Mưa đá rơi trắng xóa tại xã Phiêng Cằm, Sơn La

Theo thông tin ban đầu, trận mưa đá diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ khá mạnh, nhiều viên đá có kích thước lớn rơi dày trong cơn dông đã làm ảnh hưởng đến một số diện tích hoa màu, tài sản và đời sống sinh hoạt thường ngày của các hộ dân trên địa bàn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền xã Phiêng Cằm đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng tại chỗ kiểm tra tình hình, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời đối với các hộ bị ảnh hưởng.

Trận mưa đá bất ngờ xuất hiện vào lúc cuối giờ chiều nay tại xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan đang có chiều hướng gia tăng, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, gia cố nhà cửa, bảo vệ cây trồng, vật nuôi và chuẩn bị các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hiện công tác thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả đang được địa phương khẩn trương triển khai.