Hà Nội mưa dông, đề phòng tố lốc, gió giật mạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông báo, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và số liệu định vị dông sét cho thấy, lúc 3h20 ngày 18/3, một vùng mây đối lưu di chuyển từ phía tây sang khu vực nội thành Hà Nội.

Vùng mây này gây ra mưa rào và dông cho khu vực các quận huyện nội thành Hà Nội. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Nhiều nơi ở miền Bắc có mưa rào và dông kèm theo gió giật mạnh

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C. Khu Tây Bắc có nơi 28 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C./.

Mưa lớn trên diện rộng, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông VOV.VN - Từ ngày 13 đến 15/6, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông. Đêm 15/6 và ngày 16/6 có mưa vừa, mưa to và dông.