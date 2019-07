Hà Nội xin thêm 498.200 triệu đồng vốn ngân sách cho 184 dự án

Chiều 8/7, tại kỳ họp thứ 9 HDND Thành phố, UBND thành phố đã có tờ trình đề xuất HĐND Thành phố điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 2) để bố trí kế hoạch vốn cho các dự án triển khai thực hiện, cụ thể:

Tuyến đường sắt Nhổn- Ga Hà Nội.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, đến nay, Thành phố đã phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 với tổng mức vốn là 46.889,893 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp Thành phố là 30.992,003 tỷ đồng và ngân sách cấp huyện là 15.897,89 tỷ đồng cho 210 dự án xây dựng cơ bản tập trung (gồm 126 dự án khởi công mới, số vốn hơn 8.658 tỷ đồng; 84 dự án chuyển tiếp, số vốn hơn 6.974 tỷ đồng); dự kiến 128/210 dự án hoàn thành bàn giao trong năm 2019.



UBND Thành phố Hà Nội đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 với tổng kinh phí tăng thêm 498.200 triệu đồng đối với 184 dự án (điều chỉnh giảm 275.05 triệu đồng đối với 10 dự án; điều chỉnh tăng và bổ sung 723.250 triệu đồng đối với 62 dự án, bổ sung 50.000 triệu đồng thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt, phân bổ chi tiết 46.020 triệu đồng cho 112 dự án, đồ án quy hoạch).

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND Thành phố yêu cầu UBND Thành phố làm rõ hơn về nhu cầu vốn năm 2019 của Dự án tuyến dường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn- ga Hà Nội được đề nghị điều chỉnh giảm 11 tỷ đồng ODA vay lại. Tuy nhiên, dự án được báo cáo rất cần nguồn vốn bổ sung và đề xuất ứng vốn ngân sách Thành phố để thanh toán chậm vốn ODA từ ngân sách Trung ương.

Dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn- ga Hà Nội có kế hoạch vốn 21 tỷ đồng, hiện chưa giải ngân nhưng được đề xuất bổ sung 11 tỷ đồng lên 32 tỷ đồng.

Giải trình về nội dung này, UBND thành phố Hà Nội cho biết, dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn- ga Hà Nội, sử dụng vốn ODA từ 2 nguồn: ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương và ODA do Thành phố vay vay lai. Hiện dự án đang còn thiếu vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương, tổng số vốn giao mới đáp ứng 57% nhu cầu giải ngân.

Vốn ODA vay lại của dự án được bố trí kế hoạch năm 2019 là 2.496 tỷ đồng, tuy nhiên nhu cầu giải ngân chỉ khoảng 2.485 tỷ đòng, do vậy chủ đầu tư xin điều chỉnh giảm 11 tỷ đồng đề điều hòa sang dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn- ga Hà Nội.