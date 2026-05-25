Thứ Hai, 16:56, 25/05/2026

Hà Nội nóng hơn 40 độ C, công nhân đẫm mồ hôi thi công dự án chống ngập nội đô

VOV.VN - Giữa đợt nắng nóng hơn 40 độ C tại Hà Nội, công nhân vẫn bám công trường, thi công ngày đêm trên các tuyến phố trung tâm để đẩy nhanh tiến độ dự án chống ngập nội đô. Trên phố Quang Trung, nhiều hạng mục được triển khai khẩn trương theo hình thức “cuốn chiếu”, quyết tâm hoàn thành trước mùa mưa 2026.
Những ngày này, Hà Nội đang trong đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Giữa cái nắng bỏng rát hắt lên từ mặt đường, trên nhiều công trường chống ngập nội đô, công nhân vẫn miệt mài thi công ngày đêm để kịp hoàn thành các hạng mục trước mùa mưa năm 2026.
Theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Hà Nội, úng ngập đô thị được xác định là một trong 5 “điểm nghẽn” cần tập trung xử lý bằng các giải pháp cấp bách và lâu dài. Để bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện tinh thần “công trình khẩn cấp - hành động khẩn cấp”, tổ chức thi công liên tục, tăng cường nhân lực, máy móc và bổ sung nhiều mũi thi công.
Trên tuyến phố Quang Trung, đoạn qua các nút giao Nguyễn Du - Trần Hưng Đạo - Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng, nhiều hạng mục cải tạo hệ thống thoát nước đang được triển khai khẩn trương. Dọc tuyến đường, rào chắn công trường được dựng lên, máy xúc, máy cắt bê tông và xe chuyên dụng hoạt động liên tục.
Theo các đơn vị thi công, các hạng mục trên tuyến phố Quang Trung được triển khai theo hình thức “cuốn chiếu”, làm đến đâu hoàn trả mặt bằng đến đó nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân khu vực trung tâm.
Hình ảnh công nhân chui vào bê tông ống cống để hàn kết nối các khối cống bê tông dưới cái nắng trên 40 độ C của Hà Nội.
Dưới cái nắng hầm hập, nhiều công nhân áo quần đẫm mồ hôi đào đất, lắp cống, vận chuyển vật liệu. Có thời điểm giữa trưa, nền nhiệt ngoài trời lên rất cao nhưng các tốp công nhân vẫn thay nhau làm việc để bảo đảm tiến độ.
Hình ảnh công nhân đội nắng thi công trên các công trình chống ngập.
Công nhân cố định neo để cẩu cấu kiện bê tông.
Làm việc dưới cái nắng gay gắt ngoài trời trên 40 độ C.
Các đơn vị nhà thầu tổ chức thi công theo hình thức “cuốn chiếu”, làm đến đâu hoàn thiện và hoàn trả mặt bằng đến đó nhằm bảo đảm tiến độ dự án, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân khu vực trung tâm Hà Nội.
Lê Hải/VOV.VN
