, trực thuộc Quân khu 7. Nhà trường có cơ cấu tổ chức gồm 3 phòng, 3 ban chức năng, 5 khoa chuyên môn và 8 đại đội quản lý học viên. Đây là một trong những thiết chế quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc phòng và giáo dục quốc dân, với nhiệm vụ đào tạo học sinh từ bậc trung học cơ sở đến trung học phổ thông theo mô hình nội trú.

Không chỉ truyền thụ kiến thức văn hóa, nhà trường còn tập trung nuôi dưỡng, rèn luyện những học sinh có phẩm chất chính trị tốt, lý tưởng cách mạng vững vàng; đồng thời bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức kỷ luật, đạo đức, thể chất và kỹ năng sống. Mục tiêu lâu dài là hình thành nguồn cán bộ chất lượng cao cho Quân đội và địa phương, đặc biệt ở các khu vực còn khó khăn.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu trao hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - cựu học sinh Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi niên khóa 1965-1970 nhấn mạnh, việc thành lập 3 trường Thiếu sinh quân tại 3 miền là giải pháp có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Quân đội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong nhiều thập niên tới. Đây cũng là sự kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu trong đào tạo nguồn nhân lực quân sự từ lịch sử.

Chia sẻ những ký ức về thời học tập, sinh hoạt trong điều kiện gian khó nhưng giàu tính kỷ luật tại Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, yếu tố cốt lõi trong giáo dục thiếu sinh quân vẫn là lòng yêu nước. Trên nền tảng đó, cần giúp học sinh hiểu sâu sắc lịch sử dân tộc, nuôi dưỡng ý chí phụng sự, từ đó tự nguyện lựa chọn con đường cống hiến cho Quân đội.

Bên cạnh đó, ông đề nghị các nhà trường chú trọng rèn luyện tinh thần vượt khó, khả năng sáng tạo, phương pháp tự học và năng lực làm chủ công nghệ để thích ứng với yêu cầu mới. Việc tăng cường trải nghiệm thực tế, tham quan nhiều vùng miền cũng rất cần thiết, giúp học sinh hiểu rõ hơn về đất nước, con người và chủ quyền biên giới quốc gia. Đồng thời, giáo dục trách nhiệm với gia đình, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng và gìn giữ sự trường tồn của dân tộc cũng là nội dung quan trọng.

"Tôi rất mong Trường Thiếu sinh quân miền Nam bên cạnh phát huy lợi thế là ở tập trung, phải tạo điều kiện cho các em định kỳ về lại gia đình để cảm nhận được công lao của cha mẹ, và có khả năng chia sẻ với gia đình. Chúng ta phải bồi dưỡng ý chí vượt khó, ý chí sáng tạo để khắc phục khó khăn; giúp học sinh hiểu sâu sắc về Quân đội nhân dân Việt Nam, từ đó mong muốn đóng góp và phát triển của lực lượng vũ trang. Để trường có chất lượng tốt thì việc tham gia phong trào thi đua các trường học giỏi của thành phố là rất quan trọng, và phải có mục tiêu phấn đấu", ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, việc tái lập mô hình trường Thiếu sinh quân là hết sức cần thiết nhằm bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí, nghị lực cho thế hệ trẻ; đồng thời tạo nguồn cán bộ chất lượng cho Quân đội và địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Trường Thiếu sinh quân miền Nam khẩn trương hoàn thiện quy chế tổ chức, xác định rõ mục tiêu đào tạo; ổn định tổ chức biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn quân sự. Song song đó, cần đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, cải tạo doanh trại, trang bị phương tiện dạy học hiện đại theo hướng “trường học thông minh”.

Công tác tuyển sinh phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, trong đó đặc biệt quan tâm đến các em mồ côi do đại dịch COVID-19 để nuôi dưỡng, đào tạo. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Quân đội đối với xã hội.

Đối với công tác cán bộ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn những người “vừa hồng, vừa chuyên”, thực sự là tấm gương cho học sinh noi theo trong từng lời nói, hành động.

"Tôi đề nghị, riêng Ban Giám hiệu, đội ngũ giáo viên, thầy cô giáo, cán bộ quản lý, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp cũng như hạ sĩ quan binh sĩ, phải chọn những người tốt nhất. Bởi vì các cháu vào đây mới có lớp 6 thôi, những lời nói, việc làm, hành động của thầy cô, của Ban Giám hiệu tới anh quản lý, chị nấu ăn, anh nhân viên bảo vệ, chiến sĩ canh gác đều là để các cháu học tập. Các đồng chí phải có tâm, có tài, có đức, có nhiều kỹ năng sống và đặc biệt là nắm bắt được tâm lý của các cháu mới lớn để uốn nắn những mầm măng non", Thứ trưởng Nguyễn Trường Thắng cho biết.

Trường Thiếu sinh quân miền Nam đặt tại số 825, Tỉnh lộ 15, ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, TP.HCM, hoạt động theo mô hình nội trú, quản lý chặt chẽ học viên cả trong học tập và sinh hoạt, bảo đảm môi trường rèn luyện an toàn, lành mạnh.

Nhà trường tổ chức đào tạo hệ phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12, đồng thời đào tạo học sinh quốc tế từ lớp 10 đến lớp 12 (Lào, Campuchia...). Đối tượng tuyển sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quân khu 7 và Quân khu 9.

Các hạng mục, công trình của nhà trường được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt và huấn luyện cho khoảng 1.000 học sinh. Năm học 2026-2027, trường dự kiến tuyển sinh 2 lớp 6 với tổng số 100 học sinh, chia đều cho Quân khu 7 và Quân khu 9.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các công tác chuẩn bị. Đến nay, nhà trường đã điều động, bổ nhiệm được 103/211 cán bộ, chiến sĩ; hoàn thiện cơ sở vật chất, doanh trại, trang thiết bị, sẵn sàng cho năm học mới.