Hà Nội tìm ra “lời giải cho bài toán” cải tạo chung cư cũ?

Chủ Nhật, 13:51, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, hiện thành phố Hà Nội đang triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng, nhằm xác định mức độ nguy hiểm của từng công trình.

Đây được xem là cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội cải tạo, xây mới các khu nhà chung cư xuống cấp vốn đã bế tắc từ nhiều năm nay. Xung quanh vấn đề này, phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về kế hoạch kiểm định chung cư cũ mà Hà Nội đang triển khai tại 48 xã phường?

Ông Nguyễn Văn Đính: Chúng ta thấy rằng việc trong nhiều chục năm không giải quyết được hoặc giải quyết được quá ít, chỉ dừng lại 1-2% chung cư cũ được cải tạo rõ ràng đây là áp lực rất lớn. Chúng ta đang đối diện với sự xuống cấp, nhếch nhác và đặc biệt là sự an toàn, tính mạng của người dân trong các khu chung cư cũ. Và hiện nay, chúng ta thấy các quy định của pháp luật cũng đưa ra những vấn đề khá mạnh mẽ để chúng ta có cơ sở, có khả năng để thực hiện. Cái nữa là chúng ta đã định hình chính quyền địa phương 2 cấp, và đã phân cấp rất mạnh đến các địa phương, đặc biệt là các phường, nơi có các dự án chung cư cũ đang hiện hữu thì tôi cho rằng đây là cơ hội, nếu chúng ta không làm thì không biết bao giờ làm được.

PV: Với gần 1600 chung cư cũ trên địa bàn, việc rà, soát kiểm định liệu có thể về đích trong năm 2026, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Đính: Hiện chính quyền địa phương cũng có nhiều để xử lý, nhưng tôi cho rằng việc rà soát, kiểm định cần phải ưu tiên số 1. Vì như vừa phân tích đây là việc rất quan trọng mà chúng ta phải làm, trong nhiều năm không làm và đây là cơ hội. Bên cạnh đó các quy chuẩn, các quy định cũng như sự hỗ trợ của Chính phủ nên Hà Nội cũng không đơn độc. Vì vậy theo tôi, căn cứ các quy định của pháp luật để đo lường là các chung cư nào thuộc diện phải cấp tốc, phải xử lý ngay, những chung cư nào có thể kéo dài thêm, nhưng không thể để công cuộc này kéo dài hơn nữa. Đây là cơ hội lịch sử để Hà Nội thực hiện quyết liệt để trên tinh thần đó chúng ta giải quyết bài toán đô thị vì hiện nay quá nhếch nhách, rất cần thiết có sự thay đổi, thay đổi diện mạo, thay đổi chất lượng, nhất là lõi trung tâm đô thị như quyết tâm của Hà Nội là nơi đáng sống.

PV: Hà Nội cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành cải tạo, xây dựng lại các chung cư nguy hiểm cấp D; và đến năm 2035 cơ bản hoàn tất chỉnh trang, tái thiết hệ thống chung cư cũ trên địa bàn Thủ đô. Vậy, theo ông, đâu là những vấn đề cần đột phá để Hà Nội hiện thực hoá mục tiêu này?

Ông Nguyễn Văn Đính: Khi các doanh nghiệp tham gia không phải là cho phát triển thêm bất động sản kinh doanh theo kiểu nhà ở. Bởi vì nếu phát triển như thế sẽ làm tăng mật độ dân cư và không đạt đúng mục tiêu mà chúng ta hướng đến chỗ đó là phát triển văn minh, hiện đại hơn. Cho nên việc khai thác dành cho doanh nghiệp ở những quỹ đất sau khi đồng bộ, chúng ta có thể nâng các công trình đẹp hơn, cao hơn. Qua đó chúng ta có thể mở rộng phần diện tích mà có thể khai thác, cụ thể là khai thác thương mại, dịch vụ…

Với nguồn vốn thì chúng tôi cũng đồng thuận, là không chỉ riêng đối với cải tạo chung cư cũ này mà các hoạt động đầu tư khác hiện nay chúng ta phụ thuộc khá nhiều vào nguồn vốn tự có, nguồn vốn tín dụng. Chúng ta đang thiếu kênh dẫn vốn khác và chúng tôi cho rằng, đối với các chung cư cũ này cần hình thành thêm, chẳng hạn như phát hành trái phiếu của chính phủ và cá đó vai trò của Nhà nước, của thành phố là chủ đạo để chúng ta tránh phụ thuộc nhiều vào lợi ích của doanh nghiệp thì sẽ có tính khả thi cao hơn.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Huy Nam/VOV1
Tin liên quan

Tăng cường chất lượng ODA vào những dự án xoay chuyển tình thế

VOV.VN - Để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao 2 con số, nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế trong giai đoạn 2026 - 2030, là rất lớn. Trong đó, Bộ Tài chính ước tính tổng vốn huy động ODA và vay ưu đãi khoảng 1,35 triệu tỷ đồng, tức là cao gấp khoảng 7 - 8 lần so với giai đoạn 2021 – 2025.

VOV.VN - Để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao 2 con số, nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế trong giai đoạn 2026 - 2030, là rất lớn. Trong đó, Bộ Tài chính ước tính tổng vốn huy động ODA và vay ưu đãi khoảng 1,35 triệu tỷ đồng, tức là cao gấp khoảng 7 - 8 lần so với giai đoạn 2021 – 2025.

TP.HCM siết quản lý chung cư, tháo gỡ tranh chấp kéo dài

VOV.VN - Từ ngày 25/4, Quyết định 19/2026 của UBND TP.HCM về quản lý, sử dụng nhà chung cư chính thức có hiệu lực. Trong đó, nhiều nội dung được TP.HCM cụ thể hoá, đưa ra nhiều quy định nhằm tháo gỡ các mâu thuẫn tại chung cư đang ngày càng phức tạp.

VOV.VN - Từ ngày 25/4, Quyết định 19/2026 của UBND TP.HCM về quản lý, sử dụng nhà chung cư chính thức có hiệu lực. Trong đó, nhiều nội dung được TP.HCM cụ thể hoá, đưa ra nhiều quy định nhằm tháo gỡ các mâu thuẫn tại chung cư đang ngày càng phức tạp.

Bắc Ninh thúc tiến độ dự án Khu công nghiệp Yên Lư

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với khu công nghiệp (KCN) Yên Lư (phần mở rộng) giai đoạn 1.

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với khu công nghiệp (KCN) Yên Lư (phần mở rộng) giai đoạn 1.

Nghệ An đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải vừa trao giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đây là một trong những dự án trọng điểm mà tỉnh Nghệ An đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải vừa trao giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đây là một trong những dự án trọng điểm mà tỉnh Nghệ An đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

