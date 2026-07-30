English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hai xe tải va chạm trên cầu Thăng Long, tài xế mắc kẹt trong cabin, ùn tắc kéo dài

Thứ Năm, 09:16, 30/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 30/7, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Hà Nội phá cabin cứu 2 người bị thương mắc kẹt sau vụ va chạm giữa hai xe ô tô tải xảy ra trên tầng 2 cầu Thăng Long.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô tải tại tầng 2 cầu Thăng Long, thuộc phường Phú Thượng, Hà Nội.

hai xe tai va cham tren cau thang long, tai xe mac ket trong cabin, un tac keo dai hinh anh 1
Tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin

Hai phương tiện liên quan gồm xe tải mang biển kiểm soát 89H-083.72 do anh Bùi Văn Huy (SN 1991) điều khiển và xe tải mang biển kiểm soát 49C-200.96 do anh Đỗ Hoàng Duy Thanh (SN 1988) điều khiển.

hai xe tai va cham tren cau thang long, tai xe mac ket trong cabin, un tac keo dai hinh anh 2
Sau va chạm tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe (Ảnh: Thanh Loan)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 đã điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ, 1 xe chở phương tiện cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Đồng thời, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 14 cũng tăng cường 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chỉ huy cùng 10 cán bộ, chiến sĩ để phối hợp tổ chức cứu người.

hai xe tai va cham tren cau thang long, tai xe mac ket trong cabin, un tac keo dai hinh anh 3
Lực lượng chức năng cấp cứu tài xế sau tai nạn

Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận các phương tiện gặp nạn, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

hai xe tai va cham tren cau thang long, tai xe mac ket trong cabin, un tac keo dai hinh anh 4
Cảnh sát phong tỏa hiện trưởng xử lý vụ tai nạn

Đến khoảng 6h05, sau hơn một giờ triển khai cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã giải cứu thành công 2 người bị thương và bàn giao cho lực lượng y tế để tiếp tục kiểm tra, chăm sóc và điều trị.

hai xe tai va cham tren cau thang long, tai xe mac ket trong cabin, un tac keo dai hinh anh 5
Vụ việc khiến giao thông ùn tắc kéo dài (Ảnh: Nguyễn Khắc Minh)

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa dông làm gia tăng tai nạn giao thông, Cục CSGT khuyến cáo "đi chậm để an toàn"
Mưa dông làm gia tăng tai nạn giao thông, Cục CSGT khuyến cáo "đi chậm để an toàn"

VOV.VN - Theo số liệu tổng hợp từ Công an các địa phương gửi về Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 25/7/2026, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 30 người tử vong, 15 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 311 triệu đồng.

Mưa dông làm gia tăng tai nạn giao thông, Cục CSGT khuyến cáo "đi chậm để an toàn"

Mưa dông làm gia tăng tai nạn giao thông, Cục CSGT khuyến cáo "đi chậm để an toàn"

VOV.VN - Theo số liệu tổng hợp từ Công an các địa phương gửi về Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 25/7/2026, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 30 người tử vong, 15 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 311 triệu đồng.

Tìm thân nhân nam nạn nhân tai nạn tử vong ở hầm chui Định Công, Hà Nội
Tìm thân nhân nam nạn nhân tai nạn tử vong ở hầm chui Định Công, Hà Nội

VOV.VN - Chiều 25/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực hầm chui Định Công (Hà Nội) khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm thân nhân của nạn nhân.

Tìm thân nhân nam nạn nhân tai nạn tử vong ở hầm chui Định Công, Hà Nội

Tìm thân nhân nam nạn nhân tai nạn tử vong ở hầm chui Định Công, Hà Nội

VOV.VN - Chiều 25/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực hầm chui Định Công (Hà Nội) khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm thân nhân của nạn nhân.

Nạn nhân tử vong tại Ngã Tư Vọng là nữ sinh ngành y đang thực tập tại bệnh viện
Nạn nhân tử vong tại Ngã Tư Vọng là nữ sinh ngành y đang thực tập tại bệnh viện

VOV.VN - Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội) vào sáng 25/7 được xác định là một nữ sinh ngành Y, đang trong thời gian thực tập tại Bệnh viện Đức Giang.

Nạn nhân tử vong tại Ngã Tư Vọng là nữ sinh ngành y đang thực tập tại bệnh viện

Nạn nhân tử vong tại Ngã Tư Vọng là nữ sinh ngành y đang thực tập tại bệnh viện

VOV.VN - Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội) vào sáng 25/7 được xác định là một nữ sinh ngành Y, đang trong thời gian thực tập tại Bệnh viện Đức Giang.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục