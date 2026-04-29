  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Hà Nội lập Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, hoàn thành trong Quý II/2026

Thứ Tư, 12:09, 29/04/2026
VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày về nghiên cứu lập Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Quy định quản lý đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn Thành phố đã được UBND Thành phố phê duyệt. Đồng thời thống nhất với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được UBND Thành phố phê duyệt Nhiệm vụ tại Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 21/02/2026. Thực hiện chủ trương, định hướng của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và các quy định của Luật Thủ đô.

ha noi lap quy hoach cai tao, xay dung lai chung cu cu, hoan thanh trong quy ii 2026 hinh anh 1

Kế hoạch cũng được sử dụng làm cơ sở để triển khai thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, Đề án quy gom đối với các nhà chung cư cũ độc lập, đơn lẻ, đảm bảo tiến độ và triển khai dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố; đảm bảo đồng bộ với Chương trình phát triển đô thị của Thành phố.

Đối tượng thực hiện là toàn bộ nhà chung cư theo Danh mục được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 05/11/2025 tại 48 phường, xã nơi có nhà chung cư cũ gồm: (1) Đống Đa; (2) Láng; (3) Kim Liên; (4) Văn Miếu - Quốc Tử Giám; (5) Ô Chợ Dừa; (6) Ba Đình; (7) Giảng Võ; (8) Ngọc Hà; (9) Hai Bà Trưng; (10) Vĩnh Tuy; (11) Cầu Giấy; (12) Nghĩa Đô; (13) Thanh Xuân; (14) Thanh Liệt; (15) Khương Đình; (16) Hoàng Liệt; (17) Hoàng Mai; (18) Vĩnh Hưng; (19) Yên Sở; (20) Long Biên; (21) Bồ Đề; (22) Việt Hưng; (23) Phúc Lợi; (24) Đông Ngạc; (25) Vĩnh Thanh; (26) Thanh Trì; (27) Phúc Thịnh; (28) Hà Đông; (29) Bạch Mai; (30) Tương Mai; (31) Phú Diễn; (32) Tây Hồ; (33) Phú Thượng; (34) Gia Lâm; (35) Hồng Hà; (36) Thư Lâm; (37) Đông Anh; (38) Phương Liệt; (39) Cửa Nam; (40) Hoàn Kiếm; (41) Đại Mỗ; (42) Xuân Mai; (43) Yên Hòa; (44) Từ Liêm; (45) Đại Thanh; (46) Xuân Phương; (47) Ngọc Hồi; (48) Phù Đổng.

Việc xây dựng Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch cần có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo “rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”, hiệu quả, khả thi, hài hòa lợi ích của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, nhà đầu tư và Nhà nước.

Về tổ chức thực hiện, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND cấp phường, xã sẽ tổ chức lập quy hoạch; nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư; việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (gồm Nhiệm vụ và Quy hoạch) được thực hiện theo quy trình, quy định tại Điều 17, 21, 26 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15; Khoản 9, 11, 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 144/2025/QH15; Điều 4 Nghị định 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ...

Theo tiến độ đề ra, các phường, xã phải hoàn thành triển khai lập quy hoạch trong Quý II/2026; hoàn thành Đề án quy gom các nhà chung cư đơn lẻ, độc lập xong trong Quý III/2026.

Đối với các Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500: Ưu tiên triển khai ngay công tác lập quy hoạch (Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500) đối với các Khu chung cư/nhà chung cư có kết quả kiểm định, đánh giá chất lượng thuộc đối tượng phải phá dỡ theo quy định.

Các khu vực phải lập quy hoạch đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xong trong Quý II/2026. Đang nghiên cứu triển khai, chưa được phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch: đảm bảo 50% số lượng khu chung cư cũ hoàn thành công tác lập quy hoạch trong năm 2026; kết thúc công tác lập quy hoạch 100% các khu chung cư cũ trên địa bàn: quý II/2027.

Các khu vực lập Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500: Linh hoạt theo yêu cầu đầu tư xây dựng theo Dự án cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ. Kết thúc công tác thỏa thuận (100%) Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 các nhà chung cư cũ trên địa bàn vào Quý III/2027.

Hoàng Lâm/VOV.VN
Giá chung cư Hà Nội đạt 128 triệu đồng/m², thanh khoản giảm
Giá chung cư Hà Nội đạt 128 triệu đồng/m², thanh khoản giảm

VOV.VN - Theo Bộ Xây dựng, trong quý I, giá căn hộ chung cư mở bán mới tại Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức cao, trung bình khoảng 128 triệu đồng/m², trong bối cảnh giao dịch bất động sản có xu hướng giảm so với quý trước.

Giá chung cư Hà Nội đạt 128 triệu đồng/m², thanh khoản giảm

Giá chung cư Hà Nội đạt 128 triệu đồng/m², thanh khoản giảm

VOV.VN - Theo Bộ Xây dựng, trong quý I, giá căn hộ chung cư mở bán mới tại Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức cao, trung bình khoảng 128 triệu đồng/m², trong bối cảnh giao dịch bất động sản có xu hướng giảm so với quý trước.

Nhiều chung cư ở Hà Nội vẫn lúng túng bố trí chỗ sạc xe điện an toàn
Nhiều chung cư ở Hà Nội vẫn lúng túng bố trí chỗ sạc xe điện an toàn

VOV.VN - Trước lộ trình hạn chế xe máy xăng tại khu vực nội đô từ 1/7/2026, nhu cầu sử dụng xe điện được dự báo gia tăng. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều chung cư ở Hà Nội cho thấy hạ tầng bãi đỗ và trạm sạc vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, đặt ra yêu cầu sớm có giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Nhiều chung cư ở Hà Nội vẫn lúng túng bố trí chỗ sạc xe điện an toàn

Nhiều chung cư ở Hà Nội vẫn lúng túng bố trí chỗ sạc xe điện an toàn

VOV.VN - Trước lộ trình hạn chế xe máy xăng tại khu vực nội đô từ 1/7/2026, nhu cầu sử dụng xe điện được dự báo gia tăng. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều chung cư ở Hà Nội cho thấy hạ tầng bãi đỗ và trạm sạc vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, đặt ra yêu cầu sớm có giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Vì sao nhà đầu tư không mặn mà cải tạo chung cư cũ?
Vì sao nhà đầu tư không mặn mà cải tạo chung cư cũ?

VOV.VN - Nhiều chung cư cũ tại Hà Nội hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân, nhưng việc cải tạo, xây mới vẫn diễn ra khá chậm chạp.

Vì sao nhà đầu tư không mặn mà cải tạo chung cư cũ?

Vì sao nhà đầu tư không mặn mà cải tạo chung cư cũ?

VOV.VN - Nhiều chung cư cũ tại Hà Nội hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân, nhưng việc cải tạo, xây mới vẫn diễn ra khá chậm chạp.

