Hai xe tải va chạm trên cầu Thăng Long, tài xế mắc kẹt trong cabin, ùn tắc kéo dài

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô tải tại tầng 2 cầu Thăng Long, thuộc phường Phú Thượng, Hà Nội.

Tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin

Hai phương tiện liên quan gồm xe tải mang biển kiểm soát 89H-083.72 do anh Bùi Văn Huy (SN 1991) điều khiển và xe tải mang biển kiểm soát 49C-200.96 do anh Đỗ Hoàng Duy Thanh (SN 1988) điều khiển.

Sau va chạm tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe (Ảnh: Thanh Loan)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 đã điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ, 1 xe chở phương tiện cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Đồng thời, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 14 cũng tăng cường 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chỉ huy cùng 10 cán bộ, chiến sĩ để phối hợp tổ chức cứu người.

Lực lượng chức năng cấp cứu tài xế sau tai nạn

Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận các phương tiện gặp nạn, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Cảnh sát phong tỏa hiện trưởng xử lý vụ tai nạn

Đến khoảng 6h05, sau hơn một giờ triển khai cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã giải cứu thành công 2 người bị thương và bàn giao cho lực lượng y tế để tiếp tục kiểm tra, chăm sóc và điều trị.

Vụ việc khiến giao thông ùn tắc kéo dài (Ảnh: Nguyễn Khắc Minh)

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.