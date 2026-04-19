Hà Nội mưa dông diện rộng

Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, các khối mây đối lưu tiếp tục phát triển mạnh, gây mưa dông trên diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở mức cấp 1.

Không chỉ riêng Hà Nội, đêm qua và sáng nay (19/4), khu vực Tây Bắc Bộ cũng ghi nhận mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Một số điểm có lượng mưa đáng kể như Hồ Thầu (Lai Châu) gần 50mm, Mường Khoa 1 hơn 34mm, Lao Chải và Bản Hồ (Lào Cai) đều trên 30mm. Diễn biến này cho thấy xu hướng gia tăng của các hình thái thời tiết cực đoan trong giai đoạn chuyển mùa.

Dự báo trong ngày và đêm 19/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Tây Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, phổ biến từ 15–30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, thời kỳ giao mùa là lúc các khối không khí nóng ẩm hoạt động mạnh, dễ hình thành các ổ dông phát triển nhanh và khó dự báo chính xác về cường độ. Vì vậy, người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu thời tiết nguy hiểm như mây đen kéo đến nhanh, gió giật mạnh hoặc sấm sét dày đặc để chủ động phòng tránh.

Mưa dông kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, tốc mái nhà cửa, ảnh hưởng đến hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt tại khu vực đô thị như Hà Nội, nguy cơ úng ngập cục bộ có thể gây ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển khi có dông mạnh, không trú mưa dưới gốc cây lớn hoặc gần cột điện; chủ động gia cố nhà cửa, biển quảng cáo, mái tôn để giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với tình huống mưa lớn cực đoan, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.