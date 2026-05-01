中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội tổ chức lấy ý kiến việc sử dụng xe máy hoạt động kinh doanh, vận tải

Thứ Sáu, 08:47, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo chính là việc phân loại và giới hạn phạm vi hoạt động của xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) tại các vùng phát thải thấp.

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

ha noi to chuc lay y kien viec su dung xe may hoat dong kinh doanh, van tai hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo chính là việc phân loại và giới hạn phạm vi hoạt động của xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) tại các vùng phát thải thấp.

Theo đó dự thảo Quyết định quy định đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa sử dụng nền tảng phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy vận tải hành khách truyền thống (xe ôm) sử dụng nhiên liệu hóa thạch kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa không sử dụng nền tảng phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm quy định; Ngoài các khung giờ/thời điểm bị cấm, được lưu thông khi đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình được Chính phủ hoặc Thành phố ban hành.

Xe đạp công cộng được phép hoạt động 24h/24h theo tổ chức giao thông trên địa bàn Thành phố... Đối với xe xích lô du lịch chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường phố, điểm dừng, đỗ đón trả khách do Ủy ban nhân Thành phố quyết định.

Dự thảo cũng quy định cụ thể điều kiện đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ; Điều kiện đối với phương tiện vận chuyển; Quy định đối với hành khách, hàng hóa xếp trên xe; Quy định về vị trí chờ, đón khách và xếp hàng hóa; Quy định đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hóa...

Xem toàn văn Dự thảo tại đây

Hoàng Lâm/VOV.VN
Tag: xe máy xe gắn máy xe ôm xe công nghệ vận chuyển hành khách chở hàng vùng phát thải thấp nhiên liệu hóa thạch Hà Nội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chi tiết các giai đoạn thực hiện Vùng phát thải thấp tại Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Việc thí điểm bắt đầu từ 1/7/2026 nhằm đánh giá bước đầu mức độ tuân thủ, tác động đối với chất lượng môi trường không khí, giao thông đô thị và đời sống dân sinh để làm cơ sở điều chỉnh, hoàn thiện giải pháp thực hiện trong các giai đoạn tiếp theo.

VOV.VN - Việc thí điểm bắt đầu từ 1/7/2026 nhằm đánh giá bước đầu mức độ tuân thủ, tác động đối với chất lượng môi trường không khí, giao thông đô thị và đời sống dân sinh để làm cơ sở điều chỉnh, hoàn thiện giải pháp thực hiện trong các giai đoạn tiếp theo.

Hà Nội sẽ kiểm soát phương tiện ra vào Vùng phát thải thấp như thế nào?

VOV.VN - Theo Đề án "Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội", để kiểm soát phương tiện ra vào Vùng phát thải thấp, Hà Nội dự kiến sẽ thiết lập hạ tầng giám sát giao thông. Theo đó, hệ thống camera ANPR sẽ được lắp đặt đồng bộ tại toàn bộ các điểm ra vào, bảo đảm kiểm soát các phương tiện.

VOV.VN - Theo Đề án "Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội", để kiểm soát phương tiện ra vào Vùng phát thải thấp, Hà Nội dự kiến sẽ thiết lập hạ tầng giám sát giao thông. Theo đó, hệ thống camera ANPR sẽ được lắp đặt đồng bộ tại toàn bộ các điểm ra vào, bảo đảm kiểm soát các phương tiện.

Hà Nội “chạy thử” vùng phát thải thấp, mở đường cho giao thông xanh

VOV.VN -Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi hồ Hoàn Kiếm từ ngày 1/7, tiến tới mở rộng theo lộ trình nhằm kiểm soát khí thải, giảm ô nhiễm và thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh. Nhiều chuyên gia nhấn mạnh cần triển khai thận trọng, đồng bộ chính sách để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả dài hạn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục