English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm

Thứ Ba, 09:37, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 5/10, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm, đồng thời định hướng các đơn vị vận tải nghiên cứu đăng ký hoạt động tại bến xe Yên Sở.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các đơn vị quản lý bến xe phối hợp tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trên địa bàn thành phố.

ha noi tam dung nhan tuyen xe khach moi tai giap bat, nuoc ngam hinh anh 1
Bến xe khách Yên Sở có tầng hầm, hiện đại nhất Hà Nội vận hành dịp Giải phóng Thủ đô 10/10 tới.

Theo đó, từ ngày 5/10, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm. Việc tạm dừng chỉ áp dụng đối với các tuyến đăng ký khai thác mới. Các tuyến cố định đang hoạt động tại hai bến xe này vẫn tiếp tục được khai thác theo quy định hiện hành và phương án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Cùng với việc tạm dừng tiếp nhận tuyến mới, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị vận tải có nhu cầu đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh căn cứ hướng tuyến và nhu cầu khai thác để nghiên cứu đăng ký hoạt động tại bến xe Yên Sở theo quy định. Việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh bến xe Yên Sở đã được Hà Nội công bố đưa vào khai thác từ ngày 2/10.

ha noi tam dung nhan tuyen xe khach moi tai giap bat, nuoc ngam hinh anh 2
Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc đưa bến xe Yên Sở vào hoạt động nhằm tổ chức hợp lý vận tải hành khách liên tỉnh, khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng bến xe và chủ động tổ chức giao thông khu vực phía Nam thành phố.

Việc phân bổ thêm hoạt động vận tải về bến Yên Sở được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, đồng thời hạn chế nguy cơ ùn tắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1A.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai, bảo đảm hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh được tổ chức phù hợp với năng lực khai thác của hệ thống bến xe và yêu cầu tổ chức giao thông trên địa bàn.

ha noi tam dung nhan tuyen xe khach moi tai giap bat, nuoc ngam hinh anh 3
Việc phân bổ hoạt động vận tải về bến Yên Sở được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh cũng đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối giữa các bến xe với mạng lưới giao thông công cộng, tạo thuận lợi cho hành khách trong quá trình di chuyển.

Qua đó, hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từng bước được tổ chức theo hướng hợp lý hơn, góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực nội đô.

Bến xe khách Yên Sở có tầng hầm, hiện đại nhất Hà Nội vận hành dịp Giải phóng Thủ đô 10/10

Bến xe khách Yên Sở (phường Yên Sở, Hà Nội) được khởi công vào quý II/2025. Công trình do Công ty Cổ phần Bến xe Thanh Trì làm chủ đầu tư.

Công trình rộng 27.500m2, nằm dọc theo trục Vành đai 3 đoạn qua phường Yên Sở và cách bến xe Nước Ngầm khoảng 2km, cách bến xe Giáp Bát gần 5km.

Bến xe Yên Sở là thiết kế theo mô hình bến xe hiện đại gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Công trình có tổng diện tích sàn khoảng 14.534m2, diện tích xây dựng 3.445m2, chiều cao 19,2m.

Được biết, bến xe khách Yên Sở sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới bến xe liên tỉnh của Thủ đô, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, tối ưu kết nối giao thông và tạo động lực phát triển hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, văn minh; mang đến những hành trình thuận tiện, an toàn hơn cho người dân.

Theo phương án khai thác, trong giai đoạn đầu, bến xe khách Yên Sở dự kiến phục vụ khoảng 400 lượt xe mỗi ngày. Khi vận hành ổn định, công suất có thể đạt khoảng 800-1.000 lượt xe/ngày, phục vụ hàng chục nghìn lượt hành khách.

 

Phi Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9: Bến xe Hà Nội vắng khách, Nội Bài vẫn thông thoáng
Ngày đầu nghỉ lễ 2/9: Bến xe Hà Nội vắng khách, Nội Bài vẫn thông thoáng

VOV.VN - Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, lượng khách tại các bến xe lớn ở Hà Nội chỉ tăng nhẹ, trong khi sân bay Nội Bài dự kiến phục vụ 115.000 lượt khách nhưng vẫn thông thoáng.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9: Bến xe Hà Nội vắng khách, Nội Bài vẫn thông thoáng

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9: Bến xe Hà Nội vắng khách, Nội Bài vẫn thông thoáng

VOV.VN - Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, lượng khách tại các bến xe lớn ở Hà Nội chỉ tăng nhẹ, trong khi sân bay Nội Bài dự kiến phục vụ 115.000 lượt khách nhưng vẫn thông thoáng.

Dự báo khách qua bến xe Hà Nội tăng gấp 3 lần, "cháy" vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4
Dự báo khách qua bến xe Hà Nội tăng gấp 3 lần, "cháy" vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5/2026, nhu cầu đi lại tăng cao khiến lượng hành khách qua các bến xe tại Hà Nội được dự báo tăng tới hơn 200%. Ngành vận tải đã lên phương án tăng cường hàng trăm phương tiện, đồng thời siết chặt quản lý giá vé và chất lượng phục vụ.

Dự báo khách qua bến xe Hà Nội tăng gấp 3 lần, "cháy" vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4

Dự báo khách qua bến xe Hà Nội tăng gấp 3 lần, "cháy" vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5/2026, nhu cầu đi lại tăng cao khiến lượng hành khách qua các bến xe tại Hà Nội được dự báo tăng tới hơn 200%. Ngành vận tải đã lên phương án tăng cường hàng trăm phương tiện, đồng thời siết chặt quản lý giá vé và chất lượng phục vụ.

Tăng tốc về đích, bến xe Yên Sở định hình đầu mối giao thông phía Nam Hà Nội
Tăng tốc về đích, bến xe Yên Sở định hình đầu mối giao thông phía Nam Hà Nội

VOV.VN - Nằm trên trục Vành đai 3, Bến xe khách Yên Sở đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào vận hành trong quý II/2026. Với quy mô gần 27.600m², công suất 800 đến 1.000 lượt xe/ngày, dự án được kỳ vọng giảm tải cho các bến xe nội đô, đồng thời hình thành trung tâm trung chuyển hiện đại phía Nam Hà Nội.

Tăng tốc về đích, bến xe Yên Sở định hình đầu mối giao thông phía Nam Hà Nội

Tăng tốc về đích, bến xe Yên Sở định hình đầu mối giao thông phía Nam Hà Nội

VOV.VN - Nằm trên trục Vành đai 3, Bến xe khách Yên Sở đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào vận hành trong quý II/2026. Với quy mô gần 27.600m², công suất 800 đến 1.000 lượt xe/ngày, dự án được kỳ vọng giảm tải cho các bến xe nội đô, đồng thời hình thành trung tâm trung chuyển hiện đại phía Nam Hà Nội.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục