Hai bạn trẻ trả lại ví tiền nhặt được cho cụ ông 99 tuổi

Công an xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với người nhặt được của rơi, trao trả lại tài sản cho cụ Huỳnh Văn Tứ (99 tuổi, ngụ xã Thới Bình).

Trước đó, em Đỗ Minh Lâm (17 tuổi, ngụ xã Biển Bạch) và em Bùi Trúc Ly (18 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích) nhặt được một chiếc ví trên đường. Qua kiểm tra, bên trong ví có 12,5 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân quan trọng. Ngay sau khi phát hiện tài sản của người khác bị mất, hai bạn trẻ đã lập tức tìm đến trụ sở Công an xã Thới Bình để giao nộp và nhờ xác minh, tìm chủ sở hữu.

Hai bạn trẻ trao lại tài sản cho cụ ông

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Thới Bình đã nhanh chóng rà soát, xác định người đánh rơi chiếc ví là cụ Huỳnh Văn Tứ và làm thủ tục bàn giao đầy đủ số tiền cùng toàn bộ giấy tờ cho cụ.

Theo Công an xã Thới Bình, hành động không tham của rơi, chủ động trả lại tài sản cho cụ ông của hai bạn trẻ là một cử chỉ đẹp, giàu tính nhân văn và lan tỏa tinh thần sống trách nhiệm, trung thực trong cộng đồng.