Thời tiết hôm nay 19/4: Hà Nội có mưa nhẹ, Bắc Bộ nhiều nơi có dông

Chủ Nhật, 05:20, 19/04/2026
VOV.VN - Thời tiết hôm nay 19/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ C. Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều khu vực có khả năng xảy ra mưa dông kèm lốc, sét và gió giật

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 18 đến ngày 20/4, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Khu vực Bắc Bộ dự báo xuất hiện mưa rào và dông rải rác, riêng vùng đồng bằng chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông cục bộ.

Trong khi đó, các khu vực còn lại chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng; Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

thoi tiet hom nay 19 4 ha noi co mua nhe, bac bo nhieu noi co dong hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 19/4

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.

PV/VOV.VN
