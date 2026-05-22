中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội tăng cường giải pháp giám sát bảo đảm tính minh bạch của kỳ thi vào 10

Thứ Sáu, 15:43, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, quan điểm xuyên suốt là tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập với tinh thần nghiêm túc nhưng không gây áp lực căng thẳng không cần thiết; bảo đảm mọi thí sinh đều được dự thi trong điều kiện công bằng, an toàn và thuận lợi nhất.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội đang rất gần, thông tin về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, kỳ thi THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 sẽ diễn ra ngày 30/5-31/5. Năm nay, Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển. Thành phố bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi, 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia tại các điểm thi.

Hiện, các xã phường, ban ngành đều đã bố trí nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo thành phố và các bộ phận liên quan tổ chức kỳ thi, tuyển sinh; xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo phân công. 

ha noi tang cuong giai phap giam sat bao dam tinh minh bach cua ky thi vao 10 hinh anh 1
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội diễn ra vào ngày 30/5-31/5 (Ảnh minh họa)

Các đơn vị cũng đang khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm tổ chức như lắp camera an ninh, chuẩn bị văn phòng phẩm, kinh phí… theo dõi diễn biến dịch bệnh, mưa bão, cấp điện…để tổ chức kỳ thi tại địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và những thành viên tham gia.

Về kinh phí, thành phố đã bố trí đủ kinh phí để tổ chức kỳ thi, đặc biệt năm nay HĐND thành phố vừa thông qua nghị quyết về mức chi cho các kỳ thi đều tăng so với năm trước, trong đó có kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, công tác tập huấn cán bộ coi thi, giám sát thi và chuẩn bị các phương án xử lý tình huống phát sinh luôn được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế. Năm nay, có 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia coi thi. Trước kỳ thi, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia coi thi sẽ được tập huấn trực tiếp và trực tuyến.

Đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tập huấn đồng bộ cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Nội dung tập huấn không chỉ dừng ở việc quán triệt quy chế thi, hướng dẫn nghiệp vụ coi thi, giám sát thi mà còn tập trung vào kỹ năng xử lý các tình huống thực tế có thể phát sinh tại điểm thi.

Bên cạnh đó, Hà Nội tăng cường các giải pháp giám sát nhằm bảo đảm tính minh bạch của kỳ thi. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các khu vực theo đúng quy định; các đoàn kiểm tra của Sở và Ban Chỉ đạo thi thành phố sẽ thường xuyên kiểm tra trực tiếp tại các điểm thi để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vấn đề phát sinh.

"Quan điểm xuyên suốt của chúng tôi là tổ chức kỳ thi với tinh thần nghiêm túc nhưng không gây áp lực căng thẳng không cần thiết; bảo đảm mọi thí sinh đều được dự thi trong điều kiện công bằng, an toàn và thuận lợi nhất", ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết thêm, năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã có một số thay đổi so với những mùa tuyển sinh trước nhằm mở rộng hơn cơ hội lựa chọn, cũng như tạo thêm sự thuận lợi, minh bạch, công bằng trong tiếp cận giáo dục cho người học.

Đặc biệt, số trường THPT công lập tham gia vào hệ thống tuyển sinh được tăng thêm, đồng nghĩa sẽ có nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh công lập, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh. Theo đó, các trường mới tham gia tuyển sinh năm học 2026-2027 gồm: Trường THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), trường THPT Việt Hùng (xã Đông Anh), trường THPT  Minh Châu (địa bàn Ba Vì cũ). Tổng số trường trung học phổ thông công lập của Hà Nội có chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027 là 124 trường công lập, gồm 4 trường chuyên và 120 trường không chuyên.

Đây cũng là năm đầu tiên Hà Nội bỏ “rào cản” hộ khẩu thường trú đã được chính thức dỡ bỏ, thay thế bằng điều kiện cư trú, tạo thuận lợi tối đa trong tiếp cận giáo dục cho học sinh trên địa bàn. Để đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường công lập tại Hà Nội, điều kiện về cư trú là học sinh (hoặc cha mẹ, hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi cư trú (nơi thường trú hoặc nơi tạm trú) tại Hà Nội.

Năm nay, các thí sinh được lựa chọn, đăng ký 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường trung học phổ thông công lập nào trên toàn thành phố. Mức điểm giữa các nguyện vọng trong xét tuyển được điều chỉnh: Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 cao hơn điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 0,5 điểm (trước đây là 1,0 điểm). Điểm xét tuyển nguyện vọng 3 cần cao hơn 1,0 điểm (trước đây là 2,0 điểm).

Ngoài ra, năm nay toàn bộ quy trình đăng ký dự thi vào lớp 10 đã được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Hệ thống cung cấp số liệu thống kê nguyện vọng theo thời gian để thí sinh có thể tham khảo số liệu đăng ký vào các trường và chủ động điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp. Đây cũng là thuận lợi lớn với các thí sinh.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: hà nội tuyển sinh lớp 10 kỳ thi vào 10 THPT công lập
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hơn 43.500 thí sinh Đà Nẵng chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10
Hơn 43.500 thí sinh Đà Nẵng chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra từ ngày 22 đến 25/5 tại 110 điểm thi với hơn 43.500 thí sinh đăng ký dự thi.

Hơn 43.500 thí sinh Đà Nẵng chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10

Hơn 43.500 thí sinh Đà Nẵng chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra từ ngày 22 đến 25/5 tại 110 điểm thi với hơn 43.500 thí sinh đăng ký dự thi.

Thầy và trò Hải Phòng vào chặng “nước rút” trước kỳ thi vào lớp 10
Thầy và trò Hải Phòng vào chặng “nước rút” trước kỳ thi vào lớp 10

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 70.600 học sinh lớp 9 tại Hải Phòng sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Các nhà trường, giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố đang nỗ lực ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả.

Thầy và trò Hải Phòng vào chặng “nước rút” trước kỳ thi vào lớp 10

Thầy và trò Hải Phòng vào chặng “nước rút” trước kỳ thi vào lớp 10

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 70.600 học sinh lớp 9 tại Hải Phòng sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Các nhà trường, giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố đang nỗ lực ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả.

Học sinh lớp 9 tại TP.HCM tăng tốc ôn thi vào 10
Học sinh lớp 9 tại TP.HCM tăng tốc ôn thi vào 10

VOV.VN - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, học sinh lớp 9 tại TP.HCM chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập. Thời điểm này, nhiều học sinh dành phần lớn thời gian trong ngày để chuẩn bị cho kỳ thi.

Học sinh lớp 9 tại TP.HCM tăng tốc ôn thi vào 10

Học sinh lớp 9 tại TP.HCM tăng tốc ôn thi vào 10

VOV.VN - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, học sinh lớp 9 tại TP.HCM chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập. Thời điểm này, nhiều học sinh dành phần lớn thời gian trong ngày để chuẩn bị cho kỳ thi.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục