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Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các khoản thu sai quy định tại trường học

Thứ Ba, 11:45, 06/10/2026
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VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quy định rõ trách nhiệm thuộc về người đứng đầu cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm về công tác thu, chi trong nhà trường, bảo đảm các khoản thu, chi đúng quy định.

Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III-2026 của UBND thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến phản ánh về công tác thu, chi tại một số cơ sở giáo dục.

Theo bà Trần Lưu Hoa, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố, Sở đã ban hành nhiều văn bản ngay từ đầu năm học nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý công tác thu, chi tại các nhà trường.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quy định rõ trách nhiệm thuộc về người đứng đầu cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm về công tác thu, chi trong nhà trường, bảo đảm các khoản thu, chi đúng quy định.

“Không được thu bất kỳ một khoản nào ngoài quy định; không được thu hộ và đặc biệt không được dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản không đúng quy định”, bà Trần Lưu Hoa nêu rõ.

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Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa thông tin tại cuộc họp báo.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Trên tinh thần đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mong muốn các cơ quan, tổ chức và các bậc cha mẹ học sinh tiếp tục tăng cường giám sát, đồng hành với nhà trường, kịp thời phát hiện và phản ánh những đơn vị còn có biểu hiện thu, chi không đúng quy định.

Đối với một số đơn vị được phản ánh về công tác thu, chi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi về các xã, phường để kiểm tra, xác minh theo phân cấp. Đồng thời, trong tháng 10-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch kiểm tra và thành lập các tổ công tác để kiểm tra tại các đơn vị.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa, quan điểm của Sở là kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với những trường hợp vi phạm.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, việc chấn chỉnh công tác thu, chi tại các cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định, đồng thời hạn chế những khoản thu không phù hợp gây bức xúc không đáng có trong phụ huynh và xã hội.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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