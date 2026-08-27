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Hà Nội tìm thân nhân 6 liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hòa

Thứ Năm, 11:23, 27/08/2026
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VOV.VN - UBND phường Chương Mỹ, Hà Nội thông báo tìm thân nhân 6 liệt sĩ có phần mộ đã ghi thông tin nhưng chưa đủ căn cứ xác định danh tính chính thức.

UBND phường Chương Mỹ (TP. Hà Nội) vừa có thông báo về việc tìm kiếm thông tin thân nhân liệt sĩ mai táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ.

Theo thông báo thực hiện Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm lấy mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo Nghị quyết số 26/2026/NQ CP và các Kế hoạch của Ban Chỉ đạo thành phố, UBND phường Chương Mỹ đã tổ chức rà soát các phần mộ liệt sĩ chưa đủ căn cứ xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ngọc Hòa (cũ), huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nộị; nay thuộc phường Chương Mỹ - thành phố Hà Nội. 

Qua rà soát, UBND phường Chương Mỹ xác định 6 ngôi mộ đã được thân nhân, gia đình tự khắc, gắn bia ghi thông tin liệt sĩ. Tuy nhiên hồ sơ quản lý của nghĩa trang hiện chưa có đầy đủ căn cứ (giấy báo tử, hồ sơ gốc, quyết định của cơ quan có thẩm quyền...) để chính thức xác nhận danh tính.

Sau đây là danh sách 6 ngôi mộ cần xác nhận danh tính:

ha noi tim than nhan 6 liet si an tang tai nghia trang liet si ngoc hoa hinh anh 1
ha noi tim than nhan 6 liet si an tang tai nghia trang liet si ngoc hoa hinh anh 2

Ai là thân nhân, gia đình hoặc có thông tin liên quan đến các liệt sĩ nêu trên, đề nghị liên hệ: 

- Ủy ban nhân dân phường Chương Mỹ - thành phố Hà Nội (qua Phòng Văn hóa - Xã hội); 

- Địa chỉ: 102 đường Chương Đức – khu dân cư Bắc Sơn – TDP Bình Sơn – Phường Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội; 

- Số điện thoại: 0979886786; Email: pvhxhchuongmy@hanoi.gov.vn ;

- Thời gian tiếp nhận thông tin: Trong giờ hành chính các ngày làm việc, kể từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 04/09/2026 (có thể tiếp nhận thông tin sau thời hạn trên nếu thân nhân liên hệ muộn). 

PV/VOV.VN
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