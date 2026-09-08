Hà Nội lập 3 tổ chuyên trách tăng cường giám sát loạt dự án giao thông trọng điểm

3 tổ công tác phụ trách các nhóm dự án trọng điểm

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thành lập 3 tổ công tác chuyên trách nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường tại các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Thi công cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng.

Theo quyết định ban hành ngày 6/9, các tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án. Việc kiểm tra được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất ngay tại công trường, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm và theo dõi việc khắc phục những tồn tại sau kiểm tra.

Các tổ công tác đồng thời phối hợp với Công an thành phố và UBND các xã, phường nơi có dự án để thực hiện nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra được tổng hợp, báo cáo định kỳ vào thứ Năm hằng tuần, làm cơ sở để Sở Xây dựng tham mưu Giám đốc Sở và UBND thành phố chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh.

Tổ công tác số 1 phụ trách 7 dự án cầu vượt sông Hồng, gồm: cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát, cầu Vân Phúc, cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở, cùng các tuyến đường dẫn liên quan.

Đây là những công trình có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối giữa các khu vực của Hà Nội. Việc bố trí tổ công tác chuyên trách nhằm tăng cường theo dõi trực tiếp tại công trường, kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan đến chất lượng công trình, an toàn và tổ chức thi công.

Tổ công tác số 2 phụ trách nhóm các dự án đường vành đai. Phạm vi theo dõi của tổ gồm đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; các đoạn thuộc Vành đai 2,5; đường Vành đai 3 qua địa bàn huyện Đông Anh (cũ); các dự án thuộc Vành đai 3,5 và đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Đối với Vành đai 3,5, phạm vi giám sát gồm nhiều đoạn tuyến, nút giao và dự án thành phần như đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32, nút giao với Đại lộ Thăng Long, các đoạn qua khu vực Hoài Đức và đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Công tác kiểm tra được triển khai đồng thời tại nhiều dự án, tập trung vào các yêu cầu về chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Tổ công tác số 3 do ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ trưởng, phụ trách 12 công trình, tuyến đường quan trọng khác trên địa bàn thành phố.

Thi công Vành đai 4 - Vùng thủ đô.

Danh mục này có tuyến Tây Thăng Long đoạn Phạm Văn Đồng - Văn Tiến Dũng; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai; tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3; đường 70; tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính cùng các dự án giao thông kết nối quan trọng khác.

Đáng chú ý, tổ công tác số 3 còn theo dõi tuyến đường kết nối cầu Tứ Liên với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; tuyến kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; dự án đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức PPP, hợp đồng BT và đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức BT.

Tăng cường lực lượng phối hợp, bám sát công trường

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác được chủ động rà soát, bổ sung những công trình cần đẩy nhanh tiến độ để đưa vào diện kiểm tra, giám sát và đôn đốc. Bên cạnh lực lượng của Sở Xây dựng, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và Công an các xã, phường có dự án cũng được mời tham gia các tổ công tác.

Việc phối hợp giữa các lực lượng nhằm tăng cường kiểm tra toàn diện tại các dự án, nhất là những vấn đề liên quan đến chất lượng công trình, an toàn lao động, tổ chức giao thông và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Các tổ công tác hoạt động cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Việc thành lập 3 tổ chuyên trách cho thấy Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các công trường giao thông trọng điểm. Qua đó, thành phố hướng tới kiểm soát chặt chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần thúc đẩy tiến độ các công trình giao thông quy mô lớn trên địa bàn.