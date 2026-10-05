Sở Tài chính Hà Nội thông tin về dự án Safari Ba Vì

Chiều 5/9, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Quý III năm 2026. Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội chủ trì buổi họp báo.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về chủ trương đầu tư dự án Quần thể du lịch sinh thái Ba Vì, trong đó có công viên Safari, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, vừa qua thành phố đã nhận được hồ sơ đề xuất dự án của doanh nghiệp và tiến hành niêm yết công khai trên website.

"Xin báo cáo là đấy là đề xuất của doanh nghiệp, chưa phải là chủ trương phê duyệt của thành phố. Đây là đề xuất ban đầu. Căn cứ quy định tại luật Thủ đô, và Nghị quyết 45 của Hội đồng nhân dân thành phố, chúng tôi đã đăng tải thông tin về đề xuất dự án, phương án đề xuất của nhà đầu tư lên website của Sở", bà Hằng cho biết.

Theo bà Hằng, quy mô đề xuất của dự án khoảng 200ha mới là con số sơ bộ. Do đây là dự án thuộc nhóm A nên thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Trong quá trình thẩm định, Hội đồng yêu cầu doanh nghiệp rà soát quy mô đầu tư trên cơ sở kiểm tra kỹ hiện trạng quản lý, sử dụng đất, đồng thời đánh giá tác động đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự kiến thực hiện dự án.

Việc rà soát nhằm xác định quy mô phù hợp, giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống người dân, đồng thời hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, quy mô sử dụng đất được đề xuất sơ bộ khoảng 200ha. Tuy nhiên, diện tích và ranh giới chính xác chỉ có thể được xác định trên cơ sở quy hoạch chi tiết. Trong quá trình lập quy hoạch, các thông tin sẽ được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư theo quy định.

Về tiến độ, bà Hằng cho biết dự án đang ở bước thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Sau bước này, dự án còn phải thực hiện nhiều thủ tục, trong đó có lập quy hoạch chi tiết để xác định chính xác quy mô và các nội dung đầu tư.

"Quan điểm của thành phố là phát triển kinh tế xã hội nhưng vẫn phải đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo đời sống của người dân. Chính vì thế mà mới có việc rà soát lại, xác định lại quy mô đầu tư để đảm bảo hiệu quả và giảm thiểu tác động tới sinh kế", bà Hằng cho biết.