Hà Tĩnh tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hương Khê

Đến sáng nay (31/10), mưa lũ trên địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đang trong tình trạng bị ngập sâu và cô lập.

Ông Bùi Ngọc Du, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Linh, huyện Hương Khê cho biết: "Các lực lượng từ xã đến huyện đang tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích do đuối nước, đồng thời huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn: bộ đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên ở các thôn tham gia di chuyển đồ đạc cũng như đưa người già, hộ gia đình neo đơn đến nơi an toàn. Hiện người dân vùng cô lập vẫn chủ động được lương thực thực phẩm tuy nhiên nếu tình trạng nước ngập kéo dài sẽ khó khăn về lương thực thực phẩm".

Mưa lũ chia cắt và cô lập nhiều xã trên địa bàn huyện Hương Khê

Là tâm mưa trong đợt mưa lũ lần này, tại huyện Hương Khê đã có điểm ghi nhận lượng mưa lên đến 700mm. Chỉ riêng trên địa bàn huyện mưa lũ đã ngập gần 500 nhà dân, ảnh hưởng đến 2.856 hộ dân tại 5 xã: Hương Liên, Hương Lâm, Hà Linh, Điền Mỹ và Hương Thuỷ…

Ông Nguyễn Trí Đồng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê chia sẻ, đến sáng nay, mưa lớn vẫn gây ngập nhiều tuyến đường giao thông, cầu, cống ở các xã Hương Bình, Hương Đô, Điền Mỹ, Phúc Trạch, Hương Liên, Hương Lâm... khiến nhiều vùng bị cô lập: "Yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình mưa lũ, yêu cầu thủy điện Hố Hô xả lũ điều tiết phải đảm bảo an toàn hạ du. Với diễn biến mưa lũ còn diễn biến phức tạp đã có phương án cho những vùng ngập nặng và bị cô lập di dời người dân đến nơi an toàn".

Hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Theo ông Nguyễn Việt Đức, Phó chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài khiến tình trạng sạt lở trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, khó lường. Tại các điểm sạt lở, ngập lụt và cô lập trên địa bàn, các địa phương đã và đang huy động các lực lượng chốt tại các điểm sạt lở, cắm bổ sung biển cảnh báo; thông tin về điểm sạt lở, ngập lụt đến người dân được biết để chủ động phòng tránh, tạm thời không cho lưu thông trên tuyến đường trong thời điểm có thiên tai: "Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều vùng bị cô lập, các đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hộ khức phục hậu quả thiên tai và ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra".

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo những ngày tới khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ trong đó có tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa. Đảm bảo tính mạng người dân, các địa phương cần đặc biệt lưu ý nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.