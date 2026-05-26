Hà Nội siết công tác coi thi, sẵn sàng ứng phó nắng nóng kỳ thi lớp 10

Thứ Ba, 14:32, 26/05/2026
VOV.VN - Chỉ còn 3 ngày trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, Hà Nội đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị tại hơn 200 điểm thi, đồng thời triển khai các phương án ứng phó nắng nóng, hỗ trợ thí sinh đặc biệt nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Rà soát kỹ hơn 200 điểm thi, bảo đảm kỳ thi an toàn

Ngày 26/5, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, diễn ra vào ngày 30-31/5 tới với khoảng 125.000 thí sinh tham gia.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản đã hoàn tất theo đúng kế hoạch.

Theo ông Tuấn, trong hôm nay và những ngày tiếp theo, Ban Chỉ đạo thi thành phố sẽ thành lập 15 đoàn kiểm tra cùng các đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT để tiếp tục rà soát điều kiện tổ chức thi tại các điểm thi, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, với mục tiêu hoàn tất toàn bộ công việc trước ngày 29/5.

Qua báo cáo từ hơn 200 điểm thi trên địa bàn thành phố, mọi khâu chuẩn bị hiện đều đúng tiến độ, chưa phát sinh bất thường.

Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, ông Nguyễn Quang Tuấn cho rằng đây là kỳ thi có áp lực lớn, nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Vì vậy, tất cả cán bộ tham gia làm nhiệm vụ cần xác định rõ trách nhiệm để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Các điểm thi được yêu cầu rà soát kỹ hệ thống điện, quạt, ánh sáng, phòng bảo quản đề thi, bài thi; đồng thời tổ chức học tập quy chế đầy đủ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu siết chặt quản lý thiết bị thu phát thông tin tại điểm thi. Không chỉ cán bộ coi thi mà toàn bộ người làm nhiệm vụ trong khu vực thi đều không được mang điện thoại hoặc thiết bị thu phát thông tin vào khu vực làm việc.

Lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026

Chủ động chống nắng nóng, hỗ trợ thí sinh đặc biệt 

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng, mưa lớn có thể xảy ra trong thời gian thi, ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết, Ban Chỉ đạo thi thành phố đã giao các sở, ngành xây dựng phương án ứng phó liên quan đến giao thông, y tế, điện lực, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Đặc biệt, tất cả các điểm thi đều được yêu cầu bố trí khu vực chờ cho phụ huynh đưa đón thí sinh. Ban Chỉ đạo cấp xã sẽ báo cáo cụ thể các địa điểm phục vụ phụ huynh nghỉ ngơi, tránh nắng nóng trong thời gian chờ đón con, đồng thời hạn chế ùn tắc giao thông quanh khu vực thi. Trong quá trình tổ chức thi, nếu có phát sinh liên quan đến thời tiết hoặc các tình huống đột xuất, thành phố sẽ kịp thời xử lý để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thí sinh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết năm nay có 6 thí sinh bị gãy tay tham gia kỳ thi. Để bảo đảm quyền lợi cho các em, Sở đã hướng dẫn các điểm thi triển khai phương án hỗ trợ theo đúng quy định.

Theo đó, những thí sinh không thể tự viết bài sẽ được bố trí người hỗ trợ ghi chép; các thiết bị phục vụ hỗ trợ được lực lượng an ninh kiểm tra, niêm phong chặt chẽ. Một số trường hợp còn được bố trí phòng thi riêng hoặc phòng dự phòng để bảo đảm điều kiện dự thi thuận lợi nhất.

“Quan điểm của thành phố là cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để mọi thí sinh đều có thể tham gia kỳ thi trong điều kiện an toàn, đúng quy chế và đảm bảo quyền lợi”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Nhắn nhủ tới phụ huynh và học sinh trước kỳ thi, ông Tuấn khuyến cáo phụ huynh cần giữ tâm lý bình tĩnh, tránh tạo áp lực quá lớn cho con em; đồng thời thí sinh cần lưu ý lịch thi, thời gian di chuyển và giữ gìn sức khỏe trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Dự kiến công bố điểm thi vào cuối tháng 6

Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức 3 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS)

Đối với đề thi năm nay, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Hà Nội tiếp tục kế thừa cấu trúc và định hướng ra đề theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm tính mở và độ phân hóa phù hợp.

Liên quan đến công tác chấm thi và công bố kết quả, ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết, Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến công bố điểm thi vào cuối tháng 6 và sẽ cố gắng thực hiện sớm nhất có thể.

Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến công bố điểm thi vào cuối tháng 6 và sẽ cố gắng thực hiện sớm nhất có thể

Theo lãnh đạo Sở, ngay sau kỳ thi lớp 10, ngành giáo dục Thủ đô sẽ tiếp tục bước vào công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT nên cần ưu tiên nhân lực và các điều kiện tổ chức.

Bỏ thi lớp 10: Giảm áp lực nhưng làm sao để vẫn công bằng?

VOV.VN - Đề xuất tiến tới giảm hoặc bỏ thi lớp 10 đang tạo ra cuộc tranh luận gay gắt trong xã hội. Nhiều chuyên gia cho rằng không nên để học sinh 15 tuổi chịu áp lực từ một kỳ thi “căng hơn thi đại học”, nhưng không ít phụ huynh lại lo ngại cuộc đua điểm số, làm đẹp học bạ sẽ bùng lên nếu bỏ thi.

Thu Hằng/VOV.VN
VOV.VN - Để đạt điểm cao bài thi Ngữ văn, thầy Nguyễn Phi Hùng lưu ý thí sinh cần hệ thống lại kiến thức về các loại, thể loại văn bản, tập trung vào các văn bản thơ hiện đại, truyện hiện đại, văn bản thông tin và văn bản nghị luận.

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, quan điểm xuyên suốt là tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập với tinh thần nghiêm túc nhưng không gây áp lực căng thẳng không cần thiết; bảo đảm mọi thí sinh đều được dự thi trong điều kiện công bằng, an toàn và thuận lợi nhất.

VOV.VN - Còn khoảng hai tuần trước kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội, các giáo viên cho rằng học sinh không còn nhiều thời gian để học mới mà cần chuyển sang giai đoạn "tối ưu điểm số". Theo đó, thí sinh phải tập trung luyện kỹ năng làm bài, nhận diện lỗi sai và rèn phản xạ đề thi, thay vì chạy theo số lượng đề.

