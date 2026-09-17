Hà Nội không xảy ra tình trạng úng ngập kéo dài dù mưa lớn cực đoan trên 500mm

Tối 17/9, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội đã có thông tin về tình hình thoát nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tình trạng úng ngập cục bộ tại Hà Nội do mưa lớn kéo dài

Theo thông tin, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, từ sáng ngày 14 đến 17/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng. Tính đến 14h00 ngày 17/9/2026, lượng mưa tích lũy tại nhiều khu vực ở mức rất lớn, trong đó: Yên Sở 600,3 mm; Hai Bà Trưng 598,6 mm; xã Vĩnh Thanh 531,2 mm; xã Mỹ Đức 530,8 mm; Cầu Giấy 473,2 mm; Thanh Liệt 459,5 mm; Văn Miếu - Quốc Tử Giám 444,4 mm; xã Phú Xuyên 434,8 mm; Ô Chợ Dừa 433,4 mm; Hoàn Kiếm 432,2 mm; Hoàng Mai 424,1 mm; Phú Thượng 414,5 mm; Yên Nghĩa 397,7 mm; Từ Liêm 392,7 mm và Tây Mỗ 383,7 mm.

Mưa lớn kéo dài làm mực nước các sông và nguồn tiêu duy trì ở mức cao: sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt 5,27 m; đập Thanh Liệt thượng lưu 4,62 m, hạ lưu 5,49 m; sông Nhuệ tại Trạm bơm Đồng Bông 1 là 5,38 m, tại cầu Hà Đông 5,28 m (vượt báo động II 0,09 m); sông Tích từ 8,33 - 8,64 m (vượt báo động III từ 0,24 - 0,33 m); sông Bùi 7,45 m (vượt báo động III 0,45 m); sông Đáy 6,62 m (vượt báo động II 0,12 m); sông Mỹ Hà 5,72 m (vượt báo động I 0,22 m). Mực nước nguồn tiêu cao đã hạn chế khả năng tiêu tự chảy và làm chậm quá trình hạ mực nước trên hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía Tây và Tây Nam Thành phố.

Để chủ động ứng phó, các đơn vị thoát nước đã chủ động hạ mực nước đệm trên hệ thống sông, mương, hồ điều hòa; huy động hơn 2.500 lao động và trên 200 phương tiện, thiết bị ứng trực, khơi thông dòng chảy, tua vớt rác tại các cửa thu, bơm hỗ trợ tại các vị trí úng ngập và phối hợp cảnh báo, phân luồng giao thông. Các trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa được vận hành phù hợp với diễn biến mưa và mực nước trên hệ thống; đồng thời phối hợp với các đơn vị thủy lợi vận hành Trạm bơm Đào Nguyên 25/25 máy, Cầu Sa 11/11 máy, Khê Tang 9/10 máy và Yên Nghĩa 7/10 máy để hỗ trợ hạ mực nước, tăng khả năng tiêu thoát nước đô thị.

Đến 14h00 ngày 17/9, trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã ngớt mưa, nhiều điểm úng ngập đã rút nước, giao thông cơ bản trở lại bình thường. Một số khu vực còn úng ngập hoặc nước đang tiếp tục rút gồm: Đại lộ Thăng Long tại các hầm 2, 5, 6 và hầm Km9+656; đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn từ cầu vượt An Khánh đến hầm 6; Triều Khúc; Tây Mỗ... Đối với các điểm còn úng ngập, Trung tâm tiếp tục yêu cầu các đơn vị bám sát hiện trường, khơi thông dòng chảy, tua vớt rác tại các cửa thu; tổ chức cảnh báo, phối hợp phân luồng giao thông; duy trì vận hành các trạm bơm đầu mối, trạm bơm hồ và công trình điều tiết để khẩn trương hạ mực nước, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Về tình hình ngập cục bộ tại khu vực Tố Hữu - Lương Thế Vinh, theo Trung tâm quản lý hạ tầng, nguyên nhân chủ yếu do mưa liên tục, kéo dài, lượng nước bổ sung vào hệ thống lớn; mực nước trong cống, mương và các hồ Phùng Khoang, Đồng Bông 2 duy trì ở mức cao, làm giảm dung tích điều hòa và khả năng tiêu thoát. Đồng thời, lưu lượng nước tập trung về đường Tố Hữu và hồ Đồng Bông 2 vượt khả năng tiếp nhận, tiêu thoát tức thời của hệ thống hiện trạng.

Trung tâm Quản lý hạ tầng đã chỉ đạo vận hành tối đa các trạm bơm Đồng Bông 2 để hạ mực nước, bơm tiêu ra sông Nhuệ; duy trì lực lượng ứng trực, khơi thông cửa thu, phối hợp phân luồng giao thông và kiểm tra, rà soát hệ thống để đề xuất giải pháp khắc phục. Việc đưa hồ điều hòa Đồng Bông 2 và Trạm bơm Đồng Bông 2 vào khai thác đã bổ sung năng lực điều tiết, bơm tiêu cho lưu vực, góp phần giảm áp lực cho hệ thống hiện trạng. Đến 14h00 ngày 17/9, khu vực đã hết ngập, giao thông đi lại bình thường.

"Mặc dù lượng mưa tích lũy rất lớn, kéo dài nhiều ngày và mực nước các nguồn tiêu ở mức cao, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vận hành ổn định. Tại khu vực trung tâm Thành phố và các khu vực đã được đầu tư công trình khẩn cấp, công trình chống úng ngập cục bộ, không ghi nhận tình trạng úng ngập; tại một số vị trí như Võ Chí Công và khu đô thị Ciputra chỉ xuất hiện nước láng nhẹ mặt đường trong thời gian mưa lớn và rút nhanh khi cường độ mưa giảm. Riêng một số vị trí thấp, trũng tại khu vực phía Tây và Tây Nam thuộc lưu vực tiêu sông Nhuệ rút nước chậm do mực nước sông Nhuệ duy trì ở mức cao, làm chậm quá trình hạ mực nước trên hệ thống", thông tin từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội cho biết.

Trong đợt mưa này, tại nhiều khu vực từng là trọng điểm úng ngập trong năm 2025 như Phùng Hưng, chợ Hàng Da, Tông Đản, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát, Nguyễn Trãi, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Resco, Ecohome, Kẻ Vẽ, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao không ghi nhận tình trạng úng ngập.

Đối với một số khu vực năm 2025 thường xảy ra úng ngập kéo dài khi có mưa lớn, thời gian rút nước khoảng 4-10 giờ như Võ Chí Công, Ciputra, Hoa Bằng, Trần Bình, Phú Xá, khu vực Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Cổ Linh - Đàm Quang Trung..., trong đợt mưa vừa qua, tình trạng úng ngập được cải thiện rõ rệt, nước rút nhanh hơn sau khi cường độ mưa giảm, thời gian rút nước phổ biến khoảng 30 phút đến 2 giờ.

Kết quả trên cho thấy năng lực thu gom, dẫn dòng, điều tiết và tiêu thoát nước của hệ thống đã được cải thiện, góp phần giảm phạm vi, mức độ và thời gian úng ngập so với năm 2025; đồng thời bước đầu khẳng định hiệu quả của việc đầu tư xử lý theo lưu vực, kết hợp vận hành đồng bộ hồ điều hòa, trạm bơm, cửa phai và hệ thống cống, mương hiện trạng. Tuy nhiên, để nâng cao khả năng ứng phó với các trận mưa lớn, cực đoan vượt công suất thiết kế, Thành phố cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình đầu mối, trục tiêu chính và hệ thống thoát nước, đặc biệt tại khu vực phía Tây và Tây Nam Thành phố.