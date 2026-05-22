Hà Nội tăng cường giải pháp giám sát bảo đảm tính minh bạch của kỳ thi vào 10

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội đang rất gần, thông tin về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, kỳ thi THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 sẽ diễn ra ngày 30/5-31/5. Năm nay, Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển. Thành phố bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi, 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia tại các điểm thi.

Hiện, các xã phường, ban ngành đều đã bố trí nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo thành phố và các bộ phận liên quan tổ chức kỳ thi, tuyển sinh; xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo phân công.

Các đơn vị cũng đang khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm tổ chức như lắp camera an ninh, chuẩn bị văn phòng phẩm, kinh phí… theo dõi diễn biến dịch bệnh, mưa bão, cấp điện…để tổ chức kỳ thi tại địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và những thành viên tham gia.

Về kinh phí, thành phố đã bố trí đủ kinh phí để tổ chức kỳ thi, đặc biệt năm nay HĐND thành phố vừa thông qua nghị quyết về mức chi cho các kỳ thi đều tăng so với năm trước, trong đó có kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, công tác tập huấn cán bộ coi thi, giám sát thi và chuẩn bị các phương án xử lý tình huống phát sinh luôn được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế. Năm nay, có 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia coi thi. Trước kỳ thi, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia coi thi sẽ được tập huấn trực tiếp và trực tuyến.

Đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tập huấn đồng bộ cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Nội dung tập huấn không chỉ dừng ở việc quán triệt quy chế thi, hướng dẫn nghiệp vụ coi thi, giám sát thi mà còn tập trung vào kỹ năng xử lý các tình huống thực tế có thể phát sinh tại điểm thi.

Bên cạnh đó, Hà Nội tăng cường các giải pháp giám sát nhằm bảo đảm tính minh bạch của kỳ thi. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các khu vực theo đúng quy định; các đoàn kiểm tra của Sở và Ban Chỉ đạo thi thành phố sẽ thường xuyên kiểm tra trực tiếp tại các điểm thi để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vấn đề phát sinh.

"Quan điểm xuyên suốt của chúng tôi là tổ chức kỳ thi với tinh thần nghiêm túc nhưng không gây áp lực căng thẳng không cần thiết; bảo đảm mọi thí sinh đều được dự thi trong điều kiện công bằng, an toàn và thuận lợi nhất", ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết thêm, năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã có một số thay đổi so với những mùa tuyển sinh trước nhằm mở rộng hơn cơ hội lựa chọn, cũng như tạo thêm sự thuận lợi, minh bạch, công bằng trong tiếp cận giáo dục cho người học.

Đặc biệt, số trường THPT công lập tham gia vào hệ thống tuyển sinh được tăng thêm, đồng nghĩa sẽ có nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh công lập, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh. Theo đó, các trường mới tham gia tuyển sinh năm học 2026-2027 gồm: Trường THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), trường THPT Việt Hùng (xã Đông Anh), trường THPT Minh Châu (địa bàn Ba Vì cũ). Tổng số trường trung học phổ thông công lập của Hà Nội có chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027 là 124 trường công lập, gồm 4 trường chuyên và 120 trường không chuyên.

Đây cũng là năm đầu tiên Hà Nội bỏ “rào cản” hộ khẩu thường trú đã được chính thức dỡ bỏ, thay thế bằng điều kiện cư trú, tạo thuận lợi tối đa trong tiếp cận giáo dục cho học sinh trên địa bàn. Để đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường công lập tại Hà Nội, điều kiện về cư trú là học sinh (hoặc cha mẹ, hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi cư trú (nơi thường trú hoặc nơi tạm trú) tại Hà Nội.

Năm nay, các thí sinh được lựa chọn, đăng ký 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường trung học phổ thông công lập nào trên toàn thành phố. Mức điểm giữa các nguyện vọng trong xét tuyển được điều chỉnh: Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 cao hơn điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 0,5 điểm (trước đây là 1,0 điểm). Điểm xét tuyển nguyện vọng 3 cần cao hơn 1,0 điểm (trước đây là 2,0 điểm).

Ngoài ra, năm nay toàn bộ quy trình đăng ký dự thi vào lớp 10 đã được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Hệ thống cung cấp số liệu thống kê nguyện vọng theo thời gian để thí sinh có thể tham khảo số liệu đăng ký vào các trường và chủ động điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp. Đây cũng là thuận lợi lớn với các thí sinh.