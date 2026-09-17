Mưa lớn kéo dài, Hà Nội lệnh báo động lũ trên nhiều sông

Cụ thể, lúc 2h40 ngày 17/9, mực nước sông Tích tại Kim Quan đạt 8,43m, vượt mức báo động III là 0,03m. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội lệnh báo động III trên sông Tích từ thời điểm này tại địa phận các xã, phường: Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tùng Thiện.

Trên sông Đáy, lúc 5h ngày 17/9, mực nước tại Ba Thá đạt 6,52m, vượt mức báo động II là 0,02m. Thành phố lệnh báo động II trên sông Đáy từ 5h cùng ngày tại địa phận các xã, phường: Hát Môn, Quốc Oai, Hưng Đạo, Chương Mỹ, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Đan Phượng, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Yên Nghĩa, Bình Minh, Thanh Oai, Dân Hòa, Ứng Thiên, Vân Đình, Hòa Xá.

Tại tuyến đê Bùi Hai dài hơn 1km, hàng trăm bộ đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân hai xã Xuân Mai và Trần Phú đội mưa gia cố những vị trí xung yếu.

Đối với sông Nhuệ, mực nước tại Đồng Quan lúc 5h50 ngày 17/9 đạt 4,42m, vượt mức báo động II là 0,02m. Thành phố lệnh báo động II trên sông Nhuệ từ thời điểm này tại địa phận các xã, phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa.

Trước đó, lúc 10h20 ngày 16/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã lệnh báo động III trên sông Bùi tại địa phận các xã: Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường nêu trên, các đơn vị trên địa bàn cùng các ngành, cán bộ được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định tương ứng với từng cấp báo động lũ.

Theo các bản tin sáng 17/9 của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, mực nước sông Nhuệ, sông Đáy tiếp tục lên. Dự báo, đến 8h ngày 18-9, mực nước sông Nhuệ tại Đồng Quan đạt 4,65m, dưới báo động III là 0,05m; lúc 7h cùng ngày, mực nước sông Đáy tại Ba Thá đạt 6,75m, trên báo động II là 0,25m.

Lũ ở mức cao gây nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, các bãi nổi giữa sông; có thể gây sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông ven sông.