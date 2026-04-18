Mưa đá rơi trắng xóa tại xã Phiêng Cằm, Sơn La

Thứ Bảy, 19:18, 18/04/2026
VOV.VN - Vào khoảng 17h chiều nay (18/4), tại xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa dông kèm theo mưa đá, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương.

Theo thông tin ban đầu, trận mưa đá diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ khá mạnh, nhiều viên đá có kích thước lớn rơi dày trong cơn dông đã làm ảnh hưởng đến một số diện tích hoa màu, tài sản và đời sống sinh hoạt thường ngày của các hộ dân trên địa bàn.

Trận mưa đá gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của các hộ dân.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền xã Phiêng Cằm đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng tại chỗ kiểm tra tình hình, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời đối với các hộ bị ảnh hưởng. 

Trận mưa đá bất ngờ xuất hiện vào lúc cuối giờ chiều nay tại xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan đang có chiều hướng gia tăng, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, gia cố nhà cửa, bảo vệ cây trồng, vật nuôi và chuẩn bị các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

Hiện công tác thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả đang được địa phương khẩn trương triển khai.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Tag: mưa đá Sơn La Phiêng Cằm thời tiết cực đoan thiệt hại hoa màu dông lốc ảnh hưởng đời sống phòng chống thiên tai 4 tại chỗ hỗ trợ người dân cảnh báo thời tiết
Dông lốc, mưa đá ở Lào Cai gây thiệt hại ước tính hơn 30 tỉ đồng
Dông lốc, mưa đá ở Lào Cai gây thiệt hại ước tính hơn 30 tỉ đồng

VOV.VN - Theo thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ đêm 15/4 đến rạng sáng 16/4, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa nhỏ đến mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản.

Mưa đá lớn bất ngờ trút xuống Lào Cai, làm 4 người bị thương

VOV.VN - Rạng sáng nay (16/4), một trận mưa đá rất lớn bất ngờ trút xuống xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và các khu vực lân cận gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân địa phương.

