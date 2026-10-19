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Hà Nội phân luồng giao thông vào ban đêm để sửa chữa cầu Thăng Long

Thứ Hai, 18:04, 19/10/2026
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VOV.VN - Từ ngày 22/10 đến 15/12, Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông hai đầu cầu Thăng Long. Việc thi công được thực hiện từ 22h đến 5h hôm sau nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, các hạng mục sửa chữa gồm khe co giãn phía Bắc cầu Thăng Long và thảm bê tông nhựa mặt cầu. Trong thời gian thi công, đơn vị thực hiện rào chắn một nửa mặt đường mỗi chiều, tổ chức cho phương tiện lưu thông qua phần đường còn lại. Sau khi hoàn thành một bên và bảo đảm an toàn, rào chắn sẽ được chuyển sang nửa mặt đường còn lại để tiếp tục thi công.

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Hà Nội phân luồng giao thông vào ban đêm để sửa chữa cầu Thăng Long

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí đầy đủ biển báo từ xa tại các vị trí cách khu vực thi công 500m, 100m và 50m; lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm, đặc biệt tại khu vực ra vào công trường. Lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông phải được bố trí tại các điểm cần thiết để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Đáng chú ý, tại vị trí khe co giãn, đơn vị thi công phải sử dụng tấm thép đậy khe, hoàn trả mặt đường trước 5h sáng. Tấm thép phải được cố định chắc chắn, bảo đảm khả năng chịu tải và chống trơn trượt, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông an toàn khi kết thúc thời gian thi công mỗi đêm.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm duy trì hệ thống biển báo, rào chắn và đèn cảnh báo trong suốt quá trình thi công; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông xử lý kịp thời tình huống phát sinh, tránh ùn tắc. Công trường cũng phải bảo đảm vệ sinh môi trường, thoát nước và an toàn cho công trình cầu.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố được giao điều chỉnh các điểm dừng xe buýt bị ảnh hưởng (nếu có), đồng thời thông báo phương án tổ chức giao thông đến các đơn vị vận hành.

Sở Xây dựng đề nghị người tham gia giao thông chú ý hệ thống biển báo, giảm tốc độ và tuân thủ hướng dẫn khi qua khu vực cầu Thăng Long trong thời gian thi công.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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