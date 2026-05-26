Hà Nội yêu cầu điều chỉnh giờ đón trẻ, hạn chế hoạt động ngoài trời khi nắng nóng

Thứ Ba, 12:25, 26/05/2026
VOV.VN - Trước tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học điều chỉnh thời khóa biểu, ưu tiên đón trẻ sớm và không tổ chức các hoạt động ngoài trời trong khung giờ từ 10h đến 16h nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh, giáo viên.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có thời điểm lên tới 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời tiết oi bức kéo dài, nền nhiệt cao và độ ẩm thay đổi thất thường được dự báo còn tiếp diễn trong những ngày tới.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động điều chỉnh hoạt động giáo dục nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe cho trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Theo đó, các trường được yêu cầu không tổ chức hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt; chủ động sắp xếp thời khóa biểu, lịch sinh hoạt tập thể, hoạt động trải nghiệm, giáo dục thể chất theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thời tiết thực tế. Những hoạt động cần thiết nên được bố trí vào đầu giờ sáng hoặc thời điểm thời tiết dịu mát.

Nhiều trường học đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với nắng nóng như điều chỉnh giờ đón trẻ, tăng cường điều hòa, bổ sung nước uống (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các trường không tổ chức cho học sinh tập trung đông người, sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, lao động hay hoạt động ngoại khóa ngoài trời trong khung giờ từ 10h đến 16h.

Các cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết để xây dựng phương án phòng, chống nắng nóng phù hợp; phân công rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc theo dõi, chăm sóc và hỗ trợ học sinh.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến các nhóm có nguy cơ cao như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh có bệnh nền, thể trạng yếu hoặc đang tham gia ôn tập, luyện tập, thi đấu ngoài trời để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Quán triệt chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều trường học trên địa bàn đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với nắng nóng như điều chỉnh giờ đón trẻ, tăng cường quạt, điều hòa, bổ sung nước uống và hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong giờ cao điểm nắng nóng.

Thu Hằng/VOV.VN
Tag: nắng nóng Hà Nội đón trẻ sớm hoạt động ngoài trời trường học Hà Nội Sở GD&ĐT Hà Nội
Thi vào 10 Hà Nội: Giáo viên chỉ rõ "tử huyệt" khiến thí sinh mất điểm môn Văn

VOV.VN - Để đạt điểm cao bài thi Ngữ văn, thầy Nguyễn Phi Hùng lưu ý thí sinh cần hệ thống lại kiến thức về các loại, thể loại văn bản, tập trung vào các văn bản thơ hiện đại, truyện hiện đại, văn bản thông tin và văn bản nghị luận.

Hà Nội: Phụ huynh đồng hành cùng con trước kỳ thi vào lớp 10 THPT

VOV.VN - Chỉ còn hai tuần nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Nhiều gia đình đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất khi học sinh miệt mài ôn luyện, còn phụ huynh cũng tất bật đồng hành cùng con từ học hành đến chăm sóc sức khỏe, tinh thần.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Danh sách các điểm thi trên toàn thành phố

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố danh sách các địa điểm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

