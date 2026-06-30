Hà Nội phát triển 18 tuyến đường sắt đô thị dài gần 1.000 km như thế nào?

Hà Nội dự kiến nghiên cứu 18 tuyến đường sắt đô thị dài khoảng 979 km, phát triển hàng trăm khu TOD quanh các nhà ga, quy hoạch không gian ngầm và nghiên cứu taxi bay eVTOL, thiết bị bay không người lái (drone). Đây là những điểm nhấn về hạ tầng giao thông trong quy hoạch mới của Thủ đô.

Theo quy hoạch, mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội sẽ gồm 18 tuyến với tổng chiều dài khoảng 979 km, được nghiên cứu triển khai theo từng giai đoạn.

Trong giai đoạn 2026-2035, thành phố đặt mục tiêu nghiên cứu đầu tư khoảng 500 km, ưu tiên các tuyến thuộc Nghị quyết 188/2025 và tuyến số 1 Nội Bài - Yên Viên - ga Hà Nội - Ngọc Hồi. Giai đoạn 2036-2045 sẽ tiếp tục nghiên cứu khoảng 479 km còn lại.

Khi hoàn thiện, tổng chiều dài mạng lưới đường sắt của Thủ đô, bao gồm đường sắt đô thị và đường sắt vùng, dự kiến đạt khoảng 1.200 km.

Hệ thống TOD gắn với đường sắt đô thị sẽ trở thành động lực phát triển mới. Các ga lớn như Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Gia Lâm, Yên Thường và các đầu mối giao thông chiến lược sẽ hình thành các khu đô thị mật độ cao, đa chức năng.

Theo quy hoạch, thành phố dự kiến phát triển khoảng 5-10 TOD cấp quốc gia hoặc vùng, 20-30 TOD cấp thành phố và 120-150 TOD cấp khu vực, tạo động lực phát triển mới.

Sa bàn quy hoạch tổng thể Thủ đô với đường kính 7 m, cập nhật đầy đủ chỉ giới theo đồ án quy hoạch với tầm nhìn 100 năm đang được trưng bày tại bảo tàng Hà Nội. (Ảnh: Viên Minh)

Một điểm đáng chú ý khác là Hà Nội sẽ phát triển đô thị theo mô hình đa tầng, chuyển từ khai thác mặt bằng sang khai thác hiệu quả tài nguyên không gian theo chiều đứng.

Định hướng này nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giảm áp lực lên mặt đất, mở rộng không gian công cộng, cây xanh, mặt nước và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Không gian ngầm được quy hoạch theo nhiều lớp chức năng. Tầng nông từ mặt đất đến độ sâu 15 m ưu tiên bố trí các công trình công cộng, thương mại, dịch vụ, hành lang đi bộ ngầm, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật.

Tầng từ 15-30 m dành cho các đầu mối đường sắt đô thị, kho bãi ngầm, hào kỹ thuật tổng hợp, công trình phòng tránh thiên tai và kho dự trữ chiến lược.

Tầng từ 30-50 m được quy hoạch cho các tuyến hạ tầng kỹ thuật chính, hệ thống trữ nước ngầm quy mô lớn và các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh. Không gian sâu dưới 50 m được bảo vệ như quỹ dự trữ chiến lược và chưa khai thác trong thời kỳ quy hoạch.

Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2045, tỷ lệ xây dựng không gian ngầm tại khu vực đô thị trung tâm đạt từ 20% diện tích đất trở lên; đến năm 2065 đạt khoảng 40%.

9 cực tăng trưởng của Hà Nội theo quy hoạch tầm nhìn 100 năm.

Bên cạnh hệ thống giao thông trên mặt đất và không gian ngầm, Hà Nội cũng nghiên cứu phát triển kinh tế tầm thấp với taxi bay eVTOL, thiết bị bay không người lái (drone) cùng hệ thống giám sát đô thị thông minh.

Không gian trên độ cao 3.000 m sẽ được kiểm soát để phục vụ các hành lang bay quốc tế, nội địa, viễn thông, quan trắc khí hậu và quốc phòng.

Quy hoạch cũng định hình 9 trục động lực giữ vai trò là "xương sống" kỹ thuật, kết nối trực tiếp các cực tăng trưởng với khu vực trung tâm và mạng lưới liên kết Vùng Thủ đô.

Trong đó, trục Nhật Tân - Nội Bài/Bắc Thăng Long - Nội Bài được định hướng phát triển đô thị cửa ngõ quốc tế và đô thị sân bay. Trục Hồ Tây - Cổ Loa - sân bay Gia Bình kết nối trung tâm Hà Nội với vùng Đông Bắc, hình thành các khu đô thị sáng tạo, tài chính và công nghệ cao.

Trục quốc lộ 5/cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng ra biển, phát triển dịch vụ thương mại, logistics và đô thị thông minh. Trục quốc lộ 1A/cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tạo hành lang kinh tế phía Nam, tập trung vào công nghiệp hỗ trợ, logistics, vận tải đa phương thức.

Trục quốc lộ 21B - 21C kết hợp vai trò công nghiệp - logistics với trục xanh, văn hóa, kết nối chuỗi di sản từ Hoàng thành Thăng Long đến Hương Tích, Bái Đính. Trục quốc lộ 6/Hà Đông - Xuân Mai phát triển chuỗi đô thị sinh thái phía Tây Nam, kết nối Hà Nội với vùng Tây Bắc.

Đại lộ Thăng Long/Hồ Tây - Ba Vì là trục động lực phía Tây, thúc đẩy khoa học - công nghệ - giáo dục tại Hòa Lạc, đồng thời phát triển không gian văn hóa, cảnh quan xứ Đoài. Quốc lộ 32/Tây Thăng Long là trục kết nối trung tâm với Sơn Tây và vùng thượng lưu sông Hồng, định hướng đô thị du lịch, văn hóa, lịch sử.

Đại lộ cảnh quan sông Hồng là trục chiến lược trung tâm, phát triển không gian xanh, thương mại, dịch vụ, đô thị sáng tạo, trở thành biểu tượng mới của Hà Nội văn minh, hiện đại.