Hà Nội phân luồng đoạn Vành đai 4 nối đê Hữu Hồng với Đại lộ Thăng Long

Tổ chức giao thông trên tuyến chính Vành đai 4

Từ ngày 10/10/2026, TP Hà Nội triển khai phương án phân luồng giao thông tạm thời trên đoạn đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, từ đê Hữu Hồng (cầu Hồng Hà) đến Đại lộ Thăng Long. Phương án nhằm phục vụ thông xe kỹ thuật, từng bước tăng cường kết nối giao thông khu vực và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông.

Hà Nội phân luồng giao thông đoạn Vành đai 4 từ đê Hữu Hồng đến Đại lộ Thăng Long, phục vụ thông xe kỹ thuật và bảo đảm an toàn giao thông từ hôm nay (10/10).

Theo Thông báo số 1493/TB-SXD do ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội ký ban hành, phương án phân luồng được áp dụng trên địa bàn các xã Ô Diên, Hoài Đức, Sơn Đồng, Dương Hòa và An Khánh, bắt đầu từ ngày 10/10/2026 cho đến khi có thông báo thay thế.

Trên đoạn từ đê Hữu Hồng (Km14+850) đến Đại lộ Thăng Long (Km29+200), các phương tiện lưu thông một chiều trên từng chiều đường riêng biệt, theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Để tổ chức giao thông tại các điểm giao cắt, hệ thống đèn tín hiệu được lắp đặt tại 5 nút giao, gồm đường ven kênh Đan Hoài (Km16+900), đường Hạ Mỗ - Tân Hội (Km17+050), đường Tân Hội (Km19+100), Quốc lộ 32 (Km20+400) và Đường tỉnh 422 (Km24+300).

Tại nút giao đê Tả Đáy (Km27+400), cơ quan chức năng tổ chức rào chắn hai đầu đoạn đê nằm trong phạm vi hai đường song hành. Các phương tiện có nhu cầu đi theo hướng đê phải nhập làn, rẽ phải vào đường song hành và quay đầu tại vị trí gần nhất.

Việc bố trí rào chắn và hướng lưu thông tại khu vực này nhằm tổ chức các dòng phương tiện theo phương án đã được phê duyệt. Người tham gia giao thông cần quan sát biển báo, chủ động lựa chọn hướng đi và tuân thủ chỉ dẫn tại hiện trường.

Hướng dẫn phương tiện kết nối với Đại lộ Thăng Long

Tại khu vực tiếp giáp Đại lộ Thăng Long, việc kết nối tạm thời giữa đường song hành và đường gom được tổ chức qua các nhánh rẽ phải N5 và N6.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông.

Cụ thể, ô tô đi từ đường gom phía Hà Nội rẽ phải vào nhánh N5 để tiếp tục di chuyển vào đường song hành trái. Ở chiều ngược lại, ô tô từ đường song hành phải có thể đi ra đường gom qua nhánh N6 hoặc theo đường hiện trạng hướng cầu Phương Bản.

Đối với xe máy, phương tiện phải rẽ phải tại Km28+040 để đi ra đường hiện trạng, sau đó kết nối với mạng lưới giao thông khu vực.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội và các nhà thầu hoàn thiện hạ tầng phục vụ tổ chức giao thông, bao gồm sơn kẻ đường, biển báo, đèn tín hiệu, lan can phòng hộ và hệ thống chiếu sáng. Các đơn vị cũng phải phối hợp tuyên truyền, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông cùng lực lượng Cảnh sát giao thông tại những vị trí cần thiết.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội được đề nghị tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đi ngược chiều hoặc không chấp hành hệ thống biển báo tại các nút giao.

UBND các xã Ô Diên, Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương phối hợp điều tiết giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; đồng thời chấn chỉnh việc dừng, đỗ xe trái phép gây ùn tắc.

Bên cạnh đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội được giao rà soát hệ thống biển báo, điều chỉnh luồng tuyến xe buýt cho phù hợp, kiểm tra quá trình vận hành và kịp thời xử lý những bất cập phát sinh.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc tổ chức thông xe kỹ thuật đoạn tuyến từ đê Hữu Hồng đến Đại lộ Thăng Long nhằm từng bước tăng cường kết nối giao thông khu vực, giảm áp lực cho mạng lưới đường hiện hữu.

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông chú ý hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn phân luồng, đặc biệt tại các nút giao và khu vực kết nối với Đại lộ Thăng Long. Việc chấp hành đúng phương án tổ chức giao thông sẽ góp phần bảo đảm an toàn, hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện trong thời gian đầu đưa tuyến đường vào khai thác kỹ thuật.