Hà Nội sẽ kiểm soát phương tiện ra vào Vùng phát thải thấp như thế nào?

Thứ Năm, 11:49, 23/04/2026
VOV.VN - Theo Đề án "Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội", để kiểm soát phương tiện ra vào Vùng phát thải thấp, Hà Nội dự kiến sẽ thiết lập hạ tầng giám sát giao thông. Theo đó, hệ thống camera ANPR sẽ được lắp đặt đồng bộ tại toàn bộ các điểm ra vào, bảo đảm kiểm soát các phương tiện.

Việc thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đóng vai trò nền tảng nhằm bảo đảm khả năng nhận diện, giám sát và kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ ra - vào Vùng phát thải thấp (VPTT), phục vụ hiệu quả việc thực thi các quy định về tiêu chuẩn khí thải, thu phí, lệ phí cũng như phát hiện và xử lý vi phạm.

Khu vực lõi phường Hoàn Kiếm sẽ được chọn thí điểm đầu tiên của Vùng phát thải thấp.

Trọng tâm của hệ thống này là xây dựng hạ tầng giám sát giao thông hiện đại, trong đó công nghệ nhận diện biển số xe tự động (ANPR) được xác định là thành phần cốt lõi. Đây là công nghệ đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trong triển khai vùng phát thải thấp, cho phép giám sát, phân loại và đối chiếu thông tin phương tiện theo thời gian thực với độ chính xác cao. 

Theo đó, hệ thống camera ANPR sẽ được lắp đặt đồng bộ tại toàn bộ các điểm vào và điểm ra của VPTT, bảo đảm kiểm soát các phương tiện lưu thông trong khu vực. Dữ liệu nhận diện phương tiện được kết nối và tích hợp với các cơ sở dữ liệu liên quan, bao gồm cơ sở dữ liệu của Công an Thành phố, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường, qua đó hình thành hệ thống quản lý tập trung, thống nhất và liên thông. Trên cơ sở đó, thông tin phương tiện sẽ được đối chiếu tự động với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện, cơ sở dữ liệu về mức phát thải, cơ sở dữ liệu phương tiện được cấp phép lưu thông trong VPTT (bao gồm phương tiện của cư dân nội vùng, phương tiện sử dụng năng lượng sạch, phương tiện được miễn trừ), cũng như cơ sở dữ liệu dân cư. 

Hệ thống giám sát cho phép xác định và xử lý vi phạm một cách tự động và kịp thời. Đối với các trường hợp phương tiện không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải hoặc không thuộc diện được phép lưu thông trong VPTT, hệ thống hỗ trợ tự động ghi nhận đầy đủ thông tin vi phạm, bao gồm hình ảnh phương tiện, biển số, thời gian và vị trí. 

Dữ liệu này được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định, đồng thời gửi thông báo tới chủ phương tiện thông qua các nền tảng kết nối số như VNeTraffic, VNeID, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả thực thi. 

Công an Thành phố Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các phường liên quan triển khai hệ thống hạ tầng giám sát, đồng thời xây dựng và hoàn thiện quy trình vận hành, bảo trì, chia sẻ dữ liệu và xử lý vi phạm.

Để bảo đảm hệ thống vận hành hiệu quả, cần hoàn thiện đồng bộ các điều kiện hạ tầng kỹ thuật đi kèm, bao gồm hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông và tổ chức phân luồng phương tiện phù hợp trước khi đưa VPTT vào vận hành chính thức. Các yếu tố này không chỉ hỗ trợ công tác kiểm soát mà còn giúp người tham gia giao thông nhận biết rõ ràng phạm vi, quy định và điều kiện lưu thông trong khu vực.

Việc triển khai sẽ được thực hiện theo lộ trình thận trọng, trước hết thí điểm tại khu vực lõi quận Hoàn Kiếm, sau đó đánh giá, hoàn thiện và từng bước mở rộng ra toàn bộ khu vực Vành đai 1. Hệ thống nhận diện biển số xe tự động (ANPR) sẽ được ưu tiên lắp đặt tại các cửa ngõ ra vào khu vực VPTT, bảo đảm khả năng kiểm soát liên tục và toàn diện ngay từ giai đoạn thí điểm. 

Tổng thể, việc xây dựng và vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật giám sát là điều kiện tiên quyết để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của Vùng phát thải thấp, đồng thời tạo nền tảng cho việc ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông đô thị theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững. 

Hoàng Lâm/VOV.VN
Tag: vùng phát thải thấp vành đai 1 thủ đô hà nội camera giám sát hệ thống nhận diện phương tiện cấm phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch nhận diện biển số xe
Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, xe chạy xăng, dầu sẽ dần bị hạn chế

VOV.VN - Từ 1/7/2026, Hà Nội bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ), nhằm giảm ô nhiễm không khí và thúc đẩy đô thị thông xanh. Theo lộ trình, phương tiện chạy xăng, dầu sẽ dần bị hạn chế, theo đó xe điện, xe phát thải thấp sẽ được ưu tiên lưu thông.

VOV.VN - Từ 1/7/2026, Hà Nội bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ), nhằm giảm ô nhiễm không khí và thúc đẩy đô thị thông xanh. Theo lộ trình, phương tiện chạy xăng, dầu sẽ dần bị hạn chế, theo đó xe điện, xe phát thải thấp sẽ được ưu tiên lưu thông.

Vùng phát thải thấp: Làm sao để “xanh” mà không gây khó khăn cho người dân

VOV.VN - Việc hạn chế xe xăng để bảo vệ môi trường là câu chuyện không cần phải bàn luận. Vấn đề là làm thế nào để điều chỉnh chính sách đạt được mục tiêu đề ra nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sinh kế, chi phí đi lại và khả năng thích ứng của người dân.

VOV.VN - Việc hạn chế xe xăng để bảo vệ môi trường là câu chuyện không cần phải bàn luận. Vấn đề là làm thế nào để điều chỉnh chính sách đạt được mục tiêu đề ra nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sinh kế, chi phí đi lại và khả năng thích ứng của người dân.

Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp, phát triển giao thông xanh

VOV.VN - Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm từ 1/7 nhằm giảm ô nhiễm không khí và thúc đẩy giao thông xanh. Lộ trình mở rộng đi kèm các chính sách chuyển đổi phương tiện và phát triển hạ tầng bền vững.

VOV.VN - Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm từ 1/7 nhằm giảm ô nhiễm không khí và thúc đẩy giao thông xanh. Lộ trình mở rộng đi kèm các chính sách chuyển đổi phương tiện và phát triển hạ tầng bền vững.

