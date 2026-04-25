Tăng tốc về đích, bến xe Yên Sở định hình đầu mối giao thông phía Nam Hà Nội

VOV.VN - Nằm trên trục Vành đai 3, Bến xe khách Yên Sở đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào vận hành trong quý II/2026. Với quy mô gần 27.600m², công suất 800 đến 1.000 lượt xe/ngày, dự án được kỳ vọng giảm tải cho các bến xe nội đô, đồng thời hình thành trung tâm trung chuyển hiện đại phía Nam Hà Nội.