中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội: Phụ huynh đồng hành cùng con trước kỳ thi vào lớp 10 THPT

Thứ Sáu, 19:16, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ còn hai tuần nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Nhiều gia đình đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất khi học sinh miệt mài ôn luyện, còn phụ huynh cũng tất bật đồng hành cùng con từ học hành đến chăm sóc sức khỏe, tinh thần.

Những ngày này tại Hà Nội, lịch học dày đặc khiến không khí trong nhiều gia đình gần như xoay quanh kỳ thi lớp 10. Có con gái đặt mục tiêu vào một trường THPT top đầu Hà Nội, anh Nguyễn Quang Vinh (phường Cầu Giấy) cho biết cả gia đình đều bước vào trạng thái áp lực hơn bao giờ hết. Ngoài giờ học trên lớp, con gái anh Vinh học thêm gần như kín lịch các buổi tối và cuối tuần.

ha noi phu huynh dong hanh cung con truoc ky thi vao lop 10 thpt hinh anh 1
Nhiều học sinh cố gắng ôn luyện trong giai đoạn nước rút

“Gia đình cũng rất lo cho con, nhiều lúc con cứ mải học rồi đi ngủ muộn quá. Nhiều hôm 11h, 12h đêm vẫn thấy chưa đi ngủ. Nếu không giữ sức khỏe thì đến hôm thi cũng rất nguy hiểm, bao nhiêu công lao trong mấy năm vừa qua, đến ngày thi mà ốm, thì coi như mất hết công sức", a Vinh cho hay.

Năm học 2026 - 2027, Hà Nội có gần 130 nghìn học sinh lớp 9 đăng ký thi lớp 10, trong đó chỉ khoảng 56% các em sẽ đỗ công lập. Theo đó, Trường THPT Yên Hòa có tỉ lệ chọi cao nhất, tỷ lệ 1/3,35. Chỉ tiêu của trường là 765 em nhưng có tới hơn 2.500 học sinh đăng ký nguyện vọng 1. Đứng thứ hai là Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỉ lệ 1/3. Không ít phụ huynh thừa nhận áp lực lớn nhất đến từ tỷ lệ cạnh tranh vào trường công lập tại Hà Nội, đặc biệt tập trung tại các vùng nội đô.

ha noi phu huynh dong hanh cung con truoc ky thi vao lop 10 thpt hinh anh 2
Kỳ thi vào lớp 10 THPT  là thử thách lớn về tâm lý và sức bền sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng

Anh Hoàng Nam (phường Yên Nghĩa) cho biết, đây là điều anh đã dự đoán từ trước: “Nhìn vào biểu đồ lựa chọn giữa các trường thì thấy các trường quanh khu vực gần nhà tôi đều có số lượng gấp nhiều lần. Do vậy, chúng ta không thể may rủi mà chọn, đặt hết nguyện vọng vào trường công lập. Chúng tôi sẽ chọn 1-2 trường ngoài công lập có chất lượng tốt”.

Bên cạnh sự kỳ vọng, nhiều phụ huynh lựa chọn cách tạo tâm lý thoải mái để con bước vào kỳ thi tự tin và nhẹ nhàng nhất. Đã từng đồng hành cùng con lớn thi vào lớp 10 cách đây hai năm, chị Nguyễn Thị Thơm (phường Phương Liệt) chia sẻ, bản thân có nhiều kinh nghiệm và sự chuẩn bị tâm lý hơn trong lần thứ hai cùng con bước vào giai đoạn ôn thi nước rút: “Cha mẹ sẽ phải đồng hành cùng con cái ở giai đoạn này để tiếp thêm động lực cho con, giúp con có nguồn nội lực mạnh mẽ để con tự phấn đấu. Tôi không gây áp lực, bạn thứ hai cũng không áp lực nhiều. Vì ngay sau khi bạn lớn thi vào lớp 10, tôi đã chia sẻ với hai bạn sau, nếu các con có sự chuẩn bị sớm, tâm thế tốt, có mục tiêu rõ ràng, con sẽ không gặp khó khăn”.

ha noi phu huynh dong hanh cung con truoc ky thi vao lop 10 thpt hinh anh 3
Sự đồng hành, thấu hiểu từ phụ huynh là nguồn động lực giúp các em vững vàng hơn trong kỳ thi sắp tới

Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2026-2027 sẽ diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 1/6. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh về kiến thức mà còn là thử thách lớn về tâm lý và sức bền sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng. Bên cạnh điểm số hay thứ hạng, điều mà nhiều học sinh cần hơn cả ở giai đoạn này là sự thấu hiểu, chia sẻ từ phụ huynh. Đôi khi, một lời động viên đúng lúc, một bữa cơm đủ đầy hay những phút nghỉ ngơi trọn vẹn cũng có thể trở thành nguồn động lực quan trọng để các em bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin và vững vàng hơn.

Minh Quyên-CTV Minh Ngọc/VOV1
Tag: thi vào lớp 10 thpt phụ huynh đồng hành
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thi lớp 10 Hà Nội: Phương pháp ôn tập chặng "nước rút" và lưu ý quy chế thi mới
Thi lớp 10 Hà Nội: Phương pháp ôn tập chặng "nước rút" và lưu ý quy chế thi mới

VOV.VN - Thầy Nguyễn Cao Cường lưu ý, trong giai đoạn "nước rút", học sinh không nên quá lo lắng và ôn tập một cách ôm đồm, thức quá khuya, dậy muộn. Các em cần có thời gian biểu trong ngày hợp lý, phù hợp với nhịp sinh học của những ngày thi. Đặc biệt thí sinh cần nắm chắc quy chế thi năm nay.

Thi lớp 10 Hà Nội: Phương pháp ôn tập chặng "nước rút" và lưu ý quy chế thi mới

Thi lớp 10 Hà Nội: Phương pháp ôn tập chặng "nước rút" và lưu ý quy chế thi mới

VOV.VN - Thầy Nguyễn Cao Cường lưu ý, trong giai đoạn "nước rút", học sinh không nên quá lo lắng và ôn tập một cách ôm đồm, thức quá khuya, dậy muộn. Các em cần có thời gian biểu trong ngày hợp lý, phù hợp với nhịp sinh học của những ngày thi. Đặc biệt thí sinh cần nắm chắc quy chế thi năm nay.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10: Điều gì đang khiến phụ huynh, học sinh kiệt sức?
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10: Điều gì đang khiến phụ huynh, học sinh kiệt sức?

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội nhiều năm qua luôn được xem là một trong những kỳ thi căng thẳng nhất cả nước. Năm nay, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội có tỷ lệ vào trường công khoảng 55%, thấp nhất trong nhiều năm qua.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10: Điều gì đang khiến phụ huynh, học sinh kiệt sức?

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10: Điều gì đang khiến phụ huynh, học sinh kiệt sức?

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội nhiều năm qua luôn được xem là một trong những kỳ thi căng thẳng nhất cả nước. Năm nay, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội có tỷ lệ vào trường công khoảng 55%, thấp nhất trong nhiều năm qua.

Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra sớm hơn, học sinh Đà Nẵng cấp tốc chạy đua "nước rút"
Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra sớm hơn, học sinh Đà Nẵng cấp tốc chạy đua "nước rút"

VOV.VN - Các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tập trung ôn tập, giúp học sinh nắm vững kiến thức, chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra sớm hơn, học sinh Đà Nẵng cấp tốc chạy đua "nước rút"

Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra sớm hơn, học sinh Đà Nẵng cấp tốc chạy đua "nước rút"

VOV.VN - Các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tập trung ôn tập, giúp học sinh nắm vững kiến thức, chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Thi không để loại học sinh, áp lực lớp 10 vẫn tăng do thiếu trường công
Thi không để loại học sinh, áp lực lớp 10 vẫn tăng do thiếu trường công

VOV.VN - Chỉ rõ nghịch lý thiếu trường lớp khiến áp lực thi lớp 10 gia tăng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thi cử không thể trở thành “cuộc sàng lọc loại học sinh khỏi trường học”. Tuy nhiên, tại nhiều đô thị lớn, kỳ thi này vẫn bị đẩy thành cuộc cạnh tranh khốc liệt khi cửa vào trường công còn hẹp.

Thi không để loại học sinh, áp lực lớp 10 vẫn tăng do thiếu trường công

Thi không để loại học sinh, áp lực lớp 10 vẫn tăng do thiếu trường công

VOV.VN - Chỉ rõ nghịch lý thiếu trường lớp khiến áp lực thi lớp 10 gia tăng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thi cử không thể trở thành “cuộc sàng lọc loại học sinh khỏi trường học”. Tuy nhiên, tại nhiều đô thị lớn, kỳ thi này vẫn bị đẩy thành cuộc cạnh tranh khốc liệt khi cửa vào trường công còn hẹp.

Giải pháp nào để "hạ nhiệt" kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội?
Giải pháp nào để "hạ nhiệt" kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội?

VOV.VN -Thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2026 đang rất gần. Theo thống kê của Sở GD-ĐT, năm nay, chỉ khoảng 55% thí sinh có suất vào trường công lập. Cũng bởi vậy, mà nhiều thí sinh và phụ huynh cho rằng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội còn cam go hơn cả xét tuyển đại học.

Giải pháp nào để "hạ nhiệt" kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội?

Giải pháp nào để "hạ nhiệt" kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội?

VOV.VN -Thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2026 đang rất gần. Theo thống kê của Sở GD-ĐT, năm nay, chỉ khoảng 55% thí sinh có suất vào trường công lập. Cũng bởi vậy, mà nhiều thí sinh và phụ huynh cho rằng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội còn cam go hơn cả xét tuyển đại học.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục