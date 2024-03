Hai anh em ruột ở Đồng Nai tử vong do đuối nước

Nạn nhân là em H.L.M.C. (16 tuổi) và em H.L.M.H. (15 tuổi), cùng ngụ tại tổ 9A, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân. Cả em C. và em H. đều đang là học sinh trường THCS Phước Tân 1.

Sông Buông nơi diễn ra sự việc

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/3, em C. và em H. cùng 2 người bạn ra sông Buông (phường Phước Tân) chơi. Trong lúc này, C. và H. bị đuối nước, vị trí cách nhà khoảng 4km. Hai em C. và H. được người dân cứu đưa lên bờ nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo TP Biên Hòa và Ban giám hiệu Trường THCS Phước Tân 1 đã xuống thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.