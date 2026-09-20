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Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong

Chủ Nhật, 13:00, 20/09/2026
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VOV.VN - Ngày 20/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 4823/UBND-TTDLCNS về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc nam sinh bị ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc.

Văn bản nêu rõ, ngày 18/9, báo chí phản ánh việc người dân địa phương cho biết, tuyến đường nơi nam sinh bị ngã xuống cống tử vong thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Song không có đơn vị nào sửa chữa, khắc phục dù người dân nhiều lần kiến nghị.

Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao UBND phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có); có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trong ngày 20/9.

Các Sở: Y tế, Nội vụ; Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; Báo cáo UBND thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

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Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Trước đó như Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã phản ánh, vào khoảng 10h ngày 17/9, người dân phát hiện một chiếc xe máy cũ kiểu dáng Honda Wave, màu xanh đen, mang biển số 18F5-55xx, nằm gần miệng cống thoát nước ở cuối đường Phố Viên, hướng vào khu B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Thời điểm này, khu vực xung quanh đang ngập nước do mưa lớn và khá vắng người.

Qua xác minh ban đầu, chiếc xe được đăng ký tên ông N.Đ.S., quê Ninh Bình. Ông N.Đ.S. đã qua đời năm 2024. Sau đó, gia đình để con trai là S. sử dụng chiếc xe trong thời gian học tập tại Hà Nội.

Từ những thông tin trên, lực lượng chức năng và gia đình nghi ngờ chiếc xe có liên quan đến nam sinh đang mất liên lạc. 

Đến khoảng 11h35 ngày 18/9, lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể nam giới tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Đây là vị trí thoát nước từ khu vực nam sinh mất tích ra sông Nhuệ. Sau đó, gia đình xác nhận nam sinh N.Đ.S. (SN 2008, sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất) là người được lực lượng chức năng tìm thấy tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội, trưa 18/9.

 

Hoàng Lâm/VOV.VN
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