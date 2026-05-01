Hà Nội tổ chức lấy ý kiến việc sử dụng xe máy hoạt động kinh doanh, vận tải

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo chính là việc phân loại và giới hạn phạm vi hoạt động của xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) tại các vùng phát thải thấp.

Theo đó dự thảo Quyết định quy định đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa sử dụng nền tảng phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy vận tải hành khách truyền thống (xe ôm) sử dụng nhiên liệu hóa thạch kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa không sử dụng nền tảng phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm quy định; Ngoài các khung giờ/thời điểm bị cấm, được lưu thông khi đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình được Chính phủ hoặc Thành phố ban hành.

Xe đạp công cộng được phép hoạt động 24h/24h theo tổ chức giao thông trên địa bàn Thành phố... Đối với xe xích lô du lịch chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường phố, điểm dừng, đỗ đón trả khách do Ủy ban nhân Thành phố quyết định.

Dự thảo cũng quy định cụ thể điều kiện đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ; Điều kiện đối với phương tiện vận chuyển; Quy định đối với hành khách, hàng hóa xếp trên xe; Quy định về vị trí chờ, đón khách và xếp hàng hóa; Quy định đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hóa...

Xem toàn văn Dự thảo tại đây