Hà Nội yêu cầu đón trẻ sớm, hạn chế hoạt động ngoài trời khi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn uốc gia, Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có thời điểm lên tới 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời tiết oi bức kéo dài, nền nhiệt cao và độ ẩm thay đổi thất thường được dự báo còn tiếp diễn trong những ngày tới.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động điều chỉnh hoạt động giáo dục nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe cho trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Theo đó, các trường được yêu cầu không tổ chức hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt; chủ động sắp xếp thời khóa biểu, lịch sinh hoạt tập thể, hoạt động trải nghiệm, giáo dục thể chất theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thời tiết thực tế. Những hoạt động cần thiết nên được bố trí vào đầu giờ sáng hoặc thời điểm thời tiết dịu mát.

Nhiều trường học đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với nắng nóng như điều chỉnh giờ đón trẻ, tăng cường điều hòa, bổ sung nước uống (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các trường không tổ chức cho học sinh tập trung đông người, sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, lao động hay hoạt động ngoại khóa ngoài trời trong khung giờ từ 10h đến 16h.

Các cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết để xây dựng phương án phòng, chống nắng nóng phù hợp; phân công rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc theo dõi, chăm sóc và hỗ trợ học sinh.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến các nhóm có nguy cơ cao như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh có bệnh nền, thể trạng yếu hoặc đang tham gia ôn tập, luyện tập, thi đấu ngoài trời để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Quán triệt chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều trường học trên địa bàn đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với nắng nóng như điều chỉnh giờ đón trẻ, tăng cường quạt, điều hòa, bổ sung nước uống và hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong giờ cao điểm nắng nóng.