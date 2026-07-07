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Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ chương trình Gala “Tổ quốc bình yên”

Thứ Ba, 15:48, 07/07/2026
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VOV.VN - Trong các ngày từ 9/7 đến 12/7/2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra Chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” và các hoạt động trưng bày, triển lãm, trải nghiệm nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Trong thời gian này, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện. 

Theo đó, từ 20h00’ đến 23h00’ ngày 9/7/2026, cấm triệt để các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục).

Ngoài ra, các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện, như sau: Từ 7h00’ đến 22h30’ ngày 9/7/2026 và từ 07h00’ đến 19h00’ ngày 10/7/2026, tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ) và hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Lai, Lê Thạch, Hàng Khay, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung, Lý Quốc Sư.

ha noi phan luong giao thong phuc vu chuong trinh gala to quoc binh yen hinh anh 1

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau:

(1) Các phương tiện từ các phường, xã phía Đông, Đông Bắc Thành phố Hà Nội (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng…) đi các phường, xã phía Tây, Tây Bắc Thành phố (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên,...): đi qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì - đi Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai III,... và ngược lại.

(2) Các phương tiện từ các phường, xã phía Bắc Thành phố Hà Nội (Tây Hồ, Đông Anh…) đi các phường, xã phía Nam Thành phố (Hoàng Mai, Thanh Trì,...): đi qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long - đi Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai II, vành đai III,... và ngược lại.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

PV/VOV-Giao thông
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