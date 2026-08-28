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Hà Nội xuất hiện 8 điểm úng ngập sau trận mưa lớn tối 27/8

Thứ Sáu, 09:00, 28/08/2026
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VOV.VN - Sau trận mưa to đến rất to chiều tối 27/8, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện 8 điểm úng ngập. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động lực lượng, phương tiện ứng trực, vận hành các trạm bơm và mở cửa phai để tiêu thoát nước, bảo đảm giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, chiều tối 27/8, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa to đến rất to. Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của mây đối lưu di chuyển theo hướng Đông Bắc, gây mưa rào và dông trên diện rộng.

Đến 20h cùng ngày, qua kiểm tra, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ghi nhận 8 điểm úng ngập trên địa bàn đơn vị quản lý.

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Hà Nội xuất hiện 8 điểm úng ngập sau trận mưa lớn tối 27/8

Cụ thể, các điểm ngập gồm: phố Hoa Bằng (từ số nhà 91 đến 97 và số nhà 54 đến 56); khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình; phố Nguyễn Gia Bồng; phố Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm); phố Phú Xá; phố Trần Bình; phố Đinh Tiên Hoàng (khu vực đài phun nước); đường Võ Chí Công (khu vực UDIC).

Trong đó, một số vị trí ghi nhận mức ngập khoảng 0,3m như Hoa Bằng, ngã ba 246 đường Mỹ Đình, Nguyễn Gia Bồng và Phú Xá. Phố Ngọc Lâm và đường Võ Chí Công ghi nhận mức ngập khoảng 0,15m; phố Trần Bình khoảng 0,2m; khu vực đài phun nước trên phố Đinh Tiên Hoàng khoảng 0,1m. Riêng hầm chui 5, 6, 9 Đại lộ Thăng Long được ghi nhận ngập trung bình từ 0,3-0,5m.

Hà Nội huy động lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu

Ngay khi xuất hiện mưa, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã triển khai lực lượng ứng trực, thực hiện giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại các ga thu trên toàn địa bàn quản lý. Tại các điểm trọng yếu, lực lượng thoát nước được bố trí để xử lý khi xảy ra úng ngập, mở ga ghi thu, tua vớt rác và khơi thông dòng chảy. Ở những vị trí cần thiết, công ty bố trí lực lượng phối hợp phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Cùng với đó, các cửa phai và trạm bơm được vận hành kịp thời, đúng quy trình. Công ty đã mở đập Quang Cơ, cửa phai Nguyễn Trãi, cửa phai vào hồ Phú Đô và mở cửa phai hồ Tây B từ 17h29.

Nhiều trạm bơm đầu mối cũng được vận hành hợp lý nhằm hạ mực nước trên hệ thống, trong đó có các trạm bơm Yên Sở, Bắc Thăng Long - Vân Trì, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Phan Văn Trường, Cầu Chui, Hà Trì, Mậu Lương, Phúc Đồng, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Kim Liên, Nguyễn Hoàng Tôn, Nguyễn Khuyến, Phú Thượng, Phú Xá, Đông Trù, Yên Nghĩa và một số trạm bơm khác.

Đến 20h ngày 27/8, mưa vẫn tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố. Các lực lượng và phương tiện của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước trong hệ thống, đồng thời vệ sinh, khơi thông dòng chảy.

Công ty cho biết tiếp tục bố trí lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, cửa phai và trạm bơm nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn giao thông tại những khu vực thấp trũng khi mưa lớn tiếp diễn.

Văn Ngân/VOV.VN
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