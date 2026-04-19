中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội mưa dông diện rộng

Chủ Nhật, 11:12, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy hầu khắp các phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội đang xuất hiện mưa rào và dông.

Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, các khối mây đối lưu tiếp tục phát triển mạnh, gây mưa dông trên diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở mức cấp 1.

ha noi mua dong dien rong hinh anh 1
Ảnh minh hoạ (nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia)

Không chỉ riêng Hà Nội, đêm qua và sáng nay (19/4), khu vực Tây Bắc Bộ cũng ghi nhận mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Một số điểm có lượng mưa đáng kể như Hồ Thầu (Lai Châu) gần 50mm, Mường Khoa 1 hơn 34mm, Lao Chải và Bản Hồ (Lào Cai) đều trên 30mm. Diễn biến này cho thấy xu hướng gia tăng của các hình thái thời tiết cực đoan trong giai đoạn chuyển mùa.

Dự báo trong ngày và đêm 19/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Tây Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, phổ biến từ 15–30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, thời kỳ giao mùa là lúc các khối không khí nóng ẩm hoạt động mạnh, dễ hình thành các ổ dông phát triển nhanh và khó dự báo chính xác về cường độ. Vì vậy, người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu thời tiết nguy hiểm như mây đen kéo đến nhanh, gió giật mạnh hoặc sấm sét dày đặc để chủ động phòng tránh.

Mưa dông kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, tốc mái nhà cửa, ảnh hưởng đến hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt tại khu vực đô thị như Hà Nội, nguy cơ úng ngập cục bộ có thể gây ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển khi có dông mạnh, không trú mưa dưới gốc cây lớn hoặc gần cột điện; chủ động gia cố nhà cửa, biển quảng cáo, mái tôn để giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với tình huống mưa lớn cực đoan, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

ha_noi.jpg

Thời tiết hôm nay 19/4: Hà Nội có mưa nhẹ, Bắc Bộ nhiều nơi có dông

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 19/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ C. Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều khu vực có khả năng xảy ra mưa dông kèm lốc, sét và gió giật

 

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: Hà Nội mưa dông gió lốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa đá rơi trắng xóa tại xã Phiêng Cằm, Sơn La

VOV.VN - Vào khoảng 17h chiều nay (18/4), tại xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa dông kèm theo mưa đá, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục