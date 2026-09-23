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Hà Nội hỗ trợ 32,5 triệu đồng gia đình nam sinh ngã xuống cống tử vong

Thứ Tư, 15:36, 23/09/2026
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VOV.VN - Gia đình nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Đông Ngạc được Hà Nội hỗ trợ khẩn cấp 32,5 triệu đồng theo chính sách an sinh xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, ngày 23/9, tại trụ sở UBND phường Đông Ngạc, đồng chí Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo UBND phường Đông Ngạc đã kịp thời thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình nạn nhân trong vụ nam sinh bị ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc. Tham gia đoàn có đại diện Phòng Bảo trợ xã hội; Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.

ha noi ho tro 32,5 trieu dong gia dinh nam sinh nga xuong cong tu vong hinh anh 1
Đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ của thành phố đến thân nhân của nạn nhân.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hồng Phong đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước mất mát của gia đình, động viên thân nhân nạn nhân giữ gìn sức khỏe, nén đau thương để nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đồng thời, trao tận tay thân nhân người bị nạn số tiền hỗ trợ của thành phố là 32,5 triệu đồng. Mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Cùng với sự quan tâm của thành phố và Sở Y tế, UBND phường Đông Ngạc đã kịp thời chia buồn và trao kinh phí hỗ trợ, động viên đối với gia đình nạn nhân.

Tại đây, đại diện gia đình nạn nhân đã gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm sâu sắc của chính quyền Thủ đô đối với gia đình, giúp gia đình vơi bớt khó khăn và xoa dịu phần nào nỗi đau thương mất mát.

Trước đó như VOV.VN thông tin, vào khoảng 10h ngày 17/9, lực lượng chức năng và người dân phát hiện một chiếc xe cũ mang biển số 18F5-55xx, nằm gần miệng cống thoát nước ở cuối đường Phố Viên, hướng vào khu B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Người điều khiển xe được xác định là nam sinh N.Đ.S. (SN 2008, sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất). Thời điểm này, khu vực xung quanh đang ngập nước do mưa lớn và vắng người. Đến khoảng trưa ngày 18/9, thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại khu vực miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Hà Nội có Báo cáo số 9648/SYT-BTXH ngày 20/9/2026 về việc báo cáo, đề xuất hỗ trợ khẩn cấp đối với gia đình nạn nhân. UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các Sở Y tế, Nội vụ và Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc cùng các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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