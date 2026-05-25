Hà Nội nóng hơn 40 độ C, công nhân đẫm mồ hôi thi công dự án chống ngập nội đô

VOV.VN - Giữa đợt nắng nóng hơn 40 độ C tại Hà Nội, công nhân vẫn bám công trường, thi công ngày đêm trên các tuyến phố trung tâm để đẩy nhanh tiến độ dự án chống ngập nội đô. Trên phố Quang Trung, nhiều hạng mục được triển khai khẩn trương theo hình thức “cuốn chiếu”, quyết tâm hoàn thành trước mùa mưa 2026.