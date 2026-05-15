Hà Nội: Phụ huynh đồng hành cùng con trước kỳ thi vào lớp 10 THPT

Những ngày này tại Hà Nội, lịch học dày đặc khiến không khí trong nhiều gia đình gần như xoay quanh kỳ thi lớp 10. Có con gái đặt mục tiêu vào một trường THPT top đầu Hà Nội, anh Nguyễn Quang Vinh (phường Cầu Giấy) cho biết cả gia đình đều bước vào trạng thái áp lực hơn bao giờ hết. Ngoài giờ học trên lớp, con gái anh Vinh học thêm gần như kín lịch các buổi tối và cuối tuần.

“Gia đình cũng rất lo cho con, nhiều lúc con cứ mải học rồi đi ngủ muộn quá. Nhiều hôm 11h, 12h đêm vẫn thấy chưa đi ngủ. Nếu không giữ sức khỏe thì đến hôm thi cũng rất nguy hiểm, bao nhiêu công lao trong mấy năm vừa qua, đến ngày thi mà ốm, thì coi như mất hết công sức", a Vinh cho hay.

Năm học 2026 - 2027, Hà Nội có gần 130 nghìn học sinh lớp 9 đăng ký thi lớp 10, trong đó chỉ khoảng 56% các em sẽ đỗ công lập. Theo đó, Trường THPT Yên Hòa có tỉ lệ chọi cao nhất, tỷ lệ 1/3,35. Chỉ tiêu của trường là 765 em nhưng có tới hơn 2.500 học sinh đăng ký nguyện vọng 1. Đứng thứ hai là Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỉ lệ 1/3. Không ít phụ huynh thừa nhận áp lực lớn nhất đến từ tỷ lệ cạnh tranh vào trường công lập tại Hà Nội, đặc biệt tập trung tại các vùng nội đô.

Anh Hoàng Nam (phường Yên Nghĩa) cho biết, đây là điều anh đã dự đoán từ trước: “Nhìn vào biểu đồ lựa chọn giữa các trường thì thấy các trường quanh khu vực gần nhà tôi đều có số lượng gấp nhiều lần. Do vậy, chúng ta không thể may rủi mà chọn, đặt hết nguyện vọng vào trường công lập. Chúng tôi sẽ chọn 1-2 trường ngoài công lập có chất lượng tốt”.

Bên cạnh sự kỳ vọng, nhiều phụ huynh lựa chọn cách tạo tâm lý thoải mái để con bước vào kỳ thi tự tin và nhẹ nhàng nhất. Đã từng đồng hành cùng con lớn thi vào lớp 10 cách đây hai năm, chị Nguyễn Thị Thơm (phường Phương Liệt) chia sẻ, bản thân có nhiều kinh nghiệm và sự chuẩn bị tâm lý hơn trong lần thứ hai cùng con bước vào giai đoạn ôn thi nước rút: “Cha mẹ sẽ phải đồng hành cùng con cái ở giai đoạn này để tiếp thêm động lực cho con, giúp con có nguồn nội lực mạnh mẽ để con tự phấn đấu. Tôi không gây áp lực, bạn thứ hai cũng không áp lực nhiều. Vì ngay sau khi bạn lớn thi vào lớp 10, tôi đã chia sẻ với hai bạn sau, nếu các con có sự chuẩn bị sớm, tâm thế tốt, có mục tiêu rõ ràng, con sẽ không gặp khó khăn”.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2026-2027 sẽ diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 1/6. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh về kiến thức mà còn là thử thách lớn về tâm lý và sức bền sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng. Bên cạnh điểm số hay thứ hạng, điều mà nhiều học sinh cần hơn cả ở giai đoạn này là sự thấu hiểu, chia sẻ từ phụ huynh. Đôi khi, một lời động viên đúng lúc, một bữa cơm đủ đầy hay những phút nghỉ ngơi trọn vẹn cũng có thể trở thành nguồn động lực quan trọng để các em bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin và vững vàng hơn.